MINÚTA PO MINÚTE: Ekonomika Slovenska v čase pandémie

Sledujte diskusiu formou minúta po minúte.

20. apr 2020 o 15:05 Branislav Koscelník

Aká je perspektíva slovenskej ekonomiky? Ako sa bude vyvíjať obchod a finančné služby?

Regionálne týždenníky MY prinášajú ďalší diel diskusnej relácie Pod rúškom informácií.

O ekonomických témach diskutujú exminister financií a ekonomický expert Ivan Mikloš, predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič a finančný analytik a riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

16:14 Ivan Mikloš si myslí, že už z definície je každá kríza šancou na nový reštart. "Bude sa meniť systém fungovania, efektívnejšie bude fungovať práca z domu a ušetrí sa na kancelárskych priestoroch. Online priestor naberie na váhe, to je pozitívna záležitosť. Aj doposiaľ sme mali neefektívny štát a teraz bude tlak na efektivitu vo verejnom sektore oveľa silnejší."

Radoslav Valko vníma krízu ako príležitosť: "Očistí sa zrno od pliev, vyčístí sa priestor pre biznisy, ktoré budú efektívne. To čo sa doteraz nedalo, sa zrazu dá. Keď vieme, že existuje online priestor, treba uľahčiť ľuďom a čo najviac komunikovať elektronicky.

Martin Krajčovič tvrdí, že je optimista. "My sme mali také silné regulačné prostredie, že Slovensko je TOP-ka v rámci celej Európy. Ak vláda pristúpi k zníženiu administratívnej a finančnej záťaže, vytvorí prostredie, ktoré bude efektívnejšie vyberať dane."

16:10 Predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič: "Ide o milióny eur, ktoré obchodníci v súčasnej dobe vynakladajú. Aj ľudia v obchode sú v prvej línii. Bolo treba zaviesť na ochranu zamestnancov opatrenia, problém bol v nedostupnosti ochranných pomôcok. Neznamená, že obchody, ktoré sú otvorené, to majú vyhraté. V zahraničí aj otvorené obchody prechádzajú do prevádzkovej straty."

16:04 "Kľúčové sa ukazuje čím viac testovať a aktívne vyhľadávať potenciálnych nakazených. Bolo obrovským šťastím, že sme zaviedli opatrenia veľmi skoro, teda už šesť dni po ohlásení prvého opatrenia. Problém bol v tom, že sme neidentifikovali potenciálnych nakazených z cudziny. Napriek tomu je otváranie ekonomiky nevyhnutné," myslí si Ivan Mikloš.

Dodal, že predcházajúca vláda neurobila do volieb úplne nič. "Opatrenia prijali v panike, pretože vedeli, že nie sú pripravení."

15:58 Radoslav Valko hodnotí tému druhého piliera. "Snažíme sa ľuďom vysvetľovať, aby nezostali v konzervatívnych fondov a odišli do dynamických fondov. Aby zmenili stratégiu. Ak by to urobili, na objeme majetku zvýšia dôchodok z druhého piliera asi o 20 percent. "

"Ficove vlády okradli ľudí 70 miliónov eur, len preto, že prinútili ľudí odisť z akciových fondov," podotkol Ivanm Mikloš.

15:46 Radoslav Valko vníma ako problém zápis do úverového registra, keď by klient požiadal o oddialenie splácania bankového úveru. V budúcnosti môžu klientovi kvôli tomu zamietnuť úver, alebo mu zvýšia úrokovú sadzbu a o dôvode sa nikdy nedozvie.

"Ak klienti nemusia, neodporúčame im pristúpiť k odloženiu splácania hypotekárnych splátok," radí riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

15:39 "Dve percentá podnikov a obchodov, ktoré by mohli byť otvorené, sú úplne kľúčové," obhajuje postupné otváranie prevádzok Martin Krajčovič a nepovažuje to za zbytočné. "Potrebujeme začať otvárať, aby neistota nebola a aby ľudia sa nebáli míňať peniaze."

