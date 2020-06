Nová zmluva, titul najlepšej pivotky. Hádzanárka Pastorková už má nutkanie hrať

Odchovankyňa bytčianskej hádzanej bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v drese Dunajskej Stredy.

3. jún 2020 o 12:57 Dominika Mariňáková

Hádzanárka Kristína Pastorková (22) po roku obhájila svoju pozíciu v slovenskej Sedmičke roka ako najlepšia pivotka. Odchovankyňu MHK Bytča uvidíme v československej MOL lige aj v nasledujúcej sezóne, tentoraz však už v drese slovenského klubu. Z mestečka Veselí nad Moravou sa presúva do ambiciózneho klubu HC DAC Dunajská Streda.

Ako ste zareagovali na zaradenie do Sedmičky roka 2019 a ocenenie najlepšej slovenskej pivotky?

"V prvom rade ma to veľmi potešilo, lebo sezónu som pre zranenie nemala práve ideálnu. V septembri som pri strete s protihráčkou utrpela zlomeninu štvrtého metakarpu na pravej ruke a až doteraz sa to so mnou vlečie. Preto som sa zo spomínaného ocenenia veľmi tešila. Je úžasné byť medzi dievčatami, ktoré hrajú aj zahraničné ligy. Byť v niečom najlepšia na Slovensku, to si nemôže povedať každý. Zároveň je to pre mňa istá dávka motivácie, aby som na sebe naďalej makala a stále sa zlepšovala."

Prečítajte si tiež: FOTO: Opäť spolu na ihrisku. Boli sme sa pozrieť na tréningu Bánovej Čítajte

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

"Pre mňa bola predovšetkým krátka. Keďže som sa zranila v druhom či v treťom kole a nastúpila som znovu niekedy v januári, odohrala som len zopár zápasov. Potom bola sezóna predčasne ukončená. Teraz už mám nutkanie hrať, keďže v uplynulej sezóne som odohrala naozaj málo."

SHK Veselí nad Moravou bol klub z druhej polovice tabuľky. Ako ste sa tam cítili?

"Bola tam super atmosféra, taká rodinná. Nešlo o profesionálny klub, väčšina dievčat pracovala. Zvyšok sme boli študentky. Netrénovali sme dvakrát denne, keď už, tak len individuálne. Napriek tomu, dal sa tam dokopy výborný kolektív a spoznala som super ľudí. Myslím, že do Českej republiky sa ešte niekedy vrátim. Rada by som si zahrala s dievčatami, ktoré boli vo Veselí mojimi spoluhráčkami."

Začiatkom mája ste podpísali zmluvu s Dunajskou Stredou. Prečo prišiel takýto krok?