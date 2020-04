Na bicykli brázdi okolité hory, čas venuje knihám aj analýze zápasov

Futbalový rozhodca Michal Očenáš opísal, ako vyzerajú v súčasnosti jeho dni.

24. apr 2020 o 16:36 Dominika Mariňáková

Čakali ho ligové zápasy či medzinárodné futbalové stretnutia. Namiesto toho momentálne venuje svoj čas tréningu, knihám či cestnému bicyklu. Futbalový rozhodca Michal Očenáš zo Žiliny nám prezradil, ako vníma súčasnú situáciu, ako trávi dni aj čo odkazuje svojim kolegom z futbalových trávnikov.

Prečítajte si tiež: Termín pretekov Okolo Slovenska závisí od Saganových plánov Čítajte

„Na konci marca som mal rozhodovať medzinárodné priateľské stretnutie medzi Poľskom a Fínskom vo Vroclave. Deň po návrate sme spolu s kolegami mali cestovať na kvalifikačné stretnutie kategórie U21, kde by som bol v úlohe náhradného rozhodcu,“ opisuje 29-ročný arbiter svoje pôvodné plány.

Z tých zišlo a on sa takisto musel zo dňa na deň prispôsobiť okolnostiam: „Ihneď na začiatku tejto nepríjemnej situácie som vedel, že bude potrebné urobiť si režim a zvyknúť si na niečo úplne nové. Samozrejme, každý z nás sa musí vyrovnať s rôznymi obmedzeniami. Snažil som sa však vziať to proste ako realitu a pozerať sa na to z pozitívnej stránky.“

Bicykel najlepším tréningovým partnerom

Ako v tomto období vyzerajú jeho dni? „Pozostávajú z tréningov, ktoré prispôsobujem momentálnym podmienkam. Ich obsah záleží od intenzity a zamerania, či mám za deň jeden, alebo dva tréningy. oveľa viac som sa začal venovať stabilizačným a kompenzačným cvičeniam. Kúpil som si domov rôzne pomôcky na cvičenie, aj trenažér na cestný bicykel, ktorý využívam pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Vyberáme z archívu: Ona získala švajčiarsky, on slovenský titul. Florbaloví súrodenci zo Žiliny nemajú vo svete obdoby Čítajte

Práve cestný bicykel sa v súčasnosti stal mojím najlepším tréningovým partnerom. Moje okolie ponúka výborné možnosti na jazdu v horách po rôznych asfaltových cestách, kde telo dostane skutočne zabrať. Snažím sa byť naozaj zodpovedný, okrem tréningu a nákupu som stále doma. Minulý rok som prekonal zápal pľúc, z ktorého som sa ťažko dostával pol roka, takže priority mám jasne dané. Prvoradé je zdravie, ktoré si treba chrániť. Keď ste fit, môžete sa venovať aj všetkým ostatným činnostiam,“ prízvukuje žilinský rozhodca.

Knihy, filmy aj analýzy zápasov

Vo voľnom čase siahne po knihe a začal pozerať aj filmy, hoci túto aktivitu v minulosti nemal príliš v obľube. Okrem filmových príbehov trávi hodiny aj študovaním rôznych videí či zápasov: „Teraz je vhodný čas na analýzy a sebazdokonaľovanie sa aj po tejto stránke. Z UEFA sme absolvovali pohovory cez skype, pravidelne nás zásobujú rôznymi druhmi videotestov, v ktorých musíme vyhodnocovať rôzne situácie. Naposledy sme mali dopodrobna rozobrať jedno kvalifikačné stretnutie, ktoré bolo plné zaujímavých a náročných situácií pre rozhodcu. Na Slovensku sme zase pripravovali otázky na vzdelávanie, takže naozaj sa všetci snažia, aby sme po žiadnej stránke nevyšli z praxe.“

Kolegom z futbalových trávnikov posiela Michal Očenáš takýto odkaz: „Prajem im predovšetkým pevné zdravie, lebo to je najpodstatnejšie. Všetci musíme ostať trpezliví a v rámci možností sa pripravovať na reštart súťaží. Táto negatívna situácia zasiahla všetkých ľudí. Treba sa správať zodpovedne, aby sme ju spoločne úspešne zvládli a mohli sa vrátiť k tomu, čo máme tak radi.“