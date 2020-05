Žilinská univerzita ponúka nové študijné programy

Pri ich kreovaní zareagovala na požiadavky trhu práce.

15. máj 2020 o 22:01

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) vytvorila niekoľko nových študijných programov, prostredníctvom ktorých rozvíja poznávacie schopnosti, adaptabilitu a tvorivosť študentov v informačnej spoločnosti. Rýchle tempo inovácii v technológiách si v globalizovanom svete žiada špecializovaných odborníkov, ktorými sa študenti stavajú už počas vysokoškolského štúdia. Absolventi UNIZA sú prínosom pre činnosť konkrétnych organizácií a pre celospoločenský rozvoj zároveň.

Aj rozvojom e-commerce rastie význam distribúcie tovarov. V novom študijnom bakalárskom programe Distribučné technológie a služby na Fakulte prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) študent získa poznatky o podnikaní v poštovom, logistickom a IKT sektore, doprave a zasielateľstve, v elektronickom obchodovaní a je pripravený na založenie vlastnej firmy.

Absolvent bakalárskeho študijného programu nachádza uplatnenie na strednom a nižšom stupni riadenia distribučných systémov v poštových, zasielateľských a dopravných organizáciách, na oddeleniach prevádzky, logistiky vo výkonných funkciách poštových operátorov a disponentov, administrátorov a manažérov, rovnako tak v oblasti elektronického podnikania a verejnej správy.

Absolvent má možnosť pokračovať v inžinierskom stupni na študijnom programe Poštové inžinierstvo. Prax žiada viac znalcov cestnej dopravy a preto vznikol na FPEDAS nový študijný bakalársky program Expertízna činnosť v cestnej doprave. Absolvent študijného programu je schopný uplatniť sa v dopravných podnikoch, v poisťovniach, v lízingových spoločnostiach, v servisoch, na miestach predajcov vozidiel a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravy. Ak chce študent skončiť s inžinierskym diplomom, môže pokračovať v študijnom programe s rovnakým názvom Expertízna činnosť v cestnej doprave.

Perspektívnu budúcnosť ponúkajú študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) dva nové akreditované bakalárske študijné programy. Komunikačné a informačné technológie v odbore informatika a Elektrooptika v odbore elektrotechnika. Študijný program Komunikačné a informačné technológie vznikol v úzkej spolupráci s priemyselnými partnermi a na základe požiadaviek trhu práce. Štúdium ponúka vedomosti o najmodernejších informačno-komunikačných technológiách, ako fungujú počítačové, optické a rádiové siete.

Absolventi sa uplatnia ako IKT špecialisti, správcovia počítačových sietí, vývojári mobilných aplikácií, dizajnéri a programátori webových a databázových aplikácií, dizajnéri komunikačných systémov alebo manažéri v IT. Študijný program je možné študovať nielen v Žiline, ale aj v Liptovskom Mikuláši na Inštitúte Aurela Stodolu FEIT UNIZA. Po ukončení tohto študijného programu je možné študovať inžinierske študijné programy v odbore Informatika na FEIT napr. Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo. Študijný program Elektrooptika ponúka možnosť pracovať s pokročilými výrobnými technológiami a materiálmi pre svetelné systémy. Je vhodný pre tých, ktorí sa zaujímajú ako fungujú systémy na báze svetla nielen v priemysle a prenose dát, ale aj v medicíne a bežnom ľudskom živote. Absolventi sa uplatnia napríklad ako vývojári v oblasti optických a fotonických vlákien, dizajnéri svetlometov v automobilovom priemysle, technológovia pre litografiu a rast kryštálov v polovodičovom priemysle alebo vývojári laserových systémov. Po ukončení tohto študijného programu je možné študovať inžinierske študijné programy v odbore Elektrotechnika na FEIT napr. Fotonika.

Študovať sa dá aj zábavnou formou.

Na Stavebnej fakulte (SvF) sa od budúceho akademického roku otvárajú dva nové inžinierske študijné programy. Prvým sú Technológie, manažment a informačné systémy, v rámci ktorého uchádzači môžu študovať BIM a nové technológie stavebníctva 4.0., ktoré digitálne prepájajú investorov, architektov a inžinierov do jedného tímu. Študent, budúci projektant alebo autorizovaný stavebný inžinier tak perfektne ovláda nové možnosti komunikácie zo zadávateľom projektu vo všetkých fázach životného cyklu stavby.

