Medička Mária, ktorá robí odbery v žilinskej nemocnici: Riziko nákazy vždy existuje

O svojich kolegoch hovorí, že sú to poklady na pohľadanie.

8. máj 2020 o 5:25 Branislav Koscelník

Niekoľko desiatok mladých ľudí vypomáha vo svojom voľnom čase v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou. Ich pomoc je v týchto dňoch mimoriadne dôležitá. Spolu s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža asistujú pri vstupnej kontrole a triedení pacientov, i v nedávno otvorenom mobilnom odbernom mieste. Študentka medicíny Mária Belinská je jednou z dobrovoľníčok, ktoré pacientom odoberajú vzorky, ktoré potom posielajú na testy na koronavírus

Kto tvorí tím ľudí, ktorí robia odbery v žilinskej nemocnici?

- V podstate fungujú súbežne dva rôzne tímy. Jeden slúži pre potreby nemocnice a teda hospitalizovaných pacientov, kým ten druhý je v takzvaný MOM - mobilné odberové miesto, tvoria ho dve sestričky a dvaja medici.

Máte v tíme nejakú konkrétnu úlohu?

- Dobré rozdelenie si úloh v tíme je rozhodujúce pre efektívne fungovanie. Aby som to priblížila, traja ľudia majú na starosti odbery z technickej stránky a jeden administratívu s tým spätú. Medici, teda aj ja, vykonávajú samotný odber. Našou úlohou je taktiež pred odberom pacienta poučiť a vysvetliť mu priebeh odberu.

Čo vás motivovalo k tomuto druhu dobrovoľníckej pomoci?

- Bolo to najmä uvedomenie si toho, že personál nemocnice je extrémne vyťažený. Uvažovala som teda, kde by sme mohli byť najviac užitoční a tak sme sa pridali aj ku odberom.

Súvisiaci článok Žilinsky lekár Hajdák: Pandémiu považujem za varovný prst, náš spôsob života je neudržateľný Čítajte

Ako prebieha odber vzorky a samotné testovanie?

- Človek, ktorý sa chce otestovať, môže prísť buď na vlastnú žiadosť, alebo odporúčanie lekára. Na infolinke sa objedná na presný čas a príde zväčša autom. Keď po prvotnom prechode filtrom, čo je vrátnica alebo rampa areálu nemocnice, kde pacientom dobrovoľníci odmerajú telesnú teplotu a odoberú krátku anamnézu, odbočia k nám, my si overíme ich totožnosť a to, či sú objednaní. Potom velenie preberá “čistá” sestrička, čo znamená, že ona priamo neprichádza do kontaktu s potenciálne infekčným materiálom a vyplní údaje potrebné pre odber. Následne pristúpi ku pacientovi medik, ktorý ho detailne poučí o tom, ako budeme postupovať a overí si, či nemá nejaké otázky alebo nejasnosti. Odber sa vykonáva formou steru. Predstavte si takú dlhú vatovú tyčinku. Odoberáme vzorky z dvoch miest. Z nosa a hrdla. Najskôr ideme do nosa, keďže to zvykne byť nepríjemnejšie, nie je to však bolestivé a trvá to pár sekúnd. Potom klasicky ako u obvodného lekára poviete aaaaa a odoberie sa vzorka z hrdla.

Čo by mali vedieť pacienti pred odberom?

- Super, že sa na to pýtate. Niekde totiž musí byť problém, keďže veľa ľudí prichádza bez správnej prípravy. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, použitia cigariet alebo vapovania. Pred samotným výterom ešte vyzveme pacienta, aby si zakašľal a vysmrkal sa. Potom môžeme ísť na to.

Robia testovaní ešte nejaké chyby, ktoré znemožnia urobiť odber?

- To skôr nie, je však super ak nás vopred upozornia, ak majú napríklad problémy s krvácaním z nosa alebo operovanú prepážku, snažíme sa na to samozrejme vždy aj zámerne opýtať.

Koľko odberov urobíte denne?

- Zhruba 30. Je potrebné sa vopred objednať, keďže sety na testovanie dostávame vždy “čerstvé” ráno a musia byť následne skladované v chlade.