Pútnik sa vrátil na ulicu, inak by seniori neprežili

V čase pandémie koronavírusu sa situácia zariadenia ešte zhoršila.

27. apr 2020 o 6:13 Michal Filek

Spoločenstvo Sedembolestnej panny Márie, ktoré vedie Igor Koník, známy v našich končinách ako pútnik Igor, poskytuje vo svojom domove starostlivosť o šiestich nemajetných seniorov, ktorí by inak skončili na ulici. Väčšinu peňazí na prevádzku získal z milodarov od obyčajných ľudí, prechádzajúcich po ulici. Tu v sutane, sťaby pútnik, prosí o milodar.

V čase, kedy pandémia koronavírusu vyľudnila aj ulice v centre, sa možnosti príjmu zúžili prakticky na minimum.

„Máme v súčasnosti šiestich klientov, a hlási sa siedmy. Sú to všetko dôchodcovia, ktorí nemajú dostatočný príjem na to, aby mohli byť umiestnení v bežných domovoch dôchodcov a tak prespávali na charite. Tam však môžu byť len v noci, a počas dňa žili jednoducho na ulici. Je to nedôstojné, aby ľudia na staré kolená takto dopadli,“ hovorí Igor Koník.

Poplatky v najlacnejších domovoch dôchodcov sú od 300 eur a viac. Klienti u Koníka poberajú mesačne od 190 do 320 eur. S tým si veľmi vyskakovať nemôžu.

Hovorí, že ľudia uňho platia okolo 126 eur mesačne. Náklady na jedného však predstavujú 328 eur. Ostatné musí získať na ulici, alebo od drobných sponzorov.