Budúceho prváka môžete na Zaymusku zapísať elektronicky až do konca apríla

V nasledujúcom školskom roku plánujú na Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa otvoriť až tri prvácke triedy.

15. apr 2020 o 9:06

Pre známe okolnosti, pre bezpečnosť ako detí, rodičov aj zamestnancov školy, môžete, vážení rodičia, zapísať svoje dieťa do 1. ročníka na Zaymusku do 30.4.2020 elektronicky na našom webe zaymuska.sk v časti Elektronická prihláška. Niektorí z vás to už aj urobili, je potrebné to stihnúť do konca apríla. Po tomto termíne budeme kontaktovať každého rodiča individuálne. V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť až 3 triedy s približne 62 žiakmi. Prestup do vyšších ročníkov môžete skonzultovať na czszaymusa@gmail.com.

V Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa v Žiline kladieme dôraz na úzke prepojenie vzdelávania s výchovou v duchu kresťanských hodnôt a morálky. Sme modernou, kvalitne vybavenou cirkevnou školou so zameraním na matematiku a cudzie jazyky a starostlivosť o integrovaných žiakov. V rebríčkoch kvality škôl INEKO sa Zaymuska posledné roky umiestňuje na popredných miestach v Žilinskom kraji. Absolvent našej školy preferuje náročnejšie stredné školy, je osobnostne formovaný tak, aby sa rozhodoval pre dobro, zvažoval dôsledky svojho správania a bol citlivý na potreby druhých. Zároveň má vysokú úspešnosť na prijímacích pohovoroch na gymnáziá, 8GY, 5-r. bilingválne školy.

Život v škole nekončí poslednou vyučovacou hodinou, o čom svedčí pestrá ponuka krúžkov i ďalšie pravidelné akcie: Deň Zaymusky (stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov pri guláši), pútnické zájazdy, charitatívne vianočné trhy, školské sv. omše, či organizácia celoslovenskej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! a cez prázdniny pobytové a prímestské tábory.

V týchto dňoch by sme vás chceli pozvať k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu, za ochranu našich rodín i za zdravotníkov či všetky pomáhajúce profesie, ktoré nasadzujú svoje životy v prospech nás všetkých, a tiež za skorý návrat detí do školských lavíc.