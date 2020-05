Ponúka nám životopis dostatočný priestor na odprezentovanie našich zručností?

Určite už každý z nás strávil niekoľko desiatok minút ak nie hodín nad tým, aby napísal „ideálny“ životopis. Životopis, ktorý má zmeniť minimálne môj pracovný život. Životopis, ktorý má zaujať natoľko, aby som dostal príležitosť odprezentovať sa osobne. Ale je v ňom uvedené naozaj všetko, čo ovládam?

29. apr 2020 o 9:30

Veľa ľudí stavia na prvé miesto vzdelanie. Súhlasíme, je naozaj dôležité, aj keď pre budúceho zamestnávateľa je dôležitejšie to, čo človek v skutočnosti ovláda. Môžeme mať vyštudovanú logistiku, no čo ak sa vo voľnom čase venujeme grafickej tvorbe a sme v tom naozaj dobrí? Ako to prezentovať v životopise, keď tieto typy údajov v ňom nezohrávajú podstatnú úlohu?

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/jkiQTyswWQ0

A čo ak sme absolventi strednej školy a v životopise jednoducho nemáme čo uviesť? Je vôbec možné uchádzať sa o prácu bez zaslania životopisu? Existuje však riešenie. Dnes je možné uchádzať sa o prácu aj bez perfektného životopisu. Firmy začínajú zaujímať práve naše zručnosti.

Podarilo sa nám zaregistrovať vznik portálu, ktorý vďaka krátkym jednoduchým testom dokáže rozpoznať naše silné stránky a zručnosti. Má príznačný názov HORE.sk a podľa vyjadrenia jeho zakladateľov, ich prvotnou myšlienkou bolo skrátiť čas písania životopisu na minimum. Výhodou je aj jeho rýchlosť vyhodnotenia či už cez mobil alebo PC. Bez toho, aby náš potenciálny zamestnávateľ otvoril životopis, uvidí, ktoré zručnosti sme uviedli a vieme ich na svojej budúcej pracovnej pozícii využiť. Mnohí zamestnávatelia siahajú po takzvaných „čistých listoch“. Znamená to, že ich budúci zamestnanec nie je „popísaný“ zbytočnými teoretickými vedomosťami zo školských lavíc, ktorých realizácia v praxi je mnohokrát neefektívna alebo nemožná. Sú radi, keď si náš „čistý list môžu popísať postupmi“, ktoré využíva ich firma. A v tomto prípade zohrávajú kľúčovú úlohu naše jedinečné schopnosti.

Portál HORE.sk nám okrem identifikovania zručností pomôže aj v tom, že na základe zistených schopností vytvorí zoznam odporúčaných pracovných pozícií, pri výkone ktorých by sa nám malo dariť najlepšie. Predstava ideálneho zamestnania už nepôsobí tak utopisticky, nie? Nový trend, ktorý bude zaujímať personalistov, sú práve jedinečné zručnosti a schopnosti, ktorými kandidát disponuje a dokáže ich efektívne využiť v prospech zamestnávateľa.

Hovorí sa, že prvý krok k úspechu je začať. Tak začni tým, že klikneš na HORE.sk .