Máte doma kvalitné rúško? Tieto vás ochránia pred koronavírusom najúčinnejšie!

Posledné týždne sa s rúškami pretrhlo vrece a eshopov s predraženými či nekvalitnými rúškami vyrástlo ako húb po daždi. Máte však doma skutočne kvalitné rúško?

28. apr 2020 o 16:08

Pred mesiacom bolo takmer nemožné na Slovensku zohnať kvalitné certifikované rúška. Kto rúško nemal musel si ho sám ušiť alebo použiť šatku či inú provizórnu náhradu, ktorá by mu kryla nos a ústa. Okrem boja o múku a cestoviny sme sa ocitli v situácií ako zo známej rozprávky, no s novým názvom – Rúško nad zlato.

Posledné týždne sa s rúškami pretrhlo vrece a eshopov s predraženými či nekvalitnými rúškami vyrástlo ako húb po daždi. Máte však doma skutočne kvalitné rúško, ktoré vás ochráni nie len proti Korona vírusom, ale aj pred zapareninami, problémami s dýchacími cestami a inými nepríjemnými kožnými problémami?

video //www.youtube.com/embed/c1tcfuLSlts

Nie je rúško ako rúško

Šikovné krajčírky sa na začiatku korona vírusu chopili situácie a začali šiť rúška, ktorých bol nedostatok najmä pre zdravotníkov, ľudí v prvej línií, ale aj nás bežných ľudí. Domáce bavlnené rúško však vo väčšine prípadov neobsahuje filter, ktorý je alfou a omegou kvalitného rúška. Ak aj takýto filter obsahuje, nemôžete ho po použití oprať, pretože sa jeho kvalita úplne znehodnotí. Takéto dvoj či trojvrstvové bavlnené rúško vás ochráni na maximálne 60%. Navyše sa každým praním jeho odolnosť znižuje. Korona sa vás nepýta, či chcete ochorieť na 40 percent alebo úplne, stačí jedna kvapôčka, ktorá prenikne cez tkaninu a môže mať pre vás fatálne následky. Vysávali by ste bez filtra? Efekt by bol asi taký, že by ste rozvírili prach a urobili ešte väčší neporiadok.

video //www.youtube.com/embed/YIAv93S_qyM

Rúško pre teba ponúka kvalitné trojvrstvové certifikované rúška s filtrom za najlepšie ceny na Slovenskom trhu, ktoré zachytávajú vyše 99% patogénov (99,8% v testoch.) Bežný človek si už respirátor na Slovenskom trhu nekúpi, preto sú tieto rúška tou najlepšou náhradou za respirátor počas korona krízy pre vás, vašu rodinu či zamestnancov.

Dýchajte s rúškom bezpečne a bez zaparenín (aj počas tepla)

V rúšku z nekvalitného materiálu sa už po pár minútach nosenia cítite ako v saune. Nehovoriac o tom, že s ním vykonávate fyzickú aktivitu vrátane chôdze. Určite sa vám už stalo, že ste si po chvíli chodenia skladali dole mokré rúško, lebo sa vám nedalo dýchať alebo ste si po príchode domov utierali spotenú tvár. Naviac fajčiari v nekvalitnom rúšku lapajú po dychu a chodia s ním na brade. Vlhké rúško sa stáva ideálnym prostredím pre tvorbu patogénov, oparov, zaparením či problémov s dýchacími cestami.

(zdroj: ruskopreteba.sk)

Uvoľňujú sa opatrenia, otvára sa ekonomika a aj v tejto fáze treba zostať stále zodpovední a treba sa dôkladne chrániť. Rúška od Rúško pre teba vás vďaka filtru udržia v suchom a bezpečnom prostredí na viac ako 8 hodín aj počas blížiacich sa teplých dní. Nevyhadzujte peniaze za nekvalitné rúška, ktoré môžete za pár minút mokré hodiť do koša.

Navyše rúška od Rúško pre teba majú ochranný pásik na nose, ktorý sa prispôsobí veľkosti vašej tváre, aby rúško po bokoch neprepúšťalo. Gumičky na rúšku sú z príjemného materiálu, ktorý nereže, dobre drží na akejkoľvek veľkej tvári a pri akejkoľvek fyzickej aktivite.

Do 24 hodín u vás

Nevystavujte seba, svoju rodinu a zamestnancov zbytočnému riziku navyše. Objednajte si rúška z pohodlia domova a do 24 hodín sú u vás. Navyše teraz máte 25% zľavu na celú vašu objednávku. Boj s koronou sme ešte nevyhrali, chráňte seba, svoju rodinu a zamestnancov efektívne s ochranou až 99%.

(zdroj: ruskopreteba.sk)

Urobte dnes dobrý skutok

Aj vy môžete byť hrdinom dnešných dní a pomôcť tím, ktorí sú najviac ohrození. Rúško pre teba pomáha seniorom z Domova dôchodcov v Pezinku a vymôžete pomôcť tiež. Pri objednávke na stránke pridajte do košíka ľubovoľný počet rúšok pre spomínaný DSS. Rúško pre teba ich na svoje náklady doručí plus za každé vami tri pridané kusy pridá eshop jedno rúško na svoje náklady.

Ešte musíme spoločnými silami zvládnuť pár týždňov, aby sme sa už čoskoro mohli na seba usmievať zdraví a bez rúška. Či to budú týždne alebo ešte mesiace závisí od každého jedného z nás. Pretože len spoločne to zvládneme.