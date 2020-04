Do žilinských ulíc sa vracia bikesharing

V prvej sezóne si 22 500 používateľov požičalo bicykel celkovo 268-tisíc krát.

30. apr 2020 o 11:06 Branislav Koscelník

Stovky fanúšikov žilinského bikesharingu sa už od zajtra dočkajú spustenia systému po zimnej pauze.

Rozhodnutiu spustiť bikesharing napriek mimoriadnej situácii predchádzalo súhlasné stanovisko regionálneho hygienika.

V súvislosti s aktuálnymi preventívnymi opatreniami budú stanice so stojanmi a bicykle dezinfikované každý deň. Sezóna bikesharingu v Žiline by mala tento rok trvať do konca novembra.

„Systém zdieľaných bicyklov je moderný a využívaný spôsob mestskej mobility. Som rád, že v Žiline môžeme otvoriť už druhú sezónu projektu BikeKIA. Vďaka ústretovosti dodávateľa projektu sa nám podarilo vyrokovať nadštandardné dezinfekčné opatrenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom chcem zároveň požiadať o dodržiavanie hygienických nariadení,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

Samospráva zároveň žiada používateľov o ohľaduplnosť pri požičiavaní bicyklov. Je potrebné rešpektovať chodcov a pravidlá premávky, aby nedochádzalo k zbytočným kolíziám.

Druhá sezóna sa mala začať na začiatku apríla. Zdieľanie verejných bicyklov však predstavovalo roziko šírenia koronavírusu a službu najskôr neodporúčal žilinský regionálny hygienik spustiť.

Zdieľané bicykle BikeKIA zaznamenali v prvej sezóne neočakávaný úspech. Len v prvej sezóne si 22 500 používateľov požičalo bicykel celkovo 268-tisíc krát.

Najfrekventovanejšou stanicou prenájmu bicyklov bolo Námestie Andreja Hlinku, pre študentov sú zas atraktívne stanovištia Plaváreň, NBS, Hurbanova, Hlinská, Internáty

„Pri projektovaní stanovíšť sme prioritne využívali pozemky vo vlastníctve mesta. Dbali sme však na dostupnosť kľúčových lokalít a špeciálne sme zohľadňovali potreby študentov osadením stanovíšť pri internátoch. Systém zdieľaných bicyklov hodnotíme ako vhodný a využívaný spôsob mestskej mobility, ktorá je atraktívna nielen pre mladých,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne.

Pred tohtoročnou sezónou osadili ďalších 27 stojanov na BikeKIA stanovištiach Námestie Andreja Hlinku, pri NBS, Mestskom úrade, pri Žilpo, Coop Polomská a Vodnom diele. Aktuálne sa na 20-tich stanovištiach nachádza spolu 192 stojanov na bicykle

Priemerná dĺžka jednej výpožičky bicykla v Žiline je podľa štatistiky 16 minút, ľudia si teda volia skôr kratšie trasy v meste. Najaktívnejší používateľ má za sebou v aktuálnej sezóne až 462 výpožičiek.