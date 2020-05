Návrat medzi mantinely. Bytčianska hokejbalová liga sa opäť rozbehla

Hokejbalisti si reštart súťaže užívali.

25. máj 2020 o 11:55 Dominika Mariňáková

BYTČA. Na hokejbalovom ihrisku v Bytči vládol cez víkend po viac ako dvoch mesiacoch športový ruch. Organizátori Bytčianskej hokejbalovej ligy promptne zareagovali na štvrtú fázu uvoľňovania opatrení, ktorá priniesla aj športovanie na vonkajších športoviskách a obnovili sezónu 2019/2020.

„Ligu sme rozbehli v prvom možnom termíne. Rozhodnutie padlo hneď po tom, ako sa uvoľnili opatrenia a bolo možné robiť šport v exteriéri. My spĺňame podmienky, keďže hrávame vonku. Šatne sú uzavreté, podarilo sa nám zabezpečiť dezinfekciu. Myslím, že to bude šlapať,“ povedal Jaroslav Macek, jeden zo spoluorganizátorov ligy.

Spoločne s Petrom Bystrianskym dostávali v uplynulých týždňoch desiatky otázok, kedy sa súťaž opäť začne.

Súvisiaci článok: Bytčania nezaháľajú, svojpomocne rekonštruujú hokejbalový areál Čítajte

„Všetci už boli netrpezliví, vyvolávali, vypisovali, či sa bude hrať. Hneď ako v televízii oznámili, že sa uvoľňujú opatrenia, tak už sme mali telefonáty a správy. Družstvá sú kompletné, každý chce hrať. Hráči si to pýtali už mesiac predtým. Museli sme im vysvetľovať, že ešte sa nedá hrať,“ prezradil Jaroslav Macek.

Prvý zápas rozohrali bytčianski The Smurfs proti Predmieru. „Začiatok bol pre nás fakt ťažký, prvú tretinu sme nezachytili. Bolo badateľné, že sa dlhšie nehralo. Nezvládali sme súboje, chýbala nám energia. Hoci sme počas posledného týždňa už trénovali, tie dva mesiace sa nám ešte nepodarilo dohnať,“ zhodnotil po prehre Tomáš Zuzčák z tímu The Smurfs.

Počas prestávky pracoval na kondícii najmä na bicykli: „Chodil som bicyklovať do hôr, aby som nebol veľmi medzi ľuďmi.“

Verí, že na zlepšený výkon v druhej či tretej tretine nadviaže so svojím tímom aj v ďalších zápasoch a načasuje formu na vyraďovacie boje: „Pred koronou sme mali celkom dobrú fazónu, vyhrali sme asi šesť zápasov v rade. Play-off pre nás vyzerá celkom nádejne.“

Prečítajte si tiež: Kapitán pri prvom titule. Branislav Rzeszoto si úspech so Žilinou vysníval Čítajte

Reštart súťaže potešil aj skúseného Maroša Hrušku z mužstva Orange: „Hokejbal hrám 25 rokov, ale tak dlho som veru bez neho ešte nebol. Hrávam aj ligu v Martine, ale všetky ostatné súťaže asi stopnú. Takže som rád, že tu sa hrá.“

Kvôli strate viacerých hracích dní bude súťaž pokračovať v zhustenom režime. „Pred prestávkou nám zostávalo odohrať štyri kolá. Ideme sobota – nedeľa, aby sme to čo najrýchlejšie dohrali. Štvrťfinále a semifinále play-off sa bude hrať na dva, finále na tri víťazné zápasy. Chceme zorganizovať aj tradičný turnaj O pohár primátora mesta Bytča. Veríme, že to všetko stihneme do júla,“ doplnil Jaroslav Macek.