George Trabelssie: Snažím sa, aby všetci dostali 100 percent platu

S podnikateľom Georgeom Trabelssiem sme hovorili o tom, aké dopady mala pandémia na jeho aktivity.

2. jún 2020 o 6:22 Michal Filek

Myslíte si, že vláda urobila správne opatrenia na potlačenie pandémie koronavírusu?

- Je to prvýkrát v histórii, aspoň v tomto regióne, čo nastala takáto situácia, a preto je ťažké povedať, čo bolo správne. My dnes nevieme posúdiť, aká by bola situácia na Slovensku, ak by boli robené iné opatrenia. Vieme iba posúdiť to, aká je momentálna situácia vďaka urobeným opatreniam. Ale nevieme posúdiť to, čo príde na jeseň vďaka týmto opatreniam.

Ako ovplyvnila situácia vaše firmy?

Portfólio firiem rozdelím na dve časti. Jedna časť sú SAD a doprava, kde bolo našou povinnosťou zabezpečiť chod regiónu. Nemohli sme zastaviť dopravu. Aj keď sme sa pokúsili prejsť na víkendový režim, ozvali sa firmy, ktoré zamestnávajú ľudí, že sa zamestnanci nemajú ako dostať do práce. A tak sme znovu museli prejsť na prázdninový režim. Museli sme zvládnuť aj to, že veľkú úlohu zohrala aj vlna strachu, ktorú vyvolali prijaté opatrenia a novinári. Naši vodiči boli v prvej línii, ale nikto ich nespomínal. Všetci spomínali predavačky a sestričky, ale aj naši šoféri vydávali lístky, boli v autobusoch plných ľudí a nikto nevedel, aké to bude mať následky. Naši vodiči chodili do práce a zabezpečili chod regiónu v plnom rozsahu. Bola to veľmi ťažká úloha. Druhou skupinou boli prevádzky, ktoré museli byť zatvorené zo zákona. Či už hotely, alebo predajne. Museli sme sa s tým vysporiadať vo vzťahu k zamestnancom. Ani sme len netušili, či vláda schváli refundácie, alebo nejakú formu pomoci. Trvám však na tom, že zamestnanci v mojich podnikoch nesmú trpieť za rozhodnutia, ktoré prijala vláda. Urobili sme maximum pre to, aby ľudia dostali plat v plnej výške.

Bez ohľadu na to, či boli doma, alebo v práci?

- Áno. Dokonca u nás v SAD nastala taká paradoxná situácia, že šofér, ktorý bol doma, zarobil viac, ako ten čo bol v práci. Pretože išiel na priemernú mzdu, namiesto hodinovej. Ľudí sme preto rotovali, aby tam bola sociálna spravodlivosť. Programov pomoci sme mali veľa, ale našťastie sme to zvládli, slniečko vyšlo a my otvárame. Verím, že už bude len lepšie.

Našim šťastím bolo, že firmy nezastali. Inak by sme boli ešte v oveľa horšej situácii. Súhlasíte?

- Je bezpochyby jasné, že následkom zdravotnej krízy bude ekonomická kríza. Ja osobne si myslím, že príde po lete. Chybou je dnes to, že všetky opatrenia sa robia v nejakých pravidlách a rozsahu, ktoré sú pre náš segment nejasné a nerozumieme im. Ak príde kríza v septembri, októbri, neznamená to, že nepríde aj druhá vlna nákazy. Ak príde do narušeného ekonomického prostredia, bude mať obrovské dopady. Z toho, čo sa udialo doteraz, sa ekonomika skôr či neskôr zotaví. Ale ak príde druhá vlna, bude zle.

Ktoré prijaté opatrenia boli podľa vás nešťastné?

- Napríklad nám nikto nevysvetlil, čo prinieslo zatvorenie maloobchodu. Sú krajiny, ktoré vôbec obchody nezatvorili, alebo len obmedzene. Dnes by sa mali ekonómovia zaoberať tým, že ak príde druhá vlna, aby znova nenastal tento chaos, že zatvoríme všetko. Prečo napríklad je sanitárny deň v nedeľu? Prečo v kinách a divadlách nemôže byť v pondelok? Aby ľudia mali kam ísť. Človek nemôže byť stále zatvorený doma, potrebuje vyjsť von. Aký zdravotný dôvod má nedeľa ako sanitárny deň? Prečo pre niektoré segmenty to nemôže byť nedeľa, pre iné pondelok a ďalšie utorok? V nemocniciach sú bežné vo vzduchotechnike zariadenia, ktoré ionizujú vzduch a zabíjajú vírusy a baktérie. Antibakteriálna vzduchotechnika. Sami sme takú darovali do žilinskej nemocnice. Keby sme ju, napríklad, nainštalovali do obchodného domu, máme garanciu, že môžeme byť otvorení? Veď tam budeme mať vzduch ako na operačnej chirurgickej sále. Prečo nám nedajú návod na to, čo v budúcnosti robiť, aby sme sa v prípadnej druhej vlne vyhli negatívnym dopadom? Nie termokamery, ktoré zachytia človeka, ktorý môže mať obyčajnú chrípku, alebo svalovú horúčku z posilňovne a posielať ho okamžite na testy, aby sa od hanby rovno prepadol. Všetky opatrenia mali byť zdravotného charakteru. Nerozumiem tomu, že v reštauráciách musia sedieť pri stole len dvaja ľudia, ale vo výťahu, keď idú do tej reštaurácie, môžu byť aj desiati. Opatrenia treba, chceme aby boli ľudia chránení. Nekritizujem to, čo bolo. Viem, že mala vláda krátky čas. Ale do budúcna by sa mal vytvoriť manuál, aby sme aj my podnikatelia vedeli, do čoho zainvestovať, aby sme predišli prípadným negatívnym dôsledkom druhej vlny.