Ako prežívajú krízu veľkí zamestnávatelia?

George Trabelssie zamestnáva viac ako 3 000 ľudí, Kia má vyše 3 700 zamestnancov. Všetkých týchto ľudí mohla koronakríza ohroziť. Ale neohrozila. Kia výrobu odstavila len na dva týždne.

„Bolo to ťažké rozhodnutie, ktoré sme dlho zvažovali. Zohľadňovali sme znižovanie objednávok, aj dodávateľskej siete. Nakoniec sme sa rozhodli prerušiť výrobu len na dva týždne, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Pomohlo to našim zamestnancom, aj zákazníkom. Aj keď stále ideme len na dve smeny, namiesto troch a tak to bude určite aj v júni,“ uviedol Branislav Hadár.

Trabelssie portfólio svojich firiem rozdelil na dve časti. Jednou z nich sú spoločnosti zaoberajúce sa dopravou cestujúcich.

„Našou povinnosťou bolo zabezpečiť chod regiónu, nemohli sme dopravu zastaviť. Naši vodiči boli v plnej línii, ale nikto ich prakticky nespomínal. Museli sme zabezpečiť, aby sa dostali do práce a zabezpečili dopravu v plnom rozsahu. Druhou skupinou boli prevádzky a spoločnosti, ktoré boli zatvorené zo zákona. Aj tu je však môj pohľad taký, že zamestnanec nesmie trpieť za opatrenia, ktoré nariadila vláda. Urobili sme všetko pre to, aby všetci dostali plný plat.“

Podľa Trabelssieho nie všetky opatrenia vlády boli prospešné a dobre odkomunikované.

„Dnešné opatrenia majú často pravidlá, ktorým nerozumieme. Ak nedajbože príde druhá vlna korony do narušeného ekonomického prostredia, bude mať obrovské dopady. Dnes by sa mali odborníci zaoberať tým, že ak príde, aké urobiť opatrenia, aby sa zase nemuseli zatvárať všetky prevádzky. My, podnikatelia, by sme radi vedeli, do čoho máme investovať, aby sme dôsledkom druhej vlny predišli,“ dodal.

Hadar si pochvaľuje, že zamestnanci dodržiavali všetky opatrenia na ochranu zdravia, ktoré firma zaviedla. Počas odstávky dokonca niekoľkokrát volali so všetkými zamestnancami a zisťovali, či sa chcú vrátiť do práce. Viac ako 96% súhlasilo.

„Bolo pre nás dôležité, že sme mali objednávky a autá sme mohli vyrobiť. Chcem všetkým zamestnancom poďakovať za to, ako sme to spoločne zvládli.“

„Ja osobne som mal najväčšiu obavu z toho, ako sa zachovajú šoféri. Majú rodiny a budú sa obávať, aby ich nenakazili. Musím však chlapom poďakovať za to, že sa zachovali ako chlapi a všetci do práce prišli,“ prezradil Trabelssie.

Obaja páni za zhodli v tom, že dnes by bolo ešte predčasné hodnotiť, či boli opatrenia vlády na pomoc ekonomike dostatočné. Trabelssie však prízvukuje, že aj keď by rád komunikoval o tom, ako predísť druhej vlne, v podstate nemá s kým. Mnohé prijaté opatrenia zase nemajú logiku, alebo sú nepochopiteľné, lebo ich nevysvetlili.

„Všetkým nájomcom sme poslali list, že im budeme fakturovať všetko, lebo taký je právny stav. Ale žiadali sme ich, aby zatiaľ platili len to, čo musia, teda napr. DPH, a aby nájom zatiaľ neplatili. My zase počkáme na rozhodnutie vlády, a podľa toho sa ďalej zachováme. Teraz vláda avizovala, že ak my odpustíme polovicu nájmu, štát zaplatí druhú polovicu. Je to však nedostatočné, mali zaplatiť všetko,“ uviedol Trabelssie.

Nadácia KMS, aj nadácia Spoločne pre región, ktorej správcom je práve Trabelssie, v regióne už roky podporujú množstvo dobrých a prospešných vecí. A pomáhajú aj počas pandémie.

„V rámci nadácie KMS sme sa rozhodli pomôcť Martinskej nemocnici, ktorá prijímala pacientov chorých na COVID-19 na nákup pľúcnych ventilátorov. Rúška sme nakúpili pre ŽSK a pre červený kríž sme kúpili stan,“ uviedol Hadar. Trabelsiie dokonca prerozdelil celý zisk SAD Žilina za minulý rok. „150 000 eur dostali zamestnanci a 208 000 eur išlo pre nemocnica v regióne,“ povedal.

Obaja dúfajú, že hospodárstvo sa po kríze spamätá. Koľko to bude trvať, si však netrúfli odhadnúť. Trabelssie sa však obáva, že najhoršie maloobchodníkov čaká o rok, kedy na nich doľahne kríza z toho, že nepredali nakúpené zásoby.

„Jedno z podstatných poučení bude, že do ekonomickej krízy, ktorá príde, spojíme sily, aby sme si pomohli spoločne prežiť a zamestnancom udržať prácu. Verím, že sa vrátime k ľudskosti a vzájomnej pomoci,“ uzavrel Trabelssie.