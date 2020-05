FOTO: Pozrite sa, ako si v žilinskom regióne ľudia vychutnávajú návrat do normálu

Príjemné počasie si užili ľudia i obchodníci.

11. máj 2020 o 6:26 Branislav Koscelník

Život v žilinskom regióne sa postupne vracia do normálu. Do ulíc miest a obcí sa prinavracia ruch, ľudia si po takmer dvoch mesiacoch vychutnávajú posedenie na terasách reštaurácií, väčší pohyb je na cestách i v prostriedkoch verejnej dopravy, do kostolov sa vrátili omše.

Od stredy sa život ešte viac priblížil k predkrízovému normálu. Napriek tomu, že mnohé prevádzky improvizujú, cítiť na tvárach zamestnancov úľavu. „Nikdy som si nemyslela, že sa budem tešiť do práce, že budem vďačná, keď mi príde zákazník, hoci ho nemôžem obslúžiť tak, ako sa patrí,“ hovorí s radosťou v hlase predavačka v cukrárni Gabriela.

Po sladkých dobrotách vyhladovaných zákazníkov ešte do vnútra nepúšťajú. Pulty s koláčmi si presunuli ku dverám a ľudia tak do cukrárne ani nemusia vstúpiť. „Je to síce komplikácia, ale rýchlo sme si zvykli. Aj zákazníci sú slušní a chápu, že sa musia prispôsobiť situácii,“ dodala.

Súvisiaci článok AKTUALIZOVANÉ: Výsledky testov troch žilinských seniorov sú negatívne Čítajte

Takmer ľudoprázdne centrum Žiliny sa v poslednom týždni po čase opäť zaplnilo. V pondelok sa do stredu Námestia Andreja Hlinku postavil vozík s pojazdnou kaviarňou.

„Netvrdím, že je to štandardný deň, ako býval, ale už je to podstatne lepšie,“ hodnotí záujem Žilinčanov o kávu prevádzkovateľ kaviarne na kolesách Marián.

Do centra krajského mesta chodil pravidelne monitorovať pohyb ľudí, ale až teraz sa rozhodol, že svoj biznis obnoví. „Nemali sme obmedzenia na našu činnosť, ale keď boli prázdne námestia, nebolo pre koho. Od stredy je to ešte lepšie, je viac obchodov otvorených, viac ľudí prišlo do práce.“

Kým reštaurácie doposiaľ mohli vydávať jedlo len cez okienko, prípadne fungovali ako donáškové služby, od stredy už môžu svoje stoly vyložiť aj do ulíc. Tie, ktoré na to majú podmienky, využívajú terasy a ich prevádzkovatelia dúfajú, že im biznis nepokazí počasie.

„O hostí nie je núdza. Skôr musíme vysvetľovať, že pri stole môžu sedieť iba dvaja,“ hovorí čašníčka z reštaurácie v centre Žiliny a dezinfikuje stôl a stoličky po hosťoch, ktorí práve odišli.