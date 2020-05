FOTO: Mesto Žilina poskytlo občanom potravinovú pomoc

Spolu rozdalo 71 balíčkov rodinám, ktoré potrebujú akútnu pomoc.

13. máj 2020 o 15:49 Ľubomír Bechný

ŽILINA. Koronavírus, ktorý zaplavil svet, nespôsobuje len zdravotné ochorenia, ale prináša aj negatívne sprievodné javy. Niektoré rodiny, ktoré sú sociálne na hrane, sa v týchto dňoch dostali do veľkých problémov. Mnohí otcovia prišli o prácu, deti prišli o bezplatný obed v školách a hlavne viacpočetné rodiny majú problém aj s obstaraním stravy.

Viaceré organizácie sa preto rozhodli konať. Ešte v priebehu marca Katolícka charita pripravila 12 potravinových balíčkov pre odkázané rodiny na Bratislavskej, neskôr sa s pomocou podpory Nadácie ŽSK, ktorá poskytla mestu Žilina pomoc 500 eur, podarilo pripraviť 15 kusov balíčkov pre rodiny s deťmi.

V balíčkoch sú základné potraviny ako múka, vajíčka, cestoviny, mlieko, mäsové konzervy, ktoré rodinám umožnia prežiť nejaký čas bez nedostatku jedla.

Začiatkom mája sa zapojila do pomoci aj Nadácia mesta Žilina, ktorá vyčlenila prostriedky pre pomoc rodinám s deťmi z celého mesta. Prípravu koordinovala viceprimátorka Barbora Birnerová a Ingrid Dolníková z odboru školstva, spolu so zamestnancami odborov školstva, kultúry, športu a odboru sociálneho a bytového.

Prečítajte si tiež FOTO: Pozrite sa, ako si v žilinskom regióne ľudia vychutnávajú návrat do normálu Čítajte

Balíčky

V pondelok 4. mája začala príprava 71 potravinových balíčkov, pričom jeden balíček mal hodnotu cca 30 eur. Základ potravín dodala spoločnosť, ktorá v súťaži o najnižšiu cenu za potraviny uspela najlepšie.

Do balíčkov doplnili vajíčka a trvanlivé mlieka, ktoré mestu Žilina darovala spoločnosť HM Tesco, ktorej sa týmto spôsobom chceme poďakovať. Keďže sa v školských jedálňach nevarí, z kuchýň boli stiahnuté zemiaky, ktoré boli rozdelené do 15 kilogramových vreciek a dodané rodinám. Balíčky boli kompletizované v malej zasadačke mestského úradu.

Komu je potravinová pomoc určená?

Rodiny, ktoré potrebujú pomoc, vytypovali riaditelia základných škôl v Žiline, terénne sociálne pracovníčky, ktoré pracujú so sociálne znevýhodnenými rodinami, pracovníčky, ktoré pracujú v sociálne vyčlenenej rómskej komunite na Bratislavskej a Košickej ulici a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolu to je 71 rodín, ktoré potrebujú akútnu pomoc.

Financovanie

Peniaze na balíčky boli vyčlenené Nadáciou mesta Žilina, ktorej správkyňou je poslankyňa Jana Filipová. Nadácia vyčlenila pre tieto potreby vyše 2000 eur.

V utorok 5. mája boli balíčky distribuované do rodín. Časť balíčkov previezli priamo do základných škôl, časť do klientského centra na Bratislavskú a Košickú ulicu a po časť si niektorí občania prišli na Mestský úrad v Žiline osobne.

Poďakovanie

Poďakovanie patrí už spomínaným odborom. Vedúcim pracovníčkam Kataríne Praženicovej, Ingrid Dolníkovej a ich kolegom na MsÚ, ktorí sa v príprave balíčkov aktívne angažovali. Poďakovanie patrí Nadácii mesta Žiliny ako aj terénnym pracovníčkam z Bratislavskej ulice, ako aj riaditeľom ZŠ. Pomoc by mala stačiť na mesiac máj, ak sa ekonomické podmienky nebudú zlepšovať, mesto zváži prípadnú pomoc aj v mesiaci jún.