V Žiline aktuálne trénuje tridsiatka hráčov

Miloš Volešák či Jakub Paur sa s klubom dohodli.

19. máj 2020 o 15:19 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Futbalový klub MŠK Žilina bude v prípade reštartu ligy pripravený po športovej stránke a aj kádrom. Avizoval to športový manažér klubu Karol Belaník v dnešnom rozhovore pre klubový web.

S mužstvom sa momentálne pripravuje viacero mladých hráčov z domácej Akadémie. Šancu dostanú v mužských futbalových súťažiach.

"Bude to test. Niektorí hráči nemajú s mužským futbalom skúsenosti, niektorí na úrovni II. ligy, kde pôsobí náš B-tím. Nebude to jednoduché, ale v prípade reštartu to pre nich môže byť cenná skúsenosť. Mladíci totiž nebudú vystavení až takému enormnému tlaku, pretože to bude bez divákov. Pre ich vstup do seniorského futbalu to môže byť ľahšie, môže im to pomôcť," povedal Karol Belaník.

Na tréningoch zatiaľ ešte chýba zahraničná štvorica Enis Fazlagić, Jakub Kiwior, Vahan Bichakhchyan a Benson Anang. Vedenie MŠK intenzívne komunikuje s ÚLK o ich návrate na Slovensko.

V zmrazenej tabuľke patrí žltozeleným druhá priečka, zaručujúca účasť v pohárovej Európe. Karol Belaník potvrdil, že možnosť zahrať si v nej ostáva cieľom MŠK: "Postavenie v tabuľke nás k tomu oprávňuje. Samozrejme, teraz už s iným kádrom. Inak sme to vnímali pred ,koronakrízou´. Teraz sa veľa zmenilo. Určite by sme však boli sklamaní a smutní, ak by sme si v lete nezahrali Európu.

Ak sa bude dohrávať, hrať budú pochopiteľne iní hráči, ale je tam kostra, ktorá má skúsenosť. Od nich budeme čakať nosné výkony. Európa je teda pre nás prioritou. Človek je v prognózach racionálnejší a opatrnejší. Body a postavenie, ktoré sme získali, by sme radi udržali a naplnili náš cieľ.

Teraz je však ešte veľmi veľa nezodpovedaných otázok aj k ďalšiemu vývoju európskych pohárov. V tomto je kľúčová UEFA. Ak sa rozhodne o reštarte ligy, budeme pripravení po športovej stránke a aj kvalitou v kádri. V prvej šestke sú naozaj ťažké zápasy so silnými súpermi. Pri prípadnom reštarte ligy určite vidím viac pozitív ako negatív, ktoré by mohli chalanom pomôcť pri napredovaní."

Fortuna liga by tento týždeň mala spoznať rozhodnutie o prípadnom pokračovaní sezóny 2019/2020.