ROZHOVOR: Ako uspieť pri hľadaní práce aj bez životopisu?

30. apr 2020 o 9:30

Každý z nás, kto si už niekedy hľadal prácu, túto situáciu dokonale pozná. Niekoľko hodín sa trápi, aby jeho životopis vyzeral čo najlepšie, následne ho rozpošle vybraným firmám, netrpezlivo čaká a po dvoch týždňoch mu príde až jedna odpoveď a aj to v znení „Ďakujeme za záujem, rozhodli sme sa pre iných kandidátov“. Aj keď sme silné povahy, takýto neúspech nás môže odradiť a na nejaký čas úplne „vyradiť z hry“. HORE.sk je nový personálny portál, ktorý sa snaží robiť veci inak. Ako? To nám v rozhovore prezradil Peter Hojnoš jeden z jeho zakladateľov.

Na Slovensku máme viac ako 20 pracovných portálov a aj tak väčšina z nás používa Profesiu. Tak prečo HORE.sk?

- Všetky tradičné pracovné portály, vrátane Profesie, a v podstate celý náborový svet je hlavne o životopisoch. Podľa rôznych analýz a prieskumov trvá personalistovi prezretie jedného životopisu v priemere desať sekúnd. Životopisy už nemajú takú hodnotu ako kedysi. HORE.sk prináša úplne iný pohľad na hľadanie práce.

Naozaj DESAŤ sekúnd?

- Fajn, priznávam, je to prehnané. Z našej skúsenosti je to asi tridsať. Ale pravdou je, že za tridsať sekúnd dokáže skúsený personalista zhodnotiť ten krásny a precízne spracovaný dokument, ktorý pripravujeme niekoľko dní. Onálepkuje si nás a ide na ďalšieho kandidáta. Celý proces výberu je časovo veľmi náročný a selekcia životopisov je len jedna z jeho častí.

Je tridsať sekúnd dosť času na vyhodnotenie potenciálu? Na rozhodnutie o pracovnej budúcnosti človeka a aj samotnej firmy?

- Po odbornej stránke - čiastočne. Po osobnostnej? Určite nie. Na tú sa životopisy použiť nedajú. V odborne náročných povolaniach zavážia predošlé skúsenosti a najmä prax uvádzaná v životopise. V mnohých odvetviach sú výsledky firmy závislé na kľúčových osobnostných predpokladoch ľudí.

Ako teda hodnotia zamestnávatelia osobnostné predpoklady kandidátov?

- Je to individuálne. Závisí to od veľkosti firmy, odvetvia či pracovnej pozície. Ale všeobecne platí - že ich hodnotia najmä osobne. Buď pozývajú na pohovor každého prihláseného záujemcu alebo hľadajú informácie medzi riadkami - pozerajú si profily na sociálnych sieťach, hľadajú referencie, skúšajú intuíciu. Opäť je to však náročné na čas.

Na HORE.sk ste teda zrušili životopisy? To už napríklad robí LinkedIn.

- Nie, nezrušili, recruiting sa životopisov tak skoro nezbaví, ak vôbec. LinkedIn je sociálna sieť, ktorá je postavená na prepájaní kontaktov, umožňuje zadať zručnosti kandidátov.

HORE.sk kombinuje viac toho, čo je k dispozícii. Umožňuje nahrať životopisy, ale nevyžaduje ich. Umožňuje prepájať sa, ale čo je dôležitejšie, bez potreby zdieľania našich osobných údajov. Okrem zručností a skúseností ponúkame ľuďom možnosť online spoznať svoje silné a slabé stránky. A na druhej strane, umožňujeme prepájať osobnostné predpoklady s uverejnenými pracovnými pozíciami firiem.

Stále hovoríme o zručnostiach a schopnostiach. Ako HORE.sk pomáha s ich identifikáciou?

- Na zistenie zručností slúži krátky bezplatný test, ktorý je postavený na psychologickom základe. Po jeho vyplnení získa kandidát prehľad o tom, aký osobnostný typ je a ktoré zamestnania sa k jeho typu osobnosti hodia najviac, a teda na výkon ktorej pracovnej pozície má kandidát najlepšie predpoklady.

Odhalenie silných stránok a osobnostných zručností, minimalizovanie životopisov a prepájanie sa sme už spomenuli. Má HORE.sk ešte nejakú výhodu oproti iným pracovným portálom?

- Okrem vyššie uvedených funkcií, HORE.sk ponúka kandidátom možnosť prezentovať sa aj pomocou videí či rôznych výstupov prác, ktoré je možné pridať do profilu. Je to skvelá a netradičná možnosť pre ľudí, za ktorých hovorí ich portfólio a nie životopis.

Kandidáti majú na portáli veľa možností. Mysleli ste aj na firmy, ktoré hľadajú zamestnancov?

- Okrem časti určenej pre kandidátov je na HORE.sk možnosť bezplatne registrovať aj firmu, ktorá môže pridávať pracovné ponuky. Aj tu sme sa zamerali na to, aby firma definovala zručnosti vhodného kandidáta, ktoré sú pre ňu dôležité. Práve na základe uvedených zručností vie rýchlejšie identifikovať správneho kandidáta na obsadzovanú pracovnú pozíciu.