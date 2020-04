Mesto Bytča v čase krízy pomáha seniorom

Mesto Bytča prijalo v boji s koronavírusom hneď od začiatku zásadné opatrenia. O tom, ako sú pripravení, nám v rozhovore povedal primátor Miroslav Minárčik.

15. apr 2020 o 6:27 Michal Filek

K pomoci občanov ste pristúpili veľmi aktívne. Prvé opatrenia ste zaviedli dokonca ešte skôr, ako ich nariadil centrálny krízový štáb.

- Z dôvodu uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu som 9. marca zvolal prvé zasadnutie krízového štábu, kde sa rozhodlo o zrušení všetkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na území mesta Bytča až do odvolania. Taktiež boli vyzvané i seniorské kluby v meste, aby svoju činnosť prerušili. Od 12. marca sme rozhodli o uzavretí všetkých materských, základných škôl i školských zariadení, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča, teda ešte skôr ako o tom rozhodol ústredný krízový štáb. Mesto Bytča priebežne prijíma opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Je mesto pripravené zvládnuť aj prípadnú zhoršenú situáciu?

- V Bytči sme pripravení na akýkoľvek scenár, aj ten najhorší, aj keď pevne verím, že taký nikdy nenastane. Nachystaná je mestská polícia, technické služby, CO sklad. Pripravené sú autobusy, dobrovoľné hasičské zbory, ktorých máme šesť. Všetkých sme vybavili najnutnejšími ochranným prostriedkami, ako sú rúška, rukavice, atď. Oni sú totiž tiež súčasťou prípadnej karantény, pretože by mali na starosti zásobovanie. Sme zodpovedne pripravení na všetky alternatívy.

Ako prijali situáciu obyvatelia mesta?

- Musím skonštatovať, že veľmi zodpovedne. Solidarita a schopnosť vzájomne si pomáhať sa u obyvateľov mesta Bytča prejavila naplno. Mám informácie, že niektoré ženy v meste sa pustili do šitia rúšok, ktoré zadarmo rozdávali ostatným občanom. Mesto Bytča tiež zakúpilo materiál potrebný k šitiu rúšok a vyzvalo dobrovoľníkov na ich šitie. Som veľmi rád a vďačný, že sa prihlásili a našili nám doteraz cca 700 ks rúšok, ktoré príslušníci mestskej polície roznášajú seniorom nad 70 rokov podľa ulíc v meste a mestských častiach. Rúška si seniori tiež môžu vyzdvihnúť v Dome kultúry, kde sa priebežne dopĺňajú. Naďalej sa budeme snažiť zabezpečovať materiál na výrobu, lebo nevieme, ako dlho to celé bude trvať. Našťastie je tu však množstvo ľudí, ktorí chcú spoluobčanom takto pomôcť. Všetkým by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Ľud situácia spojila a my si to veľmi vážime.

Seniorom však mesto pomáha aj inak.

- Áno. Mesto poskytuje pomoc pre osamelých seniorov, občanov imobilných, vo vážnom zdravotnom stave, ktorí si nedokážu sami alebo s pomocou iných zabezpečiť nákup základných potravín, drogérie a liekov. Kontaktné údaje sú: 0907 856 157, 0415073928 prípadne e-mailom: zdenka.svrckova@bytca.sk alebo helena.danisova@bytca.sk

Zmenilo sa niečo v práci mestských inštitúcií, alebo mestského úradu?

- Mestský úrad od 16. marca až do odvolania upravil úradné hodiny. Pondelok, streda a piatok je úrad pre verejnosť v čase od 8:00 hod do 11: hod otvorený, ostatné dni zatvorený. Úradné hodiny sú upravené, ale mestský úrad plní funkcie naďalej a stále sme tu pre ľudí. Občania môžu telefonicky konzultovať s pracovníkmi, prípadne si dohodnú termín vybavenia. Samozrejme pri dodržiavaní hygieny a ochrany. Kolegovia sú vybavení rúškami a rukavicami, počas obeda sa robí základná dezinfekcia kancelárií a priestorov. Stavebný úrad funguje v normálnom režime, povoľuje sa, vydávajú sa stavebné rozhodnutia jedine kolaudačné konania sú momentálne pozastavené. Naďalej overujeme listiny, pokladňa pre verejnosť je tiež otvorená. Distribúcia platobných výmerov na dane a poplatky za komunálny odpad nebude zabezpečená v priebehu apríla. Ich roznášanie sa uskutoční podľa vývoja situácie so šírením nákazy. Platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov. Matričný úrad Bytča je povinný riadiť sa týmito nariadeniami – ktoré zakazujú spoločenské akcie, nariaďujú zdržať sa sociálnych kontaktov, zúčastniť sa podujatí s prítomnosťou viacerých osôb, kam bezpochyby patrí aj svadobný obrad. Preto v mesiaci apríl Matričný úrad Bytča nebude prijímať žiadne nové žiadosti o uzavretie manželstva na mesiac apríl a máj. V mesiaci apríl bude 1 sobáš, ktorého snúbenci sú oboznámení a súhlasia, že dodžia všetky podmienky - 2+2 s rúškami, bez recitácie a príhovoru, len oficiálna časť ( naviac vo vzdialenosti 2 m od seba, s rukavicami resp. vydezinfikovanými rukami a prinesú si vlastné pero na podpis zápisnice). V mesiaci máj je plánovaný 1 sobáš, ktorého snúbenci budú oboznámení s týmito podmienkami. Matričný úrad v Bytči pri výkone matričnej agendy je povinný v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie rešpektovať nariadenia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu a preto prosí aj občanov, aby tieto nariadenia rešpektovali. Ďalej zostáva v platnosti, že nové sobáše na ďalšie mesiace neprijímame v predstihu, na konci každého mesiaca bude podľa momentálnej situácie prijaté rozhodnutie. V prípade, že bude požiadavka od občanov vykonať občiansky pohreb, pre ten budú platiť také isté podmienky. Jarný zber a rozvoz veľkokapacitných kontajnerov prebehol podľa plánu v marci. Od apríla bude prebiehať BRO.

