Vyhecoval ich úspech mužov. Dorastenci Petrovíc dominovali súťaži

Dorastenecký tím ŠK Petrovice mal výborne rozbehnutú sezónu 2019/2020. Postupové plány im prekazila pandémia.

23. apr 2020 o 15:29 Dominika Mariňáková

Futbalisti ŠK Petrovice pred necelým rokom oslavovali postup do I. triedy ObFZ Žilina. Úspech mužského celku motivoval aj mládežníkov a tréner petrovického dorastu Marián Hanzel vtedy vyhlásil, že aj on v nasledujúcej sezóne postúpi so svojím tímom do vyššej súťaže.

A naozaj, po jesennej časti sezóny 2019/2020 mal dorastenecký výber Petrovíc výborne vykročené k postupu. Z desiatich stretnutí neprehral ani jedno a s 28 bodmi velil tabuľke II. triedy dorastu ObFZ Žilina.

Rokmi stmelená partia

„Druhá trieda dorastu bola v tejto sezóne zaujímavá počtom tímov. Šesť celkov už v jesennej časti odohralo desať zápasov, teda doma a vonku s každým tímom. Už v prvých zápasoch bolo možné na chalanoch vidieť dobrú fyzickú pripravenosť, radosť z futbalu a silného kolektívneho ducha,“ hovorí Jozef Holínec, podpredseda a manažér klubu ŠK Petrovice.

Kolektív sa spoločne strávenými rokmi stmelil, čo sa prejavovalo aj na ihrisku. „Chlapci sa veľmi dobre poznajú, hrávajú spolu niekoľko sezón, už od žiackych kategórií. Ich prvým trénerom bol Stanko Uričko. Tento silný kolektív chcel vo futbale pokračovať, a tak nás doslova prinútili založiť v Petroviciach dorast,“ vysvetľuje manažér klubu.

Prečítajte si tiež: Futbalová anketa: Týchto brankárov označili zástupcovia klubov za najlepších Čítajte

Trénersky sa ich ujali muži s dlhoročnými skúsenosťami, Ján Adamík a Marián Hanzel. V prvej sezóne sa predovšetkým zoznamovali so súťažou, no i tak obsadili v konkurencii 11 tímov sympatické piate miesto.

„Pred sezónou 2019/2020 sme doplnili káder ďalšími odchovancami zo žiackej kategórie a troma chlapcami zo susedných Kolárovíc, kde zatiaľ dorast nemajú,“ približuje Jozef Holínec.

Petrovice na jeseň v dorasteneckej II. triede dominovali. Zakončili ju s bilanciou deväť víťazstiev, jedna remíza a skóre 81:5. Priemer strelených gólov na zápas prevyšoval osem, priemer inkasovaných gólov na zápas mal hodnotu 0,5.

„Sú to výborné výsledky, ktoré odrážajú poctivý a zodpovedný prístup hráčov, trénerov a všetkých, ktorí sa futbalu v Petroviciach venujú. V tomto mužstve sa stretla dobrá a silná generácia chlapcov.“

Jediná remíza prišla na domácom trávniku

Jediní, kto dokázal Petrovičanom ulúpiť body, boli futbalisti Hliníka.