MINÚTA PO MINÚTE: Diskusia so župankou Erikou Jurinovou a podpredsedom NR SR Milanom Laurenčíkom

Diskusiu prinášame formou minúta po minúte.

15. apr 2020 o 15:05 Branislav Koscelník

Aký dopad má šíriaci sa koronavírus na činnosť Úradu žilinského samosprávneho kraja? Ako fungujú v krízovom režime župné nemocnice a sociálne zariadenia? Aké sú ohlasy na dobrovoľnícke aktivity žilinskej župy?

Regionálne týždenníky MY prinášajú ďalší diel diskusnej relacie Pod rúškom informácií.

Na otázky o aktuálnej situácii a opatrenia ŽSK odpovedajú predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík.

15:54 Erika Jurinová uzatvára, že koronakríza ju naučila viac si uvedomovať pojem zodpovednosť. Obdobie prináša aj nové situácie, krízy, ktoré netreba brať na ľahkú váhu. "Vyzývam ľudí, aby sa nehanbili využívať telefonické linky."

Milan Laurenčík vyzdvihol spolupatričnosť ľudí o hovoril o príklade z Terchovej, kde sa vytvorila komunitu ľudí, ktorá zabezpečila dostatok rúšok pre celú obec, ušili 3000 rúšok pre Terchovčanov a ďalšie pre žilinskú nemocnicu. "Vrásky na tvári mi robí neistota, keď nevieme, čo bude zajtra," podotkol Milan Laurenčík.

15:47 "My sme dnes vo vypožičaných autách spustili mobilné odbery vzoriek u imobilných pacientov. Ak majú príznaky, robíme odbery v ich domácnostiach, alebo ak pacienti môžu, vyjdú von. Za prvé dni sme odobrali viac ako sto vzoriek," predstavila Erika Jurinová novú službu žilinskej župy.

Milan Laurenčík potvrdil, že Európska únia nám poskytne 5,5 miliárdy eur na boj s koronakrízou.

15:44 "Je to najmä o kreativite učiteľov. Učitelia majú snahu, aby študentom odovzdávali svoje poznatky. Niekomu to ide lepšie, niekomu horšie," konštatuje Erika Jurinová v súvislosti s domácou výučbou študentov stredných škôl.

15:35 Župa si dala vypracovať dopady koronakrízy na rozpočet. Pri najhoršom scenári, ktorý ráta so situáciou tri mesiace, strata na dani príjmov predstavuje 32 miliónov eur, čo je asi štvrtina nášho rozpočtu, hovorí o ekonomických dopadoch krízy vecežupan Milan Laurenčík. Ako príklad hovorí a stratách v autobusovej doprave, stratách v kultúrnych zariadeniach, vyšších nákladoch na hygienické opatrenia, ktoré neboli v rozpočte podchytené. "Riziká sú veľké, ale poskúsime sa s nimi popasovať," sľubuje Milan Laurenčík.

Erika Jurinová doplnila, že ŽSK spravuje 113 organizácií. Len mzdy zamestnancov tvoria viac ako polovicu rozpočtu župy.

Milan Laurenčík priznal, že zrejme budú musieť pristúpiť k prepúštaniu alebo znižovaniu miezd zamestnancov, napriek tomu, že ľudí župa vo svojich inštutúciách potrebuje.

15:30 Pred troma týźdňami sa niečo podobné, ako v Pezinku, stalo aj v Likavke. Bol tam pozitívne testovaný jeden zamestnanec. Naši zamestnanci prežívali ťažké stavy, napriek tomu, že sme vedeli odkiaľ pochádza zdroj. Nastavili sme opatrenia veľmi prísne - zákaz návštev, prísna dezinfekcia. Prestali sme prijímať nových klientov. Ukazuje sa oprávnená naša požiadavka smerom na vládu, aby každý nový klient bol testovaný na COVID," hovorí o vysokorizikovom prostredí DSS Erika Jurinová.

15:27 "Mali sme povinnosť rozdeliť pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv pre ambulancie. Naše nemocnice z tejto pomoci nemohli čerpať. Pomôcok nie je nikdy dosť. Keď sme ich rozdelili pre viac ako 2000-tisíc ambuláncií, naše nemocnice zostali bokom. Verím, že aj oni budú dovybavené," spomína županka Jurinová.

15:20 Už vo februári začala župa s prvými opatreniami v zdravotníckych sociálnych zariadeniach. "Dnes už máme reprofilizované nemocnice. Máme 150 lôžok, ktoré môžu slúžiť pre pacientov s ochorením COVID 19," hoovorí Erika Jurinová o opatreniach v štyroch župných nemocniciach. "V triediacich stanoch máme okrem zdravotníkoch aj dobrovoľníkov z radov medikov," pokračuje predsedníčka ŽSK.

"Okrem dobrovoľníkov máme veľa firiem, ktoré nám pomohli," dopĺňa Milan Laurenčík a spomína pomoc žilinskej automobilky, dodávku ovocia, i požičanie automobilov.

"Firma z Dolného Kubína nám poskytla asi 200 ochranných krytov. Sú vyrobené z ochranných štítov na krovinorezy," ďalej hovorí Erika Jurinová.

15:14 "Je pre nás povinnosť zabezpečiť obslužnosť autobusovou dopravou. Nie sme nadšení z tohto obdobia. Je dôležité, aby ľudia cestovali minimálne verejnou dopravou. No na druhej strane produkuje prázdninový režim vysoké straty. Kým budú žiaci doma, budeme pokračovať v prázninovom režime. Denne strácame 75 až 80 percent denných tržieb," informuje žilinská županka o poklese výkonov autobusovej dopravy v kraji.

15:11 "Policajti zastavili asi 17-tisíc áut a vrátili asi 500 áut," zverejňuje županka policajné štatistiky k opatreniam počas Veľkej noci v žilinskom regióne.

15:09 "Máme informáciu, že odborníci z Veľkej Británie, ktorí opravujú stroj v žilinskej papierenskej spoločnosti, mali negatívne testy na koronavírus," hovorí županka Jurinová. Obhajuje pomoc župy firme, ktorá pokrýva slovenský trh 25 percentami.

15:06 "Možná kapacita internátov je od 182 lôźok, ak by repatrianti bývali po jednom, plná kapacita až do 950 lôžok," hovorí Milan Laurenčík o kapacite internátov, ktoré by mohli poskytnúť Ministerstvu vnútra pre ubytovanie repatriantov. "Mám informáciu z minulého piatku, že reálne repatriovaných bolo vyše 3000-tisíc repatriantov," poukázal na čerstvé údaje rezortu zahraničných vecí.

15.00 Županka Erika Jurinová na začiatku diskusie hovorí o infolinkách, ktoré prevádzkuje Žilinský samosprávny ktraj a vypomáhajú dobrovoľníci - medici. Okrem medicínskej linky majú aj psycholinky. Ide o sociálne a právne poradenstvo, myslim si, že je dobre, že sú k dispozícii," povedala Erika Jurinová.

Milan Laurenčík spomína, že ešte nemajú efektivitu liniek vyhodnotenú, ale každý s dobrovoľníkov vyrieši denne asi 16 podnetov.