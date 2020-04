V Žiline sa začína s doručovaním rozhodnutí o vyrubení dane a poplatku. Prinesú ich domov

Mesto Žilina upozorňuje, aby Žilinčania uprednostnili telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

27. apr 2020 o 18:40 Branislav Koscelník

ŽILINA. V máji bude Mestský úrad v Žiline doručovať rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku. Samospráva odporúča, aby si Žilinčania kvôli sprísneným preventívnym opatreniam v súvislosti s novým koronavírusom prevzali zásielku osobne od zamestnancov úradu, ktorí im ju doručia až domov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v záujme ochrany zdravia bude pri doručovaní venovaná maximálna pozornosť dodržiavaniu hygienických opatrení. Zamestnanci budú vybavení osobnými ochrannými pomôckami.

Pri prevzatí zásielky sa občanom odporúča používať ochranné rúško na tvár a pri podpise vlastné pero.

"V súvislosti s distribúciou rozhodnutí žiada mesto o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam. Neprevzatím zásielky nezanikajú povinnosti, ktoré sú im uložené v rozhodnutí. Lepšie je preto, prevziať si výmery od zamestnancov úradu v pohodlí domova, v opačnom prípade im bude zásielka doručená poštou. Ak si ju ani v úložnej dobe na pošte neprevezmú, z právneho hľadiska sa považuje za doručenú," informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Radnica zároveň vyzýva občanov, aby pri úhradách v maximálnej možnej miere využívali bezhotovostnú formu platenia, prevodom na účet mesta, ktorý je uvedený v rozhodnutí spolu s QR kódom. Platba v pokladnici mestského úradu alebo na pošte sa z hygienických dôvodov v tomto čase neodporúča.

Mestský úrad v Žiline v súvislosti s prijatými preventívnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu pracuje v obmedzenom režime. Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, v pracovné dni od 8.00 do 11.00 hodiny sú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladnice.

"Žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na jednotlivé odbory mestského úradu sú k dispozícii na internetovej stránke v časti Občan/Kontakty. So svojimi otázkami sa môžu Žilinčania obracať aj na mestskú infolinku na tel. čísle: 0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.), e-mail: hovorca@zilina.sk , online chat pre sluchovo postihnutých je k dispozícii na stránke https://koronavirus.zilina.sk v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod."