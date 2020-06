Do kríža žilinskej katedrály vložili odkaz pre budúcnosť. Budú v ňom MY Žilinské noviny

Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline čaká 22 mesiacov trvajúca obnova.

3. jún 2020 o 11:09 Branislav Koscelník

Žilinský diecézny biskup Tomáš Gális dnes slávnostne posvätil vynovený kríž z veže žilinskej Katedrály Najsvätejšej Trojice. Súčasťou pozláteného kríža je aj makovica, do ktorej vložili tubus s odkazom pre budúcnosť.

Obsah schránky odkazuje budúcim generáciám informácie o dobe, v ktorej dnes žijeme i niekoľko artefaktov. Na kvalitnom archívnom papieri uvádza atramentom napísané fakty o obnove žilinskej katedrály, ale i o súčasných predstaviteľoch politického a cirkevného života.

„Uvádza informácie o biskupovi, primátorovi mesta, prezidentke a Svätom Otcovi. Predstavuje firmu, ktorá zastrešuje práce a opisuje tri etapy na obnove katedrály – veža, exteriér a interiér. Približuje, kedy by sa mali skončiť práce na prvej etape i náklady a kto ju bude financovať,“ odhalil obsah schránky kancelár diecéznej kúrie Štefan Židek.

V dokumente pre budúcnosť nemôže chýbať ani zmienka o pandémii koronavírusu.

„Keď sa písala listina, vtedy sa neslávili omše v kostoloch. Nech aj tento smutný stav je zaznamenaný pre ďalšie generácie,“ pokračuje Štefan Židek.

Nasledovníci si pri otvorení makovice s tubusom na veži žilinskej katedrály nájdu aj týždenník MY Žilinské noviny, diecézny mesačník a mince vydané kremnickou mincovňou s dátumom 2020. „Boli vydané k olympiáde, ktorá mala byť v Tokiu, ale neuskutoční sa,“ hovorí o paradoxe doby Štefan Židek.

Schránku, do ktorej umiestnili informácie o dnešnej dobe, vytvoril Marek Sobola. Tvrdí, že do nej ukryl časovú symboliku. „Je vysoká 40 centimetrov, čo predstavuje súčet dvoch dvadsiatok v súčasnom letopočte. Je to trojboký hranol ukončený pravidelným rovnostranným ihlanom, symbolizuje Najsvätejšiu Trojicu, pretože ide o Katedrálu Najsvätejšej Trojice. Je na nej vygravírovaný erb novej diecézy a takisto je tam uvedený rok, v ktorom sme schránku vložili,“ predstavil svoje dielo Marek Sobola.

Kríž a makovicu dnes vyniesli robotníci na vežu kostola. Pod ich reštaurovanie sa podpísal Stanislav Kožela. „Napriek hlbokej korózii tyče s krížom bolo ešte staticky únosné ho umiestniť, s tým, že boli očistené povrchy odstránená korózia a stabilizovaný povrch zinkovaním a antikoróznymi nátermi pod zlátenie. Zlátenie bolo urobené 23 a trištvrte karátovým zlatom,“ opísal metódu ochrany kovu kríža reštaurátor. Rovnako postupoval aj v prípade makovice tepanej z medi.

Ďalšie informácie v pondelkovom vydaní týždenníka MY Žilinské noviny.