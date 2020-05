Kapitán Veľkého Rovného usmerňuje svojich spoluhráčov z brány

Tréner označuje Michala Kormana za špecialistu na pokutové kopy.

18. máj 2020 o 15:25 Dominika Mariňáková

Čo majú spoločné Iker Casillas, Gianluigi Buffon a Michal Korman? Z pozície brankárov vedú, respektíve viedli svoje tímy do zápasov s kapitánskou páskou na ramene. Posledný menovaný zastáva kapitánsky post v klube TJ Štart Veľké Rovné pravidelne už druhú sezónu.

„Pochádzam z Veľkého Rovného, futbal hrávam asi od desiatich rokov. Vždy sme boli dobrá partia. Z tých, čo sme spolu začínali, sme ostali traja. Pred dvoma rokmi skončil kapitán Jožo Mičlo, kvôli zraneniu. Tréner vtedy povedal, že kapitánom by sa mal stať ten, kto je v kabíne najdlhšie, že si to zaslúži. Tak som to prijal,“ hovorí na margo líderskej pozície Michal Korman.

Cítiť zodpovednosť je pre neho ako pre brankára prirodzené. O to viac sa na jednotlivé stretnutia dokáže nabudiť. Keď je to potrebné, prehovorí smerom ku spoluhráčom, no hlas zvyšovať nezvykne: „Na ihrisku sa snažím ich povzbudzovať, dohovárať im. Nekričím, len im poviem, čo je dobre a čo zle. Takisto v kabíne. Máme pravidlo, že keď sa niečo deje, keď sa nám nedarí na ihrisku, tak všetko rozoberáme iba v šatni. Aby to pred divákmi nevyzeralo zle, aby sme si tam, nebodaj, nezačali nadávať. V kabíne si povieme, čo je potrebné.“

Špecialista na pokutové kopy

Michal Korman je rodákom z Veľkého Rovného a zároveň odchovancom miestneho TJ Štart. Počas svojich prvých futbalových rokov si vyskúšal viacero postov.

„Ja som najprv neplánoval byť brankárom,“ hovorí s úsmevom. „Za žiakov som začínal ako záložník. Potom ma tréner dal do útoku. V jednu sezónu však chýbal brankár. Tréner si nás zavolal na ihrisko, postavil každého do brány a tak skúšal nájsť brankára. Nakoniec som v bráne ostal ja.“

Tréner Ladislav Korček ho označil za špecialistu na pokutové kopy. Ako to teda je s tými jedenástkami?