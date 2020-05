Poslanci schválili predaj MsHK Žilina

Nový majiteľ vyplatí mestu za sto percent akcií 31 925 eur.

11. máj 2020 o 22:05 TASR

ŽILINA. Predaj 100 percent akcií akciovej spoločnosti Mestský hokejový klub (MsHK) Žilina spoločnosti LUPIZA, s.r.o., Žilina za cenu 31.925 eur schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline.

Seniorský hokej zostane v meste

Podľa vedúceho odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Erika Štefáka má Žilina dať spoločnosti LUPIZA podľa zmluvy hokejový štadión za jedno euro, finančnú dotáciu vo výške 75-tisíc eur ročne a štyri hodiny ľadovej plochy denne.

"Žilina získa, že A-mužstvo hokeja zostane v meste. Zároveň dostaneme 31 925 eur za akcie, ktoré majú dnes znaleckú hodnotu nula. Spoločnosť LUPIZA sa zároveň zaviaže, že v prípade fungovania v extralige prispeje navrch k dotácii od mesta do rozpočtu 450-tisíc eur a v prípade pôsobenia v prvej lige prispeje 150-tisíc eur," uviedol Štefák.

"Tvrdím, že sme využili príležitosť, ktorá sa žilinskému hokeju ponúkla. Prejde konečne z mestských rúk do rúk niekoho, kto prejavil aj v dnešnej dobe úprimnú snahu hokej posunúť ďalej. Hokej naozaj prešiel dlhou a veľmi strastiplnou cestou. Výsledok je dobrý nielen pre žilinský hokej, ale aj pre budúcnosť športu v Žiline. Lebo je to príklad, ako môžeme veci riešiť, ako môžeme postupovať. Ako sa môžeme zjednotiť na spoločnom výsledku a tlačiť šport ďalej," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

O športovú stránku sa postarajú odborníci

Konateľ spoločnosti LUPIZA Maroš Jakubek konkretizoval, že do žilinského hokeja chcú priniesť moderný štýl riadenia, profesionálny manažment, inovácie, dátovú analýzu.

"Veci, ktoré fungujú v zahraničí. Veríme, že keď bude na týchto základoch postavený klub, dokáže aj s podporou mesta fungovať dlhodobo, udržateľne a s vyrovnaným rozpočtom. Do športovej stránky nebudeme z pozície akcionára zasahovať, na to budú športoví odborníci. Na druhej strane, hokejový klub Žiliny vidíme v extralige, lebo je to štvrté najväčšie mesto. Myslíme si, že tam patrí a urobíme všetko pre to, aby sme videli Žilinu v extralige čo najskôr," dodal.

"Dnešný deň je šťastný z môjho hľadiska hlavne pre hokej. Dnes sa ukončila snaha, ktorá trvala viac ako dva roky. Ktorá začala tým, že sa konsolidoval hokej v Žiline, splácali sa staré dlhy, konsolidovalo sa po hráčskej stránke mužstvo. S tým, že sme konečne našli investora, ktorý dnes ten hokej preberie," uzavrel predseda predstavenstva MsHK Žilina Peter Durmis.