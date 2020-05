V Brodne počas pauzy svojpomocne renovujú futbalový areál

Členovia RTJ Brodno venujú množstvo času najmä upratovaniu areálu.

2. máj 2020 o 17:22 Dominika Mariňáková

Dresy vymenili za pracovné oblečenie a pustili sa do práce. Neplánovanú súťažnú prestávku využívajú v Brodne na renováciu futbalového areálu.

„Mali sme to už dlhšie v pláne, ale takto sa aspoň našiel čas. Využívame túto nútenú pauzu na to, aby sme dali areál trošku do poriadku,“ hovorí Ján Holeš.

Pred niekoľkými rokmi mesto zrekonštruovalo budovu RTJ Brodno, ktorá sa nachádza vedľa futbalového trávnika, samotné ihrisko i celý areál však nezažil zmeny k lepšiemu už niekoľko desaťročí. Hráči a funkcionári RTJ sa rozhodli zmeniť to.

„Všetko robíme svojpomocne, peniaze zháňame, kde sa dá. Chodíme na brigády, na stavby či do miestneho urbáru. Čo zarobíme, investujeme do areálu. Chceme to tu zveľadiť, aby sme mali krajší areál.“

Náletové dreviny a množstvo odpadkov

Na ihrisku pribudlo zavlažovanie, okolo neho bude nový plot a postupne sa rysuje aj oplotenie celého areálu. Týmto zmenám však predchádzala, takpovediac, špinavá robota, ktorej je ešte stále dosť.

Časť areálu bola dlho využívaná ako skládka dreva a v iných častiach sa zas vyriadili neporiadni „návštevníci“.

„Po skládke dreva tu ostal veľký bordel,“ naráža Ján Holeš na kopce navŕšenej zeminy zmiešanej s dreveným odpadom. „Nik to nechce, nie je to na nič použiteľné a keby sme to chceli niekam umiestniť, vyšlo by to draho. Keď sme začali čistiť a upratovať okolo oplotenia, ostali sme zhrození. Hromada odpadkov, staré pneumatiky, plastové či sklenené fľašky. Areál bol neoplotený, nestrážený a v noci neosvetlený. Najviac nám dáva zabrať upratovanie, je toho veľa. V podstate od polovice marca najmä upratujeme.“

Jeho slová potvrdzuje odhodená pneumatika, ktorá leží na strane areálu, susediacej s frekventovanou cestou. Tvorí pár s veľkým kusom plastového nárazníka. Do tejto časti sa členovia RTJ Brodno ešte len pustia, doteraz ich zamestnávala protiľahlá strana plná náletových drevín. Po vyčistení ostal v prítomnosti nového oplotenia len rad topoľov.

Investované peniaze, voľný čas aj nervy

Trávnik pretína niekoľko pásov vyvýšenej hliny. Neprehnal sa tu však krtko, ani sa Brodňanci nechystajú pestovať tu zemiaky. Ručne vykopali kanály a firma následne už len položila zavlažovací systém. Zamrzelo ich, že Slovenský futbalový zväz (SFZ) im neschválil projekt, ktorý by im aspoň so zavlažovaním finančne pomohol.

„To nám urobilo veľký škrt cez rozpočet. Veľa okolitých obcí vo výzve od SFZ uspelo, nám neschválili nič. Preinvestujeme tu nielen peniaze, ale najmä veľa voľného času a nervov, robíme to na úkor svojich rodín. Našou ambíciou pritom je nechať areál prístupný pre všetkých, ktorí chcú športovať,“ hovorí Ján Holeš.

RTJ Brodno je klub z mestskej časti Žiliny a jeho rozpočet je závislý od príspevkov od mesta. Podľa Jána Holeša sa nad ním zmráka: „Teraz kvôli koronavírusu možno nedostaneme nič. Predpokladám, že peniaze pôjdu na rôzne opatrenia. Rovnako to môže byť aj s peniazmi od kraja. Takže uvidíme, čo bude.“

Na druhej strane, teší ho, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku: „Jeden podnikateľ z Brodna nám poskytol kontajner, v ktorom skladujeme rôzne veci. Ďalší pán má bager, cez víkendy tu chodí a zadarmo porobí, čo môže. V niektorých veciach sme odkázaní na pomoc iných ľudí. Našťastie, ešte stále sa nájdu takí, ktorí nezištne pomôžu.“