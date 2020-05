Pandémia koronavírusu sa stabilizovala, pandemický pavilón v žilinskej nemocnici zatvorili

Pri pandemických lôžkach vystriedalo 61 zamestnancov.

14. máj 2020 o 8:46

ŽILINA. Žilinská nemocnica ukončila činnosť pandemického pavilónu dočasne zriadeného v pavilóne urológie pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19.

Na základe zlepšenia epidemiologickej situácie nemocnica čiastočne upravila niektoré z preventívnych obmedzení, aby kapacitne uvoľnila rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre jej pacientov.

Po mesiaci fungovania tzv. červenej zóny COVID-19 sa do dôkladne vydenzifikovaného pavilónu opätovne vrátila lôžková i ambulantná časť oddelenia urológie (pôvodne presťahovaného v priestoroch ortopédie a chirurgie).

Pandemický pavilón otvorila Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6. 4. 2020 pre pacientov oddelenia vnútorného lekárstva s príznakmi ochorenia COVID-19. Prvého podozrivého pacienta tu hospitalizovali už dva dni po otvorení, posledného o necelý mesiac neskôr – 5. 5. 2020. Celkovo 44 hospitalizovaných pacientov postupne absolvovalo v červenom pavilóne test na ochorenie COVID-19, všetci s negatívnym výsledkom.

„Ku každému pacientovi však musel personál do výsledku testu pristupovať ako k potenciálne infekčnému, čiže museli byť dodržané všetky prísne hygienicko-epidemiologické nariadenia, zamestnanci prechádzali špecifickými filtrami a lekársku i ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečovali výhradne v ochranných oblekoch,“ priblížil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik. Podľa jeho slov sa pri pandemických lôžkach vystriedalo 61 zamestnancov.

„V Žiline bolo v minulosti zrušené infekčné a pľúcne oddelenie, pre pandemický pavilón sme preto museli vytvoriť úplne nový samostatný tím ľudí zložený z pracovníkov z viacerých oddelení. Každý deň sa tu striedali lekári, sestry, sanitári, upratovačky. Úprimne im ďakujeme za ich prácu, nasadenie a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri otvorení a následnom zatvorení pandemického pavilónu,“ uviedol I. Bízik, podľa ktorého červenú zónu dokážu v prípade výrazného zhoršenia epidemiologickej situácie opätovne znovuotvoriť v priebehu pár dní.

V nemocnici platí naďalej núdzový stav vyhlásený Vládou Slovenskej republiky, pri vstupoch prebieha kontrola pacientov a zdravotná starostlivosť je poskytovaná v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR.

„Realizujeme aj plánované operácie, výkony a vyšetrenia, no je potrebné si uvedomiť, že tento stav v žiadnom prípade nemôžeme nazývať „bežný chod oddelení“. Musíme dodržiavať prísny hygienicko-epidemiologický režim so všetkými jeho obmedzeniami, takže denne nedokážeme ošetriť alebo odoperovať taký istý počet pacientov ako pred pol rokom. Sme tiež oslabení personálne, časť zamestnancov čerpá OČR z dôvodu zatvorenia škôl a škôlok, platí núdzový stav, riziko tu stále je, preto prioritou musí ostať ochrana pacientov i zamestnancov,“ vysvetlil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek s tým, že oddelenia robia, čo je v ich kapacitách, pôvodne objednaných pacientov oslovujú telefonicky a manažujú priamo podľa ich individuálnych potrieb a zdravotného stavu.

„Je úplne prirodzené, že urgentné stavy mali a vždy budú mať prednosť, to musíme akceptovať, no venujeme sa každému pacientovi, ktorý to potrebuje. Pri neakútnych stavoch je potrebné sa vopred telefonicky obrátiť na konkrétnu ambulanciu, ktorá zabezpečí manažment vyšetrenia podľa zdravotného stavu a dostupnej kapacity,“ uzavrel I. Stalmašek.