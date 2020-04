Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA POMÁHA!

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) mala vždy jedinečné postavenie vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky. Slogan „Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť“ sa dnes javí ako nanajvýš aktuálny.

16. apr 2020 o 11:38

Krízový manažment, záchranné služby, bezpečnostný manažment, bezpečnosť priemyslu a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry sú študijné programy, ktoré fakulta v súčasnosti ponúka, a každý z nich priamo súvisí aj so súčasnou mimoriadnou situáciou. Absolventi fakulty sú v praxi veľmi žiadaní, čo je výsledkom nielen kvalitného vzdelávacieho procesu, ale aj vďaka širokému spektru praktických činností v oblasti bezpečnosti už počas štúdia. V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s opatreniami proti nákaze COVID 19 bola fakulta oslovená z viacerých úrovní krízového riadenia na spoluprácu a podporu pri zabezpečovaní činností rôzneho charakteru.

V spolupráci so Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR fakulta spustila registráciu dobrovoľníkov pre potreby MV SR. Rozsah činností je široký. Študenti pracujú v karanténnych centrách pre repatriantov, poskytujú širokej verejnosti v call centrách informácie podľa manuálov, koho kontaktovať v prípade podozrenia z nákazy, kedy ísť na vyšetrenie a kam, a mnohé ďalšie informácie.

Ďalej na základe požiadavky adresovanej FBI UNIZA od člena Ústredného krízového štábu SR plk. Ing. Pavla Mikulášeka sú študenti FBI UNIZA zapojení do skupín vykonávajúcich prospešné činnosti v čase sprísnenia obmedzení pohybu osôb v SR s cieľom minimalizácie možnosti šírenia koronavírusu COVID19 vzhľadom na ich nadobudnuté vedomosti a zručnosti potrebné na organizovanie menších skupín dobrovoľníkov.

V Miestnom spolku SČK pri FBI UNIZA aktívne pôsobí približne 30 študentov a zamestnancov fakulty . Tí sa pod patronátom Územného spolku SČK v Žiline zapojili nielen do šitia a distribúcie rúšok, ale i do triedenia pacientov a merania telesnej teploty pred nemocnicami v rôznych okresoch, či do distribúcie potravín pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov.

Študenti a zamestnanci FBI šijú rúška. (zdroj: Mária Polorecká)

Študenti a zamestnanci FBI UNIZA pomáhali aj pri procese plánovaného vysťahovania sa všetkých študentov univerzity z internátov. Na ubytovacích zariadeniach UNIZA zriadili kontrolné stanoviská, kde sa pomocou termokamery a digitálnych teplomerov merala telesná teplota a zároveň bol týmto spôsobom kontrolovaný vstup osôb do areálu. K tomuto využívali termokamery, ktoré sú súčasťou laboratória FBI UNIZA.

Kontrolné stanoviská s termokamerami (zdroj: Juraj Gavala)

Aj keď sa najväčšia pozornosť sústredí na zvládnutie súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom COVID 19, FBI UNIZA sa podieľa podľa potreby aj na riešení iných krízových javov. V pondelok 6. 4. 2020 bola z úrovne Krajského operačného strediska HaZZ Žilina oslovená organizácia DHZ Žilina a Žilinská univerzita, ktorej majoritnú časť tvoria študenti a zamestnanci fakulty s požiadavkou o pomoc pri likvidácii lesného požiaru nad Považským Chlmcom a k dohášaniu lokálnych ohnísk.

Likvidácia lesného požiaru (zdroj: Matúš Strapák)

Nikto z nás sa však s pandémiou a z nej vyplývajúcimi rozsiahlymi a dlhodobými opatreniami v novodobej svetovej histórii nestretol. Pre všetkých je to nové, neštandardné, náročné obdobie, no musíme ho spoločne zvládnuť. Toto obdobie preverí nielen pracovnú, ale aj ľudskú stránku každého z nás.

Vážime si všetkých študentov i zamestnancov FBI UNIZA, ktorí popri plnení si svojich študijných a pracovných povinností sú ochotní pomáhať a zapájať sa do jednotlivých činností podľa aktuálnych potrieb. Táto situácia nás naučí byť k sebe ohľaduplnejší, vnímať potreby nášho okolia, byť zodpovednejší a tolerantnejší. Za aktivitu, ľudskosť a veľké srdce ďakujeme.