Aj ako absolvent študijného programu v anglickom jazyku - Civil Engineering Structures bude vedieť samostatne riadiť stavebnú firmu, pracovné tímy veľkých projektov a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti. Bude mať poznatky súvisiace s ekonomikou stavieb, ich prípravou a riadením ako aj dopadmi stavieb na životné prostredie a uplatniť sa môže v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby predstavujú vrchol staviteľstva a vždy patrili medzi najdôležitejšie stavby ľudstva. Na SvF sa študenti stávajú stavebnými inžiniermi pre statiku stavieb, budov, inžinierskych konštrukcii a mostov.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) otvára nový študijný program Bezpečnosť priemyslu. Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť požadovanú úroveň bezpečnosti zamestnancov podniku a obyvateľov dotknutého regiónu, chrániť majetok a životné prostredie a plniť požiadavky na úseku bezpečnosti podniku stanovené právnymi predpismi. Reflektuje na praxou požadované vedomosti a zručnosti študentov na úseku integrovanej bezpečnosti priemyslu. Absolventi študijného programu Bezpečnosť priemyslu majú možnosť už počas štúdia získať 4 certifikáty: odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane, technika BOZP, technika PO a kurz prvej pomoci. Tieto možnosti zatiaľ neponúka žiadna iná fakulta v SR.

Na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) sa otvorili tri nové študijné programy. V bakalárskom štúdiu Informačné a sieťové technológie a Informatika a riadenie. Program Informačné a sieťové technológie bol vytvorený na základe požiadaviek podnikovej praxe a preto je silne prakticky orientovaný na najnovšie technológie. Medzi nimi nesmú chýbať známe kurzy vzdelávacieho programu spoločností ako sú Cisco (siete, bezpečnosť) či Fortinet (bezpečnosť).

Študijný program je určený najmä pre tých, ktorých baví elektrotechnika, IoT, smart technológie alebo moderné IT trendy ako 3D tlač či virtuálna realita. Na FEIT už 20 rokov pôsobí Cisco sieťová akadémia, ktorá ponúka vzdelanie na top úrovni v rámci strednej Európy a absolvovali ju už stovky študentov.

Nový bakalársky študijný program Informatika a riadenie nadväzuje na úspech svojho predchodcu, a to študijný program informačné a riadiace systémy, ktorého absolventi sú úspešne zamestnaní vo firmách po celom svete (Google, Microsoft, IBM, Sygic, Siemens a iné). Prepojenie štúdia informatiky a riadenia umožní uchádzačovi stať sa úspešným IT špecialistom, programátorom, IT manažérom, vývojárom mobilných aplikácií, testerom, vedúcim projektových tímov, správcom počítačových sietí, analytikom informačných systémov, tím-lídrom, programátorom webových aplikácií, či IT konzultantom.

Nový inžiniersky študijný program Biomedicínska informatika, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe ponúka študentom predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov, informačno-komunikačných technológie v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume. Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba a samozrejmosťou je prepojenie s podnikovou praxou.

Množstvo akreditovaných a perspektívnych študijných programov študent nájde aj na Strojníckej fakulte a Fakulte humanitných vied.

Nielen nové študijné programy, ale aj moderné technológie a laboratóriá, praktické vybavenie učební, študentské rádia aj televíziu, folklór alebo šport a množstvo ďalších príležitostí na sebarealizáciu ponúka UNIZA prostredníctvom všetkých siedmich fakúlt. Prax v uznávaných spoločnostiach, pracovné príležitosti, atraktívne projekty, rozvíjanie podnikateľských nápadov a zahraničné stáže sú na UNIZA všadeprítomné.

„ Vzdelávanie našich študentov je na vysokej úrovni, UNIZA spolupracuje s ľuďmi z praxe a to aj pri vytváraní nových študijných programov. Absolventi sa zamestnávajú v spoločnostiach na Slovensku, niektorí sú úspešní aj v zahraničí ako zamestnanci nadnárodných firiem alebo aj na akademickej pôde vo výskume,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.