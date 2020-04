Riaditelia Byttermu a Žilinskej teplárenskej o dodávkach tepla. Čo povedali v diskusii?

Spoločnosť Žilinská teplárenská a Bytterm urobili opatrenia, aby dodávka tepla a teplej vody pre podniky i domácnosti prebiehala aj v čase koronakrízy štandardne a odberatelia sa mohli spoľahnúť na plynulý a bezpečný prísun tepelnej energie v požadovanom množstve a kvalite.

22. apr 2020 o 13:06 Branislav Koscelník

V diskusnej relácii Pod rúškom informácií hovorili o nových výzvach v zásobovaní energiami generálny riaditeľ spoločnosti Bytterm Richard Zelina a generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej František Pompura.

Richard Zelina uviedol, že na dodávky tepla a teplej vody do domácnosti nemá súčasná kríza žiaden vplyv. Dodávky tepla prebiehajú štandardne a väčší vplyv, ako koronavírus, má počasie a vonkajšia teplota. Tým, že viac ľudí zostáva doma v karanténe, mierne sa zvýšil odber teplej vody v domácnostiach.

„Na dodávke teplej vody sme zaznamenali nárast o 10 percent,“ povedal riaditeľ spoločnosti Bytterm, ktorá okrem toho, že spravuje viac ako 11-tisíc bytov a asi 500 nebytových jednotiek, dodáva teplo do 21 700 domácnosti v Žiline i do nebytových priestorov a školských zariadení.

Možná dohoda na presune splátok

Spoločnosť Žilinská teplárenská patrí medzi najväčších výrobcov tepla a elektrickej energie. Pokrýva až polovicu potreby mesta Žilina. Jej zákazníkmi sú okrem Byttermu veľké závody ako Metsä Tissue, Kia, či Mobis. Riaditeľ spoločnosti František Pompura v diskusii naznačil, že ich výroba prebieha plynule aj preto, že najväčší zákazníci Bytterm a Metsä Tissue pracujú naplno.

So zákazníkmi, ktorí majú problém uhradiť faktúry načas, sa snažia dohodnúť na splátkových kalendároch.

„Snažíme sa odľahčiť zákazníkov v oblasti platby za fixnú časť, kde uvažujeme o presune 30 percent platieb do ďalších období a o dohode na splátkových kalendároch. Je to oblasť, kde vieme pomôcť presunom splátok do ďalšieho obdobia,“ naznačil opatrenia generálny riaditeľ Žilinskej teplárenskej František Pompura.

Podotkol, že pri najhoršom scenári, ak by súčasný stav pretrvával do konca septembra a pandémia by sa zhoršovala, strata podniku môžu dosiahnuť úroveň 1,7 milióna eur.

Vyúčtovanie poštou

Generálny riaditeľ spoločnosti Bytterm Richard Zelina potvrdil, že zamestnanci spoločnosti pracujú intenzívne na tom, aby v priebehu mája doručil zákazníkom vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním a splnili tak zákonné lehoty. Priznal, že budú musieť zmeniť spôsob doručovania vyúčtovania.

„Kedysi sme doručovali 80 percent osobne oproti podpisu spotrebiteľa. Dnes budeme musieť využiť doručovanie cez poštové služby a zasielať vyúčtovanie doporučene. Elektronické doručovanie nie je preukazné a v prípade odvolania nevieme preukázať, že sme zákazníkovi vyúčtovanie dodali,“ upozornil Richard Zelina a zároveň pochválil platobnú disciplínu svojich zákazníkov. „Naši zákazníci v Žiline pristupujú k plateniu zodpovedne.“

Od uhlia na plyn

František Pompura uviedol, že Žilinská teplárenská v posledných desiatich rokoch investovala pomerne veľa prostriedkov do ekológie.

„Išlo o technológie na zachytávanie siričitanov, dusičnatých zlúčenín, boli vylepšené procesy spaľovania, čo má vplyv na uvoľňovanie oxidu uhličitého. Boli to investície na úrovni 50 miliónov eur. Keďže táto oblasť je viacmenej vyriešená, zaoberáme sa projektmi, ktoré výrazne zlepšujú ekologizáciu prechodom na iný druh paliva. Postupne odchádzame od hnedého uhlia. Celková investícia do roku 2025, ako to máme naplánované, je ďalších 50 miliónov eur,“ ohlásil ďalšie investície šéf Žilinskej teplárenskej.

Podotkol, že zmena technológie bude mať veľký vplyv na životné prostredie v Žiline. „Prechádzame na plyn, a uhlie zostane ako doplnkové palivo. Sme hlboko pod emisiami, ktoré vytvoria obyvatelia dedín pri spaľovaní dreva. V zime počas smogovej sezóny sa ľudia lepšia cítia v meste, ako na dedine.“

Richard Zelina potvrdil trend ekologizácie v dodávkach tepla. Tým, že bytové domy prešli investíciami do zateplenia, v Bytterme za posledných päť rokov ušetrili asi 25 percent energie a od 90. rokov už viac ako 50 percent. Potvrdil, že trendom je rozširovanie centrálnej sústavy zásobovania teplom a teplou vodou.

„Všetky developerské projekty sa snažíme pripájať na centrálnu sústavu. Všetky moderné bytové domy budú mať konformnú dodávku tepla a teplej vody. Tým sme efektívnejší,“ podotkol Richard Zelina.