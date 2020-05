Školy sa chystajú na otvorenie, žilinské kiná a divadlá stále neotvorili

Slovensko sa posunulo o ďalší krok k normálu. 4. fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy otvorila kiná, divadlá, obchodné centrá, vonkajšie športoviská i reštaurácie.

26. máj 2020 o 6:06 Branislav Koscelník

V Žiline otvoria na budúci týždeň 14 základných a 26 materských škôl. Riaditelia dnes riešia, ako zabezpečiť vyučovanie organizačne a priestorovo tak, aby dodržali nariadenie Úradu verejného zdravotníctva.

Pri vyučovaní sa budú musieť školy zaobísť bez učiteľov, ktorí spadajú do kategórie rizikových. Medzi žiakov by nemali nastúpiť pedagógovia po šesťdesiatke, tehotné ženy a učitelia so zdravotnými ťažkosťami. Tí budú môcť vyučovať na diaľku. V materských školách tak zrejme budú vypomáhať pracovníci z mestského centra voľného času.

Do týždňa musia byť školy a škôlky zabezpečené dezinfekciou.

„Aktuálne pripravujeme verejné obstarávanie na dodanie dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov na základe sumarizácie, ktorú sme pripravili za jednotlivé materské a základné školy v meste. Na dodaní ochranných prostriedkov sa však bude v obmedzenom množstve podieľať aj ministerstvo školstva prostredníctvom Štátnych hmotných rezerv. Okresný úrad nás vyzval, aby sme vyčíslili objem predpokladaných nákladov potrebných na ich zabezpečenie do konca roka,“ informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Kiná nepremietajú

Milovníkov kultúry potešila informácia, že v blízkej dobe budú konečne môcť ísť na predstavenie do divadla, či pozrieť si film do kina. Nebude to však to, na čo boli návštevníci kultúrnych zariadení zvyknutí. Aj tu platia dvojmetrové rozstupy. Dve sedadlá vedľa seba môžu prevádzkovatelia predať iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov.

V kine návštevníkom navyše nepredajú pukance. Jedlo a nápoje tvoria dôležitú časť príjmov prevádzkovateľov kín a aj z tohto dôvodu žilinské kiná zostali zatvorené.

Mestské divadlo chce hrať

V žilinskom Mestskom divadle už premeriavajú vzdialenosti medzi sedačkami a zháňajú dezinfekciu. Hrať chcú začať čo najskôr, hoci len pre obmedzený počet divákov.

„Momentálne prehodnocujeme opatrenia, prepočítavame kapacity vnútornej sály aj „open air“ javiska, zabezpečujeme dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov a dávkovačov dezinfekcie, zisťujeme možnosti testovania hercov v rámci povinnosti testovania výkonných umelcov, prehodnocujeme náklady, ale hlavne - zostavujeme možný program hrania ešte v júni. Veríme, že sa nám podarí divadlo otvoriť ešte túto sezónu, pretože nám chýba živé hranie, pretože nám chýbate vy – naši diváci,“ odkázalo vedenie Mestského divadlo Žilina.

Bábkové divadlo sa chystá na výročie

Naopak, Bábkové divadlo Žilina zostane aj v ďalších týždňoch zatvorené. Riaditeľ divadla Peter Tabaček nevidí reálne možnosť spustiť predstavenia pre verejnosť.

„Gro našej návštevnosti, od ktorej sme závislí, tvoria organizované predstavenia pre stredné, základné a materské školy, ktoré však v tejto dobe neprejavujú o návštevu divadla záujem. Prevádzka predstavení pre verejnosť je komplikovaná z dôvodu obmedzenia kapacity divákov v sále a taktiež povinnosti nákladného testovania účinkujúcich. Pri dodržaní povinných rozostupov v sále sa kapacita obmedzí zo 196 na asi 35 divákov, čo je z ekonomického hľadiska absolútne nerentabilné,“ obhajuje Peter Tabaček rozhodnutie neotvoriť divadlo pre verejnosť, no uvoľnenie opatrení víta.

„Čas bez divákov do konca aktuálnej sezóny využijeme na preobsadenie aktuálneho repertoáru a doskúšanie inscenácií, ktoré uvedieme v nasledujúcej jubilejnej sezóne. Na september 2020 sme taktiež presunuli premiéru inscenácie „Neprebudený“ v réžii Mariána Pecka, ktorej skúšobný proces sme v marci museli pre pandémiu prerušiť. Taktiež v divadle začíname s výrobno-technickými prípravami novej inscenácie „Pinokio“ v réžii Gejzu Dezorza (premiéra 20. novembra 2020) a inscenácie „Snehulienka a 7 trpaslíkov“ v réžii Šimona Spišáka, ktorej produkcia bola kvôli pandémii presunutá z aktuálnej sezóny na obdobie október-december 2020,“ dodal Peter Tabaček a pripomenul, že v nasledujúcej sezóne oslavuje najstaršie profesionálne divadlo pre deti a mládež na Slovensku 70. výročie vzniku, ktoré chcú osláviť piatimi premiérami.