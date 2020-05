Chris Potiron: Vďaka EHMK sa mesto Žilina môže stať lákavou destináciou

Hlavný konzultant mesta Žilina v projekte Európskeho hlavného mesta kultúry o kultúre v Žiline a príprave nominácie.

14. máj 2020 o 6:20 Branislav Koscelník

Parížan Chris Potiron prišiel na Slovensko v roku 2002. Päť rokov pôsobil v Žiline, kde pomáhal budovať kultúrne centrum Stanica - Žilina Záriečie. Intenzívne pracoval na projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, i Plzeň 2015. Viedol Nadáciu Centrum súčasného umenia v Bratislave, aj kultúrne centrum Studio Bubec Praha – Řeporyje. Aktuálne vstúpil do spolupráce s mestom Žilina a ako hlavný konzultant koordinuje kandidatúru Žiliny na EHMK 2026.

Ako vznikla spolupráca medzi vami a mestom Žilina?

- Na úvod treba možno povedať, že v Žiline som kedysi pracoval šesť rokov v kultúrnej organizácií Truc Sphérique. V roku 2002 som prišiel z Francúzska do Žiliny len na krátky pobyt ako európsky dobrovoľník, no napokon som sa do Paríža už nevrátil a začal som pracovať ako projektový manažér v Stanici Žilina-Záriečie. Aj keď sa mesto odvtedy zmenilo, mám na Žilinu veľa pekných spomienok a mnoho známych. Mám k mestu špeciálny vzťah. V decembri 2019 ma oslovil viceprimátor mesta Vladimír Randa, či by som im vedel pomôcť, keďže Žilina uvažuje nad kandidatúrou na Európske hlavné mesto kultúry a dopočul sa, že ja sa Európskym hlavným mestám kultúry venujem dlhé roky a že sa cítim trošku ako Žilinčan. Veľmi som sa tomu potešil, pretože verím, že Žilina má veľký potenciál. Hoci je pravda, že som pozorne sledoval dianie ohľadom projektu EHMK 2026 na Slovensku a veľmi som sa čudoval, že Ministerstvo kultúry vyhlásilo súťaž až v decembri 2019 a dovtedy sa nič nedialo. V januári sme sa teda stretli s kultúrnou obcou v Žiline, aby sme prekonzultovali tento zámer. Hneď, ako mesto Žilina a mestské zastupiteľstvo vo februári potvrdili kandidatúru, sme sa intenzívne pustili do príprav. Oficiálne od 1. apríla pracujem ako hlavný konzultant projektu. Momentálne sme v tíme traja a verím, že do budúcnosti sa budú do koordinácie projektu pripájať ďalší ľudia.

Už pri ohlásení kandidatúry projektu EHMK Žilina bolo jedným z najväčších problémov to, ako to časovo stihnúť. Koronakríza uberie príprave minimálne ďalšie dva mesiace. Dá sa stihnúť vytvoriť konkurencieschopný projekt?

- Celý proces na Slovensku začal veľmi neskoro. No podmienky sú pre všetky slovenské mestá rovnaké a my patríme k tým, ktorí na to reagovali najrýchlejšie a preto verím, že sa dá vytvoriť konkurencieschopný projekt. Prvú časť prihlášky je potrebné zaslať do 31. októbra tohto roka a ak sa dostaneme do 2. kola, tak finálny termín pre odovzdanie prihlášky je 31. august 2021. V tom čase by sme mali mať projekt už detailnejšie rozpracovaný, konkrétne umelecké projekty, rozpočet, spolupráce a rôzne stratégie. Koronakríza nám tak, ako aj iným mestám, zabránila organizovať verejné akcie a osobne sa stretávať so spolupracovníkmi a partnermi. Napriek tomu sme posledné dva mesiace aj vďaka online komunikácii aktívne využili na nastavenie základných vecí pre rozbehnutie projektu s tým, aby sme mohli spustiť od 15. mája viaceré verejné procesy online a osobne hneď, ako to bude možné.

Prečítajte si tiež Regionálny hygienik: V okresoch Žilina a Bytča je priaznivá situácia Čítajte

Čo ste od februára stihli?

- Tým, že projekt v tejto fáze funguje ako súťaž medzi slovenskými mestami, by som nerád v médiách odkryl všetko, na čom pracujeme, aby sme tak nedali výhodu našej konkurencii. No môžem povedať, že sa nám podarilo vytvoriť kompetentný tím a cez výberové konanie sme vybrali dve projektové manažérky na plný úväzok. Ďalej sme vytvorili programovú radu, v ktorej budú 12 experti pomáhať rozvoju programu cez konzultácie a sieťovanie. Pripravili sme komplexnú stratégiu na zapojenie verejnosti a kultúrnej obce, ktorej súčasťou je výzva do programu Akcelerátora nápadov pre Žilinu 2026. Výzvu spolu s dotazníkom pre verejnosť plánujeme spustiť od 15. mája na našom novom webe www.zilina2026.eu. Taktiež sme začali pracovať na konkrétnych projektových nápadoch s našimi medzinárodnými partnermi, ako aj na mapovaní potrieb kultúrnej a kreatívnej obce a zbieraní dát potrebných pre tvorbu stratégie a prihlášky.

Kultúra je oblasť, ktorú koronakríza zasiahla hádam najviac. Nie je dnes veľkým rizikom ísť do obrovského kultúrneho projektu, ktorého výsledky sú pre nejasný vývoj v oblasti kultúry a umenia neisté?

- Pravé naopak, tieto projekty sú veľkou príležitosťou reštartovať mesto a zmobilizovať všetky sily smerom k spoločnému cieľu. Tento projekt nie je iba o prezentácii umenia a veľkom celoročnom festivale v roku 2026, ale je o celkovej transformácii mesta. Pomocou umelcov a obyvateľov chceme skúmať budúcu identitu mesta. Tento projekt je tiež o tom, aby sa zvýšila celková kvalita života v meste, aby mali kreatívni ľudia dôvod zostať tu pracovať a aby sa zo Žiliny stala lákavá destinácia. Predchádzajúce EHMK jasne ukazujú, že dopad tohto projektu je viditeľný aj v oblasti mestského rozvoja, regenerácie industriálnych a verejných priestorov, či v cestovnom ruchu a sociálnej a ekonomickej oblasti. Iba pre predstavu, v Košiciach experti vyhodnotili, že každé investované jedno euro do projektu Košice 2013 malo dopad 1,67 eur na lokálnu ekonomiku, a že vďaka projektu sa v meste vytvorilo 771 nových pracovných miest. V Plzni v roku 2015, bolo 3,4 milióna návštevníkov a počet prenocovaní narástol o 31 %. Bez ohľadu na čísla si myslím, že práve v Košiciach, kde počas procesu realizácie nebolo všetko jednoduché, je vidieť, ako mesto zmenilo tvár, zmobilizovalo sa a pozitívne napreduje.