Juraj Gábor: Zraková pyramída ma prerástla

Rozhovor s autorom Zrakovej pyramídy v Súľove umelcom Jurajom Gáborom.

19. máj 2020 o 13:54 Branislav Koscelník

Niekto v Zrakovej pyramíde vidí turistický cieľ, iný útulňu, alebo architektonické dielo. Ako ju vnímate vy?

- Zraková pyramída nemá presné vymedzenie. Aj v umení sa venujem niečomu, čo je aj na pomedzí voľného umenia a architektúry. Bol som pripravený na to, že ľudia budú vnímať tento objekt odlišne a pracoval som s ich otvorenosťou. Architektúra má mať nejakú funkciu. Ak tomu hovoríme atrakcia, má to byť atraktívne a zaujať nás. A to aj tým, že to nepoznáme, nevieme, čo to je, chceme to preskúmať, je to v diaľke a chceme sa k tomu priblížiť, podnecuje to našu zvedavosť.

Objekt zaujal až príliš veľa ľudí. Je málo autorských diel v slovenskom prostredí, ktoré by vyvolali taký záujem a takú snahu priblížiť sa im. Je to pozitívna správa pre umenie?

- Bolo by mylné si myslieť že kvalitu diela určuje len jeho populárnosť. Pozitívne v tomto prípade je, že sa zúročuje energia, ktorú som venoval dielu už od jeho príprav. Je to ako s dieťaťom. Učíme ho veľa vecí, približujeme mu hodnoty, dávame mu určitú výbavu. Keď ide do sveta, vidíme, ako sa naša energia úročí. Zraková pyramída zúročila našu snahu. No ukázala aj fenomény, ktoré som ani neočakával. Vnímam, ako ľudia zdieľajú tento priestor, pozorujem, či si ho privatizujú pre seba. Ľudia sa inak správajú, keď sú pri pyramíde sami, inak, keď prídu ďalší. Dohadujú sa medzi sebou, že si pre fotografiu vyhradia priestor len pre seba, aj keď je naokolo veľa ľudí, niekedy samozorganizovaných v čakajúcom v rade. Prvotná myšlienka však bola vytvoriť možnosť pozastavenia mimo zaužívanej turistickej trasy, na mieste, kde človek vypne, zotrvá a bude sa sústrediť na seba a krajinu. Dielo občas prilákalo také veľké množstvo ľudí, že sa mohol pre jednotlivca oslabiť meditatívny rozmer. Stále je tam ale možnosť, aby to bolo o človeku, ktorý premýšľa o tom, čo vidí, i o sebe.

Stal sa z toho sociálny experiment...

- Dá sa to tam sledovať, ale nebol to zámer. Išlo o hľadanie ticha, introspekcie, zúženie nášho rozhľadu, aby sme koncentrovane zacítili prítomnosť. Sme tu a teraz, oproti nejakej premenlivosti krajiny. Je to ako s pohľadom do zrkadla. Premenlivosť krajiny má byť mementom pre našu premenlivosť či nestálosť.

Súvisiaci článok Atraktívne pohľady zo Zrakovej pyramídy už neuvidíte. Dielo v Súľove rozoberú Čítajte

Ako potom vnímate nevídaný záujem, ktorý ste dosiahli, v kontexte ticha?

- Už od začiatku sme hovorili, že to má svoju otvorenosť, že pyramída nemá otváracie hodiny, môžete tam kedykoľvek prísť a kedykoľvek odísť, stráviť toľko času, koľko chcete. Aj dnes nájdete dni a hodiny, kedy tam budete sami. No napoludnie, počas pekných víkendov, je tam určite väčšie množstvo ľudí. Ja som však chcel projektom upozorniť aj na prechodové svetelné fázy počas brieždenia a západu slnka. Začiatok a koniec dňa, keď napríklad slnko výraznejšie modeluje pohorie.

Máloktorý autor umeleckého alebo architektonického diela pozná dátum, kedy sa skončí životnosť jeho diela. Vy ste trvanie Zrakovej pyramídy naplánovali na asi päť rokov. Necítite teraz nostalgiu?

