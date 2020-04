V Žiline testujú na troch miestach. Pozrite si fotoreportáž z nemocnice

Samoplatcovia zaplatia za odber a analýzu vzorky 76 eur.

22. apr 2020 o 5:15 Branislav Koscelník

Kontrola teploty pred vstupom do žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou. (Zdroj: DANIEL STEHLÍK)

ŽILINA. Oblečení v ochranných odevoch a s tampónom v ruke zasunú tyčinku na niekoľko sekúnd do nosohltana pacienta. Vzorku vložia do skúmavky, označia menom pacienta a odnesú na rozbor.

Odber vzorky podozrivých pacientov na ochorenie COVID-19 sa stal typickým obrazom dnešnej doby napriek tomu, že testov na koronavírus sa robí stále pomerne málo.

Na Slovensku sa denne testuje okolo v priemere tritisíc ľudí. V Žiline sú tri odberové miesta. Odbery robí mobilná odberová hasičská sanitka, Klinická biochémia v areáli žilinskej Fakultnej nemocnice a pre imobilných pacientov zabezpečuje odbery prostredníctvom odberového vozidla aj žilinská župa.

Pre žilinskú hygienu testujú hasiči

Regionálny úrad verejného zdravotníctva využíva pre podozrivých, ktorých vytypuje na odber, mobilnú ambulanciu Hasičského záchranného zboru. Posádka hasičskej sanitky testuje na podnet žilinských hygienikov asi dvakrát do týždňa. Okrem toho raz za týždeň pracuje pre potreby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci.

Žilinský regionálny hygienik Martin Kapasný potvrdil, že hasičská mobilná ambulancia vyšetruje pacientov, ktorí sú schopní sa dopraviť na odberové miesto. Indikáciu a odberové súpravy zabezpečujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

„Množstvo odberov, ktoré zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina kolíše od 50 do 100 týždenne. Vzorky sa vyšetrujú v laboratóriu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Výsledky vyšetrenia sú známe väčšinou do 24 hodín. V prípade, že vzorky sú do laboratória doručené v doobedňajších hodinách, môžu byť výsledky aj v ten istý deň,“ poskytol podrobnosti o systéme odberu vzoriek Martin Kapasný.