Orgány mesta fungujú tiež?

- Áno. Momentálne pripravujeme podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva. Výhodu máme v tom, že náš kultúrny dom, kde sa konajú zasadania, je veľký a môžeme tak sedieť vo veľkom rozptýlení, s ochrannými pomôckami. Budeme sa, samozrejme aktuálne zaoberať aj dôsledkami, ktoré priniesla táto situácia. Máme tu podnikateľov, ktorí platia nájmy a museli svoje prevádzky zatvoriť. Pripravený je aj záverečný účet mesta, budú sa schvaľovať aj investície. Samozrejme, že veci, ktoré sa dajú odložiť, odložíme na neskôr. Vnímame aj to, že ľudia nebudú mať možno toľko peňazí, možno sa bude aj prepúšťať. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.

Ako sa k opatreniam postavili Bytčania?

- Musím ľuďom poďakovať, gro z nich je zodpovedných. Von vychádzajú len s rúškami, už dlhú dobu. Nemáme tu žiadne ohnisko nákazy a ľudia z celého Bytčianska sa zomkli. Ide jar a verím, že aj slniečko prispeje k tomu, že to zvládneme. Nabádam ľudí, aby si aj tí mladší v tomto období viac všímali starších, lebo štatistika nepustí, ohrozenejšou skupinou sú starší ľudia. Je potrebné, aby deti, vnuci sa viac zaujímali o svojich otcov, starých otcov, staré mamy. Najmä cez telefón a nezabúdať na nich. Aj my sa snažíme ich povzbudzovať a verím, že to spoločne zvládneme. Ľuďom chcem poďakovať za to, že sa správajú zodpovedne. Že sa zdržiavajú v domácnostiach a nosia rúška. Ľudia sa zomkli a aj preto nemáme na Bytčiansku žiadne ohnisko nákazy.

Ako sa s touto situáciou vyrovnávajú v ZPS Jesienka?

- V našom sociálnom zariadení sú umiestnení klienti, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny osôb a práve preto je našou povinnosťou im v tomto náročnom období venovať ešte vôčšiu pozornosť a opateru. V súlade s usmernením hlavného hygienika boli prijaté také opatrenia, aby sa v čo najväčšej možnej miere obmedzil kontakt s vonkajším prostredím. Do zariadenia v súčasnej dobe nemôžu vchádzať žiadne cudzie osoby s výnimkou zdravotníkov, kontakt klientov s príbuznými zabezpečujú zamestnanci Jesienky prostredníctvom videohovorov. Vo zvýšenej miere sa dbá na dezinfekciu a vybavenie personálu všetkými potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zariadenie má pre prípad núdze pripravené dve izolačné izby a v súčasnej dobe neprijíma nových klientov. V prípade zvýšenej chorobnosti zamestnancov sme ako zriaďovateľ pripravení poskytnúť pomoc prostredníctvom terénnych opatrovateliek, prípadne z radov rehoľných sestier. Pripravení musíme byť na všetko. Týmto by som chcel vyjadriť moje poďakovanie všetkým zamestnancom aj klientom Jesienky, ako túto náročnú situáciu zvládajú.

Ako situácia ovplyvní organizáciu školského roku na bytčianskych školách?

- Na základe opatrení Krízového štábu SR zo dňa 24.03.2020 sa posúvajú termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh. Odporúčame rodičom sledovať webstránky školy, ktorú navštevuje ich dieťa, a úlohy kontrolovať na školských portáloch prostredníctvom rodičovského resp. žiackeho konta, ktoré dostal každý žiak na začiatku školského roka.

Deti sú zavreté doma a často im tam je dlhá chvíľa. Čo s tým?

- Športoviská a kultúrne akcie sú, žiaľ, uzavreté. Je to nepríjemné, ale verím, že pekné počasie prispeje k lepšej nálade. Do prírody zatiaľ individuálne ľudia chodia, v tom probléme nevidím. Treba si však ustrážiť to, aby to bolo individuálne. Aby sa nezhlukovali, ako to majú, najmä mladí, vo zvyku.