Žiaci sa vrátia do škôl a škôlok od 1. júna, škola bude dobrovoľná

Rodičia, ktorí nechajú svoje deti doma aj po plánovanom otvorení škôl a škôlok, budú mať naďalej nárok na pandemické ošetrovné.

18. máj 2020 o 15:44 SITA

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl.

Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) doplnil, že okrem škôlok a nižšieho stupňa základných škôl, budú otvorené aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl.

"V materskej škole môže byť v triede maximálne 15 detí, v základnej škole 20. Deti rúška mať nemusia, no zamestnanci a pedagógovia áno. Deťom budú taktiež každé ráno merať teplotu," ozrejmil minister.

Ak deti žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi, tak do materskej, respektíve základnej školy by ísť nemali. Kontaktovať rodičov v súvislosti so záujmom umiestniť dieťa do školy budú riaditelia. Minister potvrdil, že riaditelia tak robia od minulého týždňa.



Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude podľa Gröhlinga vzdelávanie prebiehať dištančnou formou. Čo sa týka základných umeleckých škôl, potrebujú podľa ministra ešte pár dní na stanovenie podmienok, za akých bude možné

vyučovanie uskutočniť. "Poďme naozaj do škôl," dodal na záver Gröhling .

Rodičia, ktorí nechajú svoje deti doma aj po plánovanom otvorení škôl a škôlok, budú mať naďalej nárok na pandemické ošetrovné. Pred pondelkovým rokovaním vlády to potvrdil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Podľa neho nebude potrebné meniť súčasné znenie zákona.

"Dospeli sme k takému právnemu názoru, že nebude potrebné meniť legislatívu," povedal. Rezort práce a sociálnych vecí sa podľa Krajniaka dohodol s ministerstvom školstva na tom, že školské zariadenia pošlú Sociálnej poisťovni zoznam žiakov, ktorí nastúpili do školy a zoznam žiakov, ktorí zostali doma. "Na základe toho bude môcť žiadať rodič o pandemické ošetrovné," povedal Krajniak.



Rodičia si budú môcť dobrovoľne vybrať, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy. Žiaden rodič by tak nemal byť nútený poslať dieťa do škôlky alebo školy. "Počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky,

tým pádom nebudú všetky deti v škôlke. Zároveň počítame s tým, že bude maximálny počet detí na jednu triedu či skupinu 12," uviedol minulý týždeň premiér Igor Matovič.