Základná škola Karpatská dnes spustila zápis prvákov

Základná škola Karpatská na sídlisku Vlčince v Žiline má vyše 36-ročnú tradíciu.

15. apr 2020 o 10:30

Podľa rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je mesto Žilina, sa zápisy žiakov do prvých ročníkov na školský rok 2020/2021 uskutočnia od 15. do 17. apríla 2020. Odporúčaná je elektronická komunikácia, bez osobnej prítomnosti detí.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať elektronickú prihlášku na našu školu, môžu si vyzdvihnúť papierovú prihlášku na vrátnici školy v dňoch 15. - 17. apríla v čase od 8.00 do 12.00 hod. Vyplnenú prihlášku treba priniesť naspäť na vrátnicu do 17. apríla do 12.00 hod. Viac informácii nájdete aj na našej webovej stránke www.zskarpatska.edupage.org.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl.

Čo by ste mali o nás vedieť?

Naším hlavným cieľom je vychovať z detí všestranne rozvinuté osobnosti. Naša škola rozvíja žiakov v oblasti jazykových zručností (Aj, Nj), práce s PC a využitie IKT na vyučovacích hodinách, voliteľný predmet programovanie v 9. ročníku, pomáha rozvoju talentovaných žiakov v príprave na rôzne súťaže a olympiády, o ktoré majú žiaci záujem ako IQ olympiáda, iBobor, Európsky finančný kvíz, rozvíja environmentálnych vedomostí a zručností realizáciou tém a projektov Zelenej školy, pomáha žiakom s výchovno-vyučovacími problémami - na škole pracujú dve špeciálne pedagogičky a sociálna pedagogička a školská psychologička.

Budujeme u žiakov zdravý životný štýl. K dispozícii sú ovocné, zeleninové šaláty a mlieko v školskej jedálni, čerstvé pečivo z blízkej pekárne. Bojujeme proti civilizačným chorobám prostredníctvom rozvoja zdravotnej telesnej výchovy, športových krúžkov a športových oddelení ŠKD a zdravej stravy. Dôsledne dbáme na protidrogovú prevenciu a na prevenciu iných negatívnych javov súčasnej doby ako násilie, kriminalita, šikanovanie, záškoláctvo realizovaných v jednotlivých ročníkoch počas školského roka v rámci vyučovania, protidrogová konferencia. Vytvárame vhodné podmienky pre záujmovú činnosť a príležitosti pre športové a kultúrne podujatia. A taktiež podporujeme seniorov a verejnosť rôznymi aktivitami i ponukou priestorov.

Ponúkame kvalitný výchovno-vzdelávací proces, výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, od 7. ročníka nemecký jazyk, účasť v krátkodobých i dlhodobých projektoch školy, ŠKD s bežným programom i s oddeleniami zameranými na gymnastiku, aerobik a fitnes, integráciu detí s rôznym druhom postihnutia, bezbariérový prístup do školy a sociálne zariadenia pre imobilné osoby, podporu špeciálnej pedagogičky, pomoc školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, prácu v počítačových učebniach a multimediálnej učebni či interaktívne vyučovanie v bežných triedach.

Naši žiaci môžu absolvovať plavecký výcvik - pre začiatočníkov v 2. ročníku a pre pokročilých vo 4. ročníku. Rovnako ponúkame absolvovanie lyžiarskeho (snowboardového) výcviku, absolvovanie školy v prírode, bohatú mimoškolskú činnosť - krúžky, poznávacie zájazdy a exkurzie. Pri škole pracuje Školský klub detí KARPATKO, ktorého 5. oddelení je zameraných na rozvoj všestranných pohybových zručností. Okrem toho máme aj zubnú ambulanciu v priestoroch školy.