- Keď vznikal objekt Zrakovej pyramídy pre výstavu v Zlíne v roku 2014, vedel som, že bude mať limitované trvanie a že to bude len dočasná „scéna“. Vtedy som ešte nepredpokladal, že pôjde do krajiny, ale keď som zacítil energiu objektu a jeho potenciál, naskočil som na ponuku premiestniť ho do Žiliny, neskôr do Súľova. Tu sa začala ďalšia etapa a ďalšia limitovaná životnosť objektu. Vyplýva z toho, že som si sám prial, aby to miesto nebolo natrvalo poznačené existenciou objektu v zmysle pamätníkovej tvorby, keď napríklad nejaká socha z bronzu má už z povahy materiálu ambíciu zotrvať aj sto rokov. Úlohou pyramídy bolo dočasne stimulovať naše vnímanie na konkrétnom mieste, iniciovať zážitok, aký sme dovtedy nepoznali. Odhadli sme, že päť rokov je aj reálny funkčný čas objektu. Zároveň je to reálny čas, za ktorý dokáže verejnosť zažiť a zakceptovať teleso, ktoré nevie presne popísať. V priebehu tohto času mohla vzniknúť aj vzbura, že tam nepatrí. Na začiatku sme nevedeli, ako si to ľudia osvoja.

Vnímate to ako vzburu, že obec sa po skúsenostiach rozhodla nepredĺžiť ďalšiu životnosť pyramídy?

- Nie, došlo ku kultivovanému dialógu počas nedávnej verejnej diskusie. Nebolo to len o rozhodnutí obce. Životnosť je jedna z tém, s ktorou v tvorbe vedome pracujem. Nemálo diel, ktoré som v minulosti vytvoril, už dnes neexistuje. Prirovnávam to k životu človeka. Pyramída je tu ako ľudské telo, možno cudzinec, či priateľ na návšteve mnohými už storočie vyhľadávaného miesta. Vždy sme vedeli, že toto telo/dielo pôjde dole, a že lúka nad Súľovom raz bude holá. Keď na začiatku niektorí ľudia hovorili, že na čo nám je pyramída, my sa vieme pozerať na prírodu aj bez nej, mne bolo jasné, že tu raz nebude. Aj na základe toho, aká bola dohoda s ústretovou obcou, sa tento príbeh naplnil. Pyramídu zažilo množstvo ľudí, aj sme v priebehu času ohlasovali, že raz tu stáť nebude. Ak by mala pre obec významný prospech, v tom zmysle, že pomáha turistickému ruchu, tak tu bola možnosť prevziať plnú zodpovednosť a starostlivosť obcou. Vstúpili sme do dediny, ktorá nemá ešte na sto percent dobudovanú infraštruktúru pre všeobecný rýchly nárast domáceho turizmu na celom Slovensku. Dnes obec Súľov a Súľovské skaly navštevuje obrovské množstvo ľudí, no samospráva sa potýka s praktickými problémami, ako je nedostatok parkovacích miest, pohyb turistov po obci, zásah do súkromia domácich. Na toto je dôležité brať ohľad. Úplne chápeme, že obec nemá prostriedky, aby postavila infraštruktúru len kvôli ďalším piatim alebo desiatim rokom, čo by pyramída ešte existovala. Priznám sa, že mňa toto prerástlo. Neviem si predstaviť, že by som koordinoval ďalší vývoj a posun projektu v kontexte rozvoja obce. Je to veľká škola aj pre mňa. Nemal som pred tým skúsenosť s objektom vo verejnom priestore a riešením toho, ako sa to dotkne obyvateľstva obce. Bude zodpovedné z toho vychádzať aj v prípade, ak by som robil na ďalších projektoch vo verejnom priestore.

Prišli aj návrhy, aby dielo existovalo v inej forme, na inom mieste, aby bolo spoplatnené. Viete si predstaviť, že by to fungovalo niekde inde, pod patronátom niekoho iného?

- Neviem si to predstaviť na inom mieste v katastri obce. Toto bolo najlepšie miesto, na akom to mohlo stáť z výtvarnej i praktickej stránky: z hľadiska orientácie na svetové strany a pohybu slnka, pohľadu z výrezu pyramídy, dostupnosti. Pyramídu vidno zo všetkých strán. Poloha, kde je umiestnená je výnimočná, nechcel by som ju premiestniť niekde inde. Vždy som si prial, aby sme sa s objektom rozlúčili bez prílišného sentimentu.

Dá sa ešte materiál, z ktorého je pyramída vytvorená, zrecyklovať v zmysle umeleckom?

- Materiál by som chcel použiť v zmysle umelecko-architektonickom. Budem hľadať spôsob, ako vytvoriť prototyp pre bývanie. Mám nápad, uvažujem nad určitým druhom miesta.

Viete už, kedy Zrakovú pyramídu rozoberiete?

