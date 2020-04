FOTO: Pozrite sa, čo našli v tubách pod krížom žilinskej katedrály

Objavené artefakty sú historickou stopou dvoch stavebných fáz - prvej obnovy kostola v 80. rokoch 19. storočia a ďalšej veľkej rekonštrukcie v roku 1942.

ŽILINA. V makovici pod krížom Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline našli po jeho demontáži v dvoch tubách rôzne historické artefakty.

V staršej tube boli mince, noviny a listiny o rekonštrukcii veží v roku 1888, v novšej tube z roku 1942 boli mince, noviny, dobová mapa Európy a listiny o obnove kostola. Na tlačovej konferencii o tom v piatok v Žiline informovali predstavitelia Žilinskej diecézy, krajského pamiatkového úradu a Štátneho archívu Žilina.

V staršej tube sa našli podľa Drahomíra Veličku zo Štátneho archívu Žilina, pobočka Čadca, dve pamätné listiny s textom v latinskom a maďarskom jazyku o rekonštrukcii veží v roku 1888 a o posvätení kríža 17. augusta 1888.

"Ďalej niekoľko navštíveniek alebo vizitiek, jeden výtlačok novín Magyar állam z piatka 17. augusta 1888 a konvolút drobných mincí v nominálnej hodnote od jedného po štyri grajciare. V mladšej tube bola pamätná listina, zápisy od miestnych majstrov, ktorí realizovali rekonštrukciu, mapa Európy, niekoľko dobových novín z 26. apríla 1942. A aj časopis Nové Slovensko s fotografiou katedrály na titulnej strane. Tiež konvolút slovenských mincí v nominálnej hodnote 20, päť a jedna koruna slovenská a 50, 20 a desať halierov," informoval Velička.

"Objavené artefakty viac-menej spĺňajú naše očakávania. Sú historickou stopou obdobia, ktoré sa týka dvoch stavebných fáz - prvej obnovy kostola v 80. rokoch 19. storočia a ďalšej veľkej rekonštrukcie v roku 1942. Osobnosti, ktoré sa tu spomínajú, poznáme z histórie. Ale artefakty nám ukazujú ich vzťah ku katedrále, k obnove veží - kto bol klampiarskym majstrom, kto sa podieľal na obnove, koľko prispel biskup Roškoványi z Nitry na nové krovy veží. Asi by sme to dokázali dopátrať vo finančných účtovníckych knihách Nitrianskeho biskupstva, ale teraz to má pre nás ďaleko väčšiu hodnotu, pretože sú to autentické materiály," uviedol Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Doplnil, že druhá rovina je spoločensko-politická, ktorú dokumentujú priložené tlačové materiály.

"Najväčší prínos otvorenia tubusov je, že pamiatky nie sú pre nás nemé. Používame ich, sú našou každodennou súčasťou, ale práve takýmto spôsobom k nim máme väzby cez konkrétnych ľudí z minulosti. Ich mená možno už boli zabudnuté a teraz znova vieme, že práve konkrétny človek pracoval v roku 1888 alebo 1942 pri obnove tejto pamiatky," dodal Majtan.

Dizajnér Marek Sobola podotkol, že schránky, ktoré chránili artefakty, sú trochu mimo primárneho záujmu. "Skôr sa zaujímame o ich vnútro. Staršia schránka je vyrobená zo železného plechu, ktorý bol pocínovaný. Mladšia schránka je väčšia. V obnovenej makovici bude vložená nová schránka, vyhotovená z nerezovej ocele. Staré budú uložené v depozite - zrejme sa stanú muzeálnym exponátom," uviedol Sobola.

Žilinský biskup Tomáš Galis ocenil spoluprácu zainteresovaných strán pri doterajšom postupe na rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.

"To, čo sa mi javí ako najdôležitejšie pri doterajších prácach na obnove katedrály, je spolupráca a komunikácia medzi diecézou, vykonávateľom prác, pamiatkarmi a mestom. Napriek tomu, že máme sťaženú situáciu pre koronavírus, s doterajším postupom prác som spokojný. Nevieme, aké tajomstvá obnova katedrály ešte skrýva, ale ak sa spojíme, obnova symbolu mesta a regiónu bude našou spoločnou skúsenosťou," povedal.

Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa realizuje v rokoch 2020 - 2021 a bude stáť okolo 1,25 milióna eur.