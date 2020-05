VIDEO: Aplikácia uľahčí výučbu hendikepovaných detí

Na tému špeciálneho vzdelávania detí diskutovala pedagogická lektorka OZ Čmeliakovo Mgr. Martina Kramerová.

30. máj 2020 o 5:59 Branislav Koscelník

Interaktívne hry, ilustračné videá, grafomotorické cvičenia a množstvo vzdelávacích podnetov poskytuje nová online platforma pre deti so špeciálnymi potrebami. Vzdelávacia aplikácia, ktorú vyvinuli v Občianskom združení Čmeliakovo, má pomôcť zdravotne hendikepovaným deťom jednoduchou, prirodzenou, hravou a vizuálne zaujímavou formou naučiť sa pri počítači množstvo nových informácií a zručností.

Pedagogická lektorka a zakladateľka OZ Čmeliakovo Martina Kramerová v diskusii povedala, že po podnetoch rodičov detí s rôznymi hendikepmi a po návrhu jednej špeciálnej školy sa rozhodla spracovať kognitívne cvičenia určené pre deti so špeciálnymi požiadavkami do online podoby.

Štandardy, ktoré sú dané ministerstvom školstva, pretransformovala do podmienok pre špeciálne školy tak, aby boli zrozumiteľné pre myslenie postihnutých detí.

„Iným spôsobom prebieha komunikácia týchto detí s okolitým svetom, iným spôsobom prijímajú informácie, iným ich dekódujú a s nimi pracujú. Podarilo sa nám spracovať učivo, ktoré preberajú v špeciálnych školách, aby to bolo pre ne čo najefektívnejšie sa ho naučiť, aby to bolo rýchle a nebolo nezrozumiteľné. Výsledkom je online platforma, interaktívna webová stránka, kde sú kognitívne cvičenia, ktoré slúžia na rozvoj mozgu v tom zmysle, že zrýchľujú jeho prácu,“ predstavila novinku Martina Kramerová.

Informácie na striebornom podnose

Podčiarkuj, že ide o unikátny systém, ktorý v slovenských podmienkach nemá obdobu,

„Nenašla som nič podobné ani totožné na trhu. Unikátnosť dovoľuje rodičom a deťom prebrať učivo doma, alebo v škole, či je dieťa choré, alebo zdravé. Môže si to pustiť kedykoľvek a kdekoľvek. Programom chceme zjednodušiť fungovanie v domácnosti. Rodič môže jednoducho obsluhovať tento program a nemusí sa trápiť, ako to vysvetliť dieťaťu, aby niečo pochopilo. Programom môžu „bezbolestne“ prejsť a naučiť sa, čo potrebujú,“ poukazuje na výhody aplikácie Kramerová.

Podotýka, že program môžu využívať špeciálne školy pri svojej výučbe naplno. V prípade používania deťmi, ktoré sú integrované do bežných škôl, by systém mohol pomôcť nahradiť asistentov v škole.

„Program, ktorý sme vytvorili, prináša odľahčenie v tomto smere. Ak by sa školy rozhodli v plnej miere ho využívať, tak nebude taká vysoká potreba mať toľko asistentov pri výučbe, ako je to teraz. Stačí, keď dieťa naučíme obsluhovať tento program. Deťom prinesie informácie doslova na striebornom podnose.“

Výrazný posun

Martina Kramerová spomenula niekoľko príkladov z vlastnej praxe, keď táto online platforma dokázala posunúť hendikepované deti výrazne dopredu.

„Dievčatko prišlo s rodičmi z Anglicka na dva týždne ku mne. Dieťa prekonalo ľahkú mozgovú obrnu, ľavá strana bola ochrnutá, reč bola robotická, dievča nepoužívalo ani melódiu reči a ani rytmiku. Málinko rozprávala, málinko pracovala, reakcie boli minimálne, Po dvoch týždňoch sa museli vrátiť. Ale cvičenia rozhýbali mozog a ešte niekoľko mesiacoch videli výsledky. Dievča veľmi pekne rozprávalo nielen po slovensky, ale aj po anglicky. Malo to nahraté v hlavičke, ako na nejakej videopáske. Zrazu jej telo umožnilo rozprávať, začala rátať, používať ľavú ruku, pekná bola aj chôdza.“

Stránka by mala naplno fungovať v polovici júna. Aplikácia má uľahčiť výučbu aj v prípade, že by žiaci boli z rôznych dôvodov prinútení vzdelávať sa z domu.

Zakladateľka OZ Čmeliakovo Martina Kramerová poukazuje na to, že v minulých týždňoch, v čase koronakrízy, školy mali problém spolupracovať so žiakmi so špeciálnymi potrebami.

„Skype hodiny u týchto detí nefungujú. Žiak nedokáže pochopiť, že v počítači je učiteľ, ktorý ho učil. Ak by mali učitelia takúto platformu, uľahčilo by im to prácu, nemuseli by spracovávať špeciálne pracovné listy. Komunikácia nemusí prebiehať, pretože stránka je interaktívna. Vieme spracovať akýkoľvek predmet, akúkoľvek vekovú kategóriu. Doba smeruje k digitalizácií a musíme sa tomu prispôsobiť,“ uzavrela Martina Kramerová.