- Budeme o tom informovať verejnosť v najbližších týždňoch po dohode s obcou o spoločnom reálnom postupe pri rozoberaní diela. Od množstva návštevníkov sme mali vo väčšine prípadov pozitívne ohlasy, rovnako od odbornej umeleckej a architektonickej obce. Od obyvateľov Súľova sme mali nielen pozitívne ohlasy, ale aj kritické pripomienky. Počúvali sme, že niektorí návštevníci sú aj hluční, ignorujú povahu prírodného miesta tým, že idú autami a motorkami až hore. Ľudia nerešpektujú modrú turistickú značku. Chcem aj pri tejto príležitosti požiadať návštevníkov, aby si vážili posledné mesiace pyramídy, boli voči ostatným ohľaduplní, udržiavali poriadok v okolí diela i v obci a ukázali tak rešpekt a úctu miestnym obyvateľom.

Bavíme sa o konci pyramídy, ale čo bolo na jej začiatku, aký je jej príbeh?

- Zraková pyramída je vyústením môjho dlhoročného záujmu o rámovanie premenlivej reality, zaoberal som sa tým už na vysokej škole. V Banskej Štiavnici v roku 2011 som bol na rezidenčnom pobyte. Vytváral som zbierku videí, ktoré trvali hodinu. V ruke som mal kameru a nahrával v zimnej krajine hodinové videá. Ja som bol statív. Snažil som sa zarámovať výrez krajiny vždy na sklonku dňa, hodinu pred zotmením. Kým som dosnímal záber bez pohnutia, tak sa zotmelo. Išlo aj o moju koncentráciu a pozornosť. Cítil som na celom tele, že som skrehnutý, premrznutý, v kŕči, keď som tam stál bez pohnutia. Takto som sa obetoval pre jeden obraz. Vznikla tak séria videí. Ešte v Banskej Štiavnici som začal uvažovať o akejsi protéze môjho tela, ktorá by ma chránila pri pozorovaní v krajine. Vytvoril som objekt, ktorý som nazval Edmund, podľa významného slovenského modernistického maliara Edmunda Gwerka. Edmund, vývojový predchodca Zrakovej pyramídy, bol objekt veľký ako ľudské telo, do ktorého sa dalo vliezť a cez štrbinu som mohol „kamerou poľovať“ na krajinu. Keď som v roku 2012 získal Cenu Igora Kalného pre mladých umelcov do 30 rokov, ocenenie mi umožňovalo zrealizovať samostatnú výstavu v Krajskej galérii v Zlíne. Galéria sa presťahovala do bývalých Baťových závodov, do rozsiahlych priestorov, ktoré mi umožňovali uvažovať vo väčších mierkach. Pripravil som prvú verziu Zrakovej pyramídy - premietaciu miestnosť pre moje videá, je to objekt, ktorý je dnes po malých úpravách v Súľove.

Nápad predĺžiť životnosť tomuto umeleckému dielu a presťahovať ho po skončení výstavy zo Zlína do Žiliny prišiel od koho?

- Po realizácii v Zlíne som bol vyčerpaný. Inštaláciou sme spolu s realizačným tímom prekonávali aj naše predchádzajúce skúsenosti aj inštitucionálne limity galérie, ktoré neboli nastavené na takéto veľké projekty. Zdalo sa mi, že dielo nezískalo takú odbornú reflexiu, ako som si predstavoval a hlavne ho za päť týždňov trvania výstavy videlo len málo ľudí. Na výstavu do Zlína ale prišli kunstbusom ľudia, ktorých zorganizovala Stanica Žilina-Záriečie. Po tejto ich návšteve ma kontaktoval Marek Adamov z OZ Truc Sphérique a navrhol mi premiestniť objekt do Žiliny. To ma úplne nadchlo. V občianskom združení tomu dali v prvom rade dôveru a ja som cítil pozitívnu energiu a satisfakciu. Necelý rok sme materiál skladovali v Žiline. Počas toho sme získali prvé peniaze z ministerstva kultúry. Robo Blaško oslovil starostu Jaroslava Bušfyho, ktorý dal projektu zelenú a pre nás sa tým stal zázrak. Vďaka mnohým ďalším podporovateľom kultúry, darcom verejnej zbierky i dobrovoľnej práci sme celý projekt v rámci možností zvládli a s dobrou vôľou sme ho bezplatne odovzdali k užívaniu verejnosti. No a dnes ako autor cítim, že dozrel čas, aby pyramída odišla. Tak ako drevené debnenie “šalung” slúži na to aby sme do neho mohli odliať niečo trvalé, napríklad cestný most z betónu, nejakú budovu alebo pamätník, aj toto dielo je tu len dočasne, aby po jeho naplnení obsahom odišlo a mi budeme pozorovať to, čo nám osobne vlastne z tohto diela zostalo. Čo je tým “trvalým materiálom” ktorý sme do takto pripravenej formy naliali? Smútiť nie je na mieste. Môžeme sa na to len tešiť. Ďakujem vám obyvatelia a návštevníci obce Súľov-Hradná za prijatie a spolužitie.