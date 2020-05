Ticho na dedinských trávnikoch. Futbal v obci chýba, hovorí Richard Uríček

Brankár Predmiera si zachytal aj v tretej lige, materský klub je však jeho srdcovkou.

13. máj 2020 o 13:24 Dominika Mariňáková

Richard Uríček odchytal za FK Predmier počas jesennej časti všetkých trinásť stretnutí a inkasoval 19 gólov. Toto číslo ho radí na piedestál medzi brankármi piatej ligy. Rovnako triumfoval aj v ankete MY Žilinských novín. So skúseným brankárom sme sa porozprávali o jesenných zápasoch, o fanúšikoch Predmieru, ale aj o futbalovom tichu, ktoré doľahlo na slovenské dediny.

Ako ste zareagovali na víťazstvo vo Futbalovej ankete?

"Potešilo ma to. Futbal hrávam dlhé roky a toto je milé ocenenie. Prekvapilo ma to, ale zároveň potešilo."

Počas jesene ste dostali len 19 gólov, čo bolo najmenej v piatej lige. Ako ju hodnotíte?

"Jeseň nám vyšla, bola super. Nie je to však len mojou zásluhou, ale celého kolektívu. Počnúc obrancami, záložníkmi, až po útočníkov. Pripisujem to koncepčnej hre, ktorú sme na jeseň mali. Chalani veľmi súperov do útokov nepúšťali, ja som zas pomohol niektorými zákrokmi. Je to zásluha celého mužstva, spolu vyhrávame aj prehrávame."

Prečo teda Predmieru patrila po jeseni až štvrtá priečka?

"Mali sme niektoré smolné zápasy, ktoré sme prehrali o gól. Navyše, nehrali sme vždy v najsilnejšej zostave. Zloženie tímu sa menilo, šancu dostávali mladí chlapci, odchovanci. Tak by to však malo byť. Naším cieľom nie je len vyhrávať, ale aj budovať mužstvo do budúcnosti. Najmä hráči vo veku 19 až 22 rokov sú prísľubom pre klub."

Takže so štvrtou priečkou vládla v klube spokojnosť?