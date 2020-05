Problémové žilinské Centrum voľného času má novú riaditeľku

Podľa žilinského primátora výsledky nedávnych kontrol v CVČ poukázali na závažné zistenia, ktoré nemožno ignorovať

21. máj 2020 o 11:50 SITA

ŽILINA. Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici v Žiline má novú riaditeľku. Centrum, kde v minulom období mestskí kontrolóri našli množstvo nedostatkov a porušení finančnej disciplíny, bude viesť Annamária Mihalčinová, ktorú 20. mája vymenoval do funkcie primátor Peter Fiabáne.

Mestské CVČ bolo bez riadne zvoleného riaditeľa od konca októbra minulého roka, keď primátor odvolal bývalú riaditeľku po dvoch kontrolách pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra. Od nového vedenia mestského centra samospráva očakáva najmä stabilizáciu zariadenia, zabezpečenie funkčnosti a posilnenie jeho transparentnosti.

Prečítajte si tiež Žilinská pôrodnica láme rekordy Čítajte

"CVČ má za sebou neľahké obdobie, no v tejto chvíli je pre mňa veľmi dôležité, aby centrum plnilo svoj primárny účel. Slúži najmä deťom a ich rodičom, preto by to mala byť inštitúcia, v ktorú majú dôveru a v ktorej majú vytvorené podnetné prostredie na voľnočasové aktivity," uviedol Fiabáne.



Novú riaditeľku CVČ sa podarilo nájsť až na štvrtý pokus, tri výberové konania zorganizované žilinskou radnicou neboli úspešné. "Centru voľného času by som rada prinavrátila dôveryhodnosť, ktorá v poslednom období utrpela, ale zameriam sa aj na podporu jeho obľúbenosti medzi deťmi a rodičmi. Bola by som rada, keby si v centre každý dokázal nájsť oblasť záujmu, ktorá ho osloví," povedala Mihalčinová, ktorá má pedagogické skúsenosti z pôsobenia v materskej a základnej škole, ale aj v gymnáziu.



Podľa žilinského primátora výsledky nedávnych kontrol v CVČ poukázali na závažné zistenia, ktoré nemožno ignorovať. "Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Zároveň je ale potrebné dať centru priestor sa znova nadýchnuť, aby mohli jeho zamestnanci slobodne konať a venovať sa práci s deťmi," podotkol Fiabáne.



Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci prijali uznesenie o zosobnení spôsobenej škody po tom, čo kontrola odhalila čerpanie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu na deti, ktoré nemali trvalý pobyt v Žiline.

"Som pripravený konať, vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré tento stav spôsobili. Sú to však témy, ktoré by sa mali riešiť manažérsky a s rozvahou. Ide o vážne veci, treba konať priamo, rázne, avšak bez vzájomného obviňovania sa a urážania," dodal primátor.



Centrum voľného času je školským zariadením mesta Žilina zameraným na voľnočasové aktivity. Pre deti a mládež zabezpečuje najmä pravidelné popoludňajšie záujmové krúžky. CVČ má momentálne 2 201 členov, ktorí navštevujú celkovo 97 záujmových útvarov. Nová riaditeľka bude viesť 14-členný kolektív, šesť pedagogických a osem prevádzkových zamestnancov.