15:35 "Je dobrou správou pre Slovensko, že máme novú vládu. No programové vyhlásenie vlády je nerealizovateľné v tom, že má veľa zámerov, ktoré vyžadujú dodatočné výdavky. Vláda nehovorí, odkiaľ na to zobrať. Keď príde recesia, odkiaľ na to zoberie?" všíma si Ivan Mikloš.

15:26 "Finančné trhy sa v globálnom meradle sa po poklese oživili. Ale ako to pôjde ďalej, nikto nevie," hodnotí stav na finančných trhoch riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

Jedenásť rokov sa pumpovalo do ekonomiky veľa peňazí. "Ak sa ľudia pripravujú na krízu, vtedy nepríde, príde vtedy, keď to nikto nečaká a nikto sa na to nepripraví," dodal Radoslav Valko. "Keďže nevieme ako sa sitiuácia vyvinie, je ťažko radiť."

Predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič očakáva od vlády zníženie regulácie, menej byrokratickej záťaže a represie. "Ďalej sú to impulzy. Najmenej podporujeme sektor poľnohospodárstva z okolitých krajín. Vláda chce zvyšovať podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní, ale to nestačí len deklarovať. Do sektoru treba investovať a podporovať ho. Očakávame plošné zníženie DPH nielen na potraviny," navrhuje Martin Krajčovič.

15:25 "Po skončení krízy budeme mať krízu eurozóny, pretože kríza doľahne na slabšie štáty eurozóny na juhu Európy," zamýšľa sa Ivan Mikloš.

15:19 "Dnes je mimoriadna situácia a treba pomôcť všetkým podnikateľským subjektom a nemožno medzi nimi rozlišovať. Najdôležitejšie je, aby bola pomoc rýchla, v dostatočnom rozsahu a ešte adresne," zamýšla sa nad zameraním štátnej pomoci Ivan Mikloš. "Je šťastím, že sme v Európskej únii," podotkol.

Radoslav Valko si myslí, že firmy majú ústavné právo získať štátnu pomoc, keď im štát nariadil, aby zostali zatvorené.

"Neistota má výrazný dopad na spotrebu obyvateľov a je veľká neistota aj vo vzťahu k tomu, že kedy prevádzky otvoria," predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič.

15:16 Martin Krajčovič vníma ako šťastie v nešťastí, že môžeme využívvraví ať európske zdroje na riešenie kornakrízy a sanovať tak našu neschopnosť využiť ich.

15:12 Aj keď na problém pozeráme zo zdravotného hľadiska, treba sa podľa Ivana Mikloša pozerať na opatrenia z dlhodobejšieho hľadiska, netreba brať do uváhy len súčasnú koronakrízu.

15:07 "Problém vidím v tom, že premiér by mal byť ten, kto moderuje diskusiu odborníkov a ministrov, a hľadá optimálne riešenie. Musíme sa s vírusom žiť a minimalizovať medicínske, ale aj ekonomické riziká," hovorí Ivan Mikloš o postoji premiéra Igora Matoviča.

Doplnil, že prepad bude pre malú a otvorenú ekonomiku enormný. "Svet sa už otvára a my by sme nemali byť poslední, kto otvára."

"Stimuly by mali byť také, že podnikatelia niečo pre ne musia spraviť a tak by sme rstimulovali ekonomiku," myslí si riaditeľ spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

"Treba sa pri podpore pozerať na udržateľnosť biznisu. V sfére potravinárstva a poľnohospodárstva treba pozerať aj na to, aké sú možnosti obnovy odvetvia," komentuje predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič

15:00 "Čím je prognóza novšia, tým je pesimisteckejšia. V zásade všetci súhlasia, že ide o najväčšiu krízu od konca druhej svetovej vojny. Najväčšia neznáma je v tom, že nie je známe, kedy sa skončí. Naše prognózy hovoria od mínus 7,2 do mínus 12. Percent. Kríza je omnoho vážnejšia ako tá pred 11 rokmi," povedal na začiatok diskusie Ivan Mikloš.

Radoslavv Valko súhlasí, že nevie ako dlho bude kríza pokračovať a predstavuje to veľkú neznámu.

"Kríza bude veľmi veľká ale bude dôležité, ako ju odkomunikujeme ľuďom a ako ich na ňu pripravíme," podotkol Martin Krajčovič.