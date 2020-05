Tragická nehoda mladých ľudí, štrnásťročnému dievčaťu už záchranári nepomohli

18-ročný muž bol s vážnym poranením hlavy transportovaný do žilinskej nemocnice.

18. máj 2020 o 18:17 Branislav Koscelník

Tragicky sa skončila dnešná dopravná nehoda v katastri obce Radôstka.

Podľa policajných informácií havaroval mladý 18-ročný vodič. V aute sa s ním viezli dvaja rovesníci a 14-ročné dievča. Dievča utrpelo pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahlo.

Jeden z chlapcov utrpel vážne zranenia. Vodič a ďalší spolujazdec vyviazli predbežne s ľahkými zraneniami. 18-ročný muž bol s vážnym poranením hlavy v umelom spánku letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

"Posádka leteckých záchranárov zo Žiliny prijala dnes popoludní požiadavku o urgentný let k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Radôstka (okres Čadca). Osobné motorové vozidlo tam narazilo do zvodidiel a následne skončilo mimo vozovky. Záchranársky vrtuľník pristál v blízkosti nehody. Na mieste sa nachádzali dvaja ťažko zranení účastníci dopravnej nehody a ďalší ľahšie zranení. Mladé dievča (14) utrpelo po náraze zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani záchranári, ktorí sa ju snažili resuscitovať, jej už nedokázali pomôcť. Posádka leteckých záchranárov si následne prevzala do svojej starostlivosti ťažko zraneného, 18-ročného muža, ktorého hasiči museli z auta najskôr vyslobodiť. Utrpel poranenie hlavy so stratou vedomia, úraz hornej končatiny a ďalšie vnútorné poranenia. Po primárnom ošetrení a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu bol v stabilizovanom stave s vážnymi poraneniami letecky prevezený na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Žiline," opísali zásah leteckí záchranári.

Informáciu potvrdila aj Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR. "Osobné auto narazilo do zvodidiel, následne skončilo v priekope mimo cesty. Viezli sa v ňom štyria ľudia. Dve osoby utrpeli ťažké zranenia a na mieste ich museli resuscitovať, pričom jedna osoba zraneniam na mieste podľahla. Pri nehode zasahujú hasiči z Čadce aTerchovej."