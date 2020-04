Život Rómov z Bratislavskej v čase koronavírusu

Situácia na Bratislavskej je podľa vyjadrenia mesta Žilina pokojná, obyvatelia sú v prevažnej miere disciplinovaní a nosia rúška.

24. apr 2020 o 5:48 Michal Filek

ŽILINA V poslednej dobe sa zistilo viacero prípadov nakazených koronavírusom v rómskych osadách na Slovensku. Boli to najmä navrátilci z Veľkej Británie a iných krajín. Stery prebiehali za veľmi dramatických okolností, v médiách sme zachytili vojakov i prelietavajúci vrtuľník.

Budú ich testovať?

„Vyrušilo to aj našich obyvateľov, ktorí žijú v sociálne vyčlenenej komunite na Bratislavskej ulici. Volali mi, či aj ich prídu kontrolovať. Dozvedel som sa tiež, že niekoľko rodín sa dostalo na hranicu chudoby a hrozí im doslova hlad. Súvisí to so stratou brigádnických príležitostí a so znížením výkupných cien železa a papiera v zberných surovinách. Deti prišli aj o obedy v školských jedálňach, keďže sú zatvorené. Chcem poďakovať za rýchle konanie a pomoc pani županke, pani vedúcej sociálneho oddelenia mesta Žilina, diecéznej charite, Nadácii ŽSK i Nadácii mesta Žilina, vďaka ktorým sa podarilo získať prostriedky na potravinové balíčky, ktoré budú distribuovať terénne pracovníčky v najbližšom období,“ hovorí poslanec Ľubo Bechný.

S otázkou, či bude vláda testovať aj obyvateľov Bratislavskej ulice, sme sa obrátili na hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka. Dozvedeli sme sa, že samospráva zatiaľ takúto vedomosť nemá. Hovorca však zdôrazniť, že v tomto prípade nejde o osadu.

Mesto však tejto časti venuje v tejto dobe špeciálnu pozornosť. Činnosť komunitného centra tu bola síce do 25. marca prerušená, ale na základe rozhodnutia mestského krízového štábu už opäť funguje. Obyvateľom je k dispozícii každý pracovný deň od deviatej do dvanástej.

Obyvateľom radia, s deťmi sa učia

„Za zvýšených bezpečnostných a hygienických opatrení sa cez okienko a prenosné sklo, aby boli chránení naši zamestnanci, poskytuje prevažne sociálne poradenstvo, telefonická komunikácia s lekármi a posielanie e-receptov na lieky, nakoľko prevažná väčšina obyvateľov v tejto lokalite sú odkázaní na telefón sociálneho pracovníka. Ďalej uskutočňujeme pre obyvateľov komunikáciu so Žilbyt-om, napríklad nahlásenie bežných opráv či s úradmi ohľadom rodinných prídavkov a ich vyplácania. Sociálni pracovníci tiež pomáhajú pri vypisovaní šekov na pravidelné platby za užívanie bytu či komunikáciu s centrom právnej pomoci,“ hovorí Miškovčík.