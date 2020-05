Reakcie fanúšikov nás príjemne prekvapili, hovorí nový majiteľ hokejového klubu

Vizuálna stránka klubu sa nevyhne zmenám, nový majiteľ ich však chce vykonať citlivo.

16. máj 2020 o 10:59 Dominika Mariňáková

Mestské zastupiteľstvo na svojom pondelkovom zasadnutí rozhodlo, že novým vlastníkom MsHK Žilina sa stane spoločnosť LUPIZA. Prinášame vám rozhovor s jej konateľom Marošom Jakubekom.

Ako ste zareagovali na výsledok hlasovania, a teda úspešnú kúpu žilinského hokejového klubu?

"Musím povedať, že nám to urobilo radosť. Do istej miery to bola aj úľava, lebo sme tomu projektu venovali veľa energie. Posledné približne štyri mesiace sme finalizovali projekt. Myslím si, že bol veľmi kvalitný, od odbornej komisie projekt získal 22 z 25 bodov. Dúfali sme, že dôveru dostaneme aj od mestského zastupiteľstva, čo sa napokon stalo. Verím, že teraz sa nám podarí projekt úspešne zrealizovať."

Pôvodný návrh v porovnaní s tým, ktorý poslanci schválili, ešte prešiel niekoľkými zmenami. Ste spokojný s výslednou podobou dohody?

"Je to kompromisné riešenie. Hovorí sa, že pri dobrej zmluve musia byť obe strany trošku nespokojné. To platí aj pre túto dohodu. Keby boli podmienky ešte prísnejšie v náš neprospech, zrejme by sa nám projekt nepodarilo zrealizovať. V takom prípade by sme do neho ani nešli, pretože by to od nás nebolo zodpovedné.

Prečítajte si tiež: Ticho na dedinských trávnikoch. Futbal v obci chýba, hovorí Richard Uríček Čítajte

Ale dospeli sme k zdravému kompromisu. Myslím si, že projekt dokážeme zrealizovať udržateľnou formou a bude dlhodobý."

Aké kroky musíte podniknúť v najbližších dňoch, ako vyzerá krátkodobý plán?

"Úplne prvým krokom bude nadobudnutie klubu. Ešte totiž nemáme uzatvorenú zmluvu, ktorú musíme sfinalizovať. Základné podmienky sú dané, ešte treba doriešiť ostatné veci. Návrh zmluvy nám mesto predložilo, pozreli sme si ho a veľké výhrady nemáme. Skôr pôjde o kozmetické detaily.

Po prevzatí klubu sa budeme musieť oboznámiť s tým, čo v ňom vlastne je. Vieme o zmluve s pánom trénerom Škorvánkom, o zamestnancoch, s ktorými sa chceme porozprávať o ich predstave. Veríme, že s podstatnou väčšinou sa naše predstavy budú prelínať. Nechceme robiť personálne čistky. Azda sa nám podarí nájsť také riešenie, aby mal klub kontinuitu, ale aby zároveň dokázal splniť ciele zadefinované v našej vízii.

Vo vzťahu k lige chceme začať rokovať so Slovenským zväzom ľadového hokeja, aby sme našli spôsob, ako sa čím skôr dostať do extraligy."

Rozmýšľate už aj o najbližšej sezóne v intenciách extraligy, ak by bola taká možnosť?