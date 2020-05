Futbal ako radosť aj zvyk. Minarčík ešte na ihrisku bude, odkazuje skúsený stopér

Majstrovské tituly budem mať v pamäti do konca života, hovorí Martin Minarčík.

20. máj 2020 o 13:04 Dominika Mariňáková

Martin Minarčík (34) je odchovancom žilinského futbalu. S MŠK Žilina získal dva majstrovské tituly, počas svojej kariéry však okúsil pôsobenie vo viacerých mužstvách.

Dnes budí rešpekt v piatej lige v drese Višňového. Kto ho tam zlanáril, na ktoré obdobie svojej profesionálnej kariéry spomína najradšej či ako vníma Zdena Štrbu, s ktorým sedel v kabíne žlto-zelených a dnes proti sebe nastupujú na ihrisku?

Prečítajte si rozhovor so skúseným obrancom.

Ako prežívate toto obdobie bez futbalu?

"Mne to istým spôsobom vyhovuje. V poslednom jesennom kole v Predmieri som sa zranil a v decembri som bol na operácii pravého kolena. Momentálne už chodím do práce a popritom rehabilitujem. Táto prestávka mi teda padla vhod. Dám sa dokopy a budem pripravený na ďalšiu sezónu."

Ako došlo k vášmu zraneniu?

"Bol to bežný súboj na polovici ihriska. Zle som dostúpil a ruplo mi v kolene. Odniesol si to meniskus a chrupavka."

So zraneniami ste si odžili svoje už počas profesionálnej kariéry. Ako vás ovplyvnili?

"Zranenia moju kariéru veľmi ovplyvnili. Po nich som sa už nedostal na úroveň profesionálneho futbalu. Myslím, že výkonnostne som na to mal, ale koleno už nebolo v takom stave, aby som mohol robiť profesionálny futbal.

Prvé zranenie som mal v roku 2009. Rok som bol bez futbalu, potom som sa snažil ešte o druhú slovenskú ligu v Dolnom Kubíne. Ale už ani to veľmi nešlo. Tak som začal hrať v Kysuckom Lieskovci štvrtú ligu. Neskôr prišla ešte jedna ponuka, druhá česká liga v Třinci. Išiel som tam na pol roka, ale už to nebolo ono. Vrátil som sa späť do Lieskovca a opäť som sa zranil.

Na ľavom kolene som mal roztrhnutý predný krížny väz, odtrhnuté oba menisky a poškodenú chrupavku."

Za Žilinu, Trenčín či Zlaté Moravce ste si zahrali najvyššiu súťaž. Nebol to pre vás šok, keď ste sa potom dostali do štvrtej či piatej ligy?

"Bola to zmena, ale nikdy som si nezakladal na tom, že som hral profesionálny futbal a kvôli tomu som niečo viac. Bral som to normálne. Prišlo zranenie, žiaľ, taký je život. Na druhej strane, vo všetkých kluboch som mal dobré podmienky. Bolo to v pohode."

Martin Minarčík (v žltozelenom) v drese MŠK Žilina. Snímka pochádza z roku 2005, zo zápasu druhého predkola Pohára UEFA, keď Žilina hostila Austriu Viedeň. (zdroj: Archív TASR)

Na ktoré obdobie svojej kariéry najradšej spomínate?

"Na sezónu 2006/2007, keď Žilinu trénoval Pavel Vrba. To bolo pre mňa najkrajšie futbalové obdobie."

So Žilinou ste získali dva majstrovské tituly, v rokoch 2005 a 2007. Ako si spomínate na majstrovské sezóny?

"Na to sa nedá zabudnúť. Od prvého titulu uplynulo 15 rokov, ale budem to mať v pamäti do konca života. Nie je to každodenná vec, dosiahnuť na titul. Je to významná časť môjho futbalového života."

V čom spočívali prednosti trénera Vrbu?