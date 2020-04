Psychologička: Mať sa na čo tešiť, to dodáva seniorom nádej

Monika Reitšpís je žilinská klinická psychologička a psychoterapeutka. Rozprávali sme sa s ňou o tom, ako seniori znášajú odlúčenie od najbližších a ako im situáciu čo najviac uľahčiť.

10. apr 2020 o 7:05 Michal Filek

Ako vplýva takáto nedobrovoľná karanténa, zákaz návštev, na psychickú pohodu a zdravie seniorov v DSS?

- Obyvatelia DSS sú zvyknutí na istý režim, do ktorého určite patria návštevy ich blízkych. Návšteva blízkych pre nich často môže patriť medzi najvýznamnejšie momenty dňa. Prináša potešenie z blízkosti, ktoré nám je všetkým ako ľudským tvorom blízke, a to bez ohľadu na vek. Dôležitosť prežívania pocitu, že patrím do nejakého spoločenstva, patrí spolu s potrebou istoty a bezpečia k základným ľudským potrebám. A v čase nedobrovoľnej karantény sú všetky tieto potreby naplnené iba do istého limitu, ak vôbec. Klienti DSS fungujú na rôznych úrovniach samostatnosti, nie každý si vzniknutú situáciu uvedomuje rovnako. Aj toto pri prežívaní a zvládaní situácie hrá rolu. Všeobecne však môžeme hovoriť o tom, že rodina a blízki priatelia pre seniorov predstavujú bezpečné teritórium, a preto sú na ňu silne naviazaní. Strata kontaktov s nimi môže viesť k pocitom prázdnoty, opustenia a samoty. Situácia je nová, neznáma, čo môže viesť tiež až k strate pocitu bezpečia a istoty. Môžu sa objaviť aj obavy z budúcnosti, strach o zdravie rodiny, o ktorej majú zrazu menej správ, strach o vlastné zdravie, keďže je vírus spájaný so zvýšenou úmrtnosťou starých ľudí. Toto všetko sú negatívne pocity výrazne znižujúce pocit psychickej pohody a sú skúškou odolnosti seniora voči tejto stresujúcej situácii. Už dávno nie je tajomstvom, že zdravie duševné veľmi úzko súvisí so zdravím telesným. Pri nadmernom prežívaní stresu odchádza v organizme k nadmernému vyplavovaniu stresových hormónov, hyper- alebo hypo- aktivácii niektorých častí našej nervovej sústavy, čo sa môže prejaviť na problémoch s koncentráciou pozornosti, pamäťou, orientáciou, ale aj na problémoch s trávením, srdcovou činnosťou, zhoršení imunity a podobne... Je samozrejme veľmi dôležité všetky vymenované negatívne vplyvy nedobrovoľnej karantény zvážiť v kontexte ochrany zdravia seniorov, ich rodín a ošetrujúceho personálu. Ak sa ku karanténe pristúpi citlivo, je možné výrazne znížiť pravdepodobnosť týchto negatívnych javov.

Môže to mať pre nich následky aj do budúcna?

- Každá stresová situácie má potenciál zanechať následky aj do budúcna. Záleží na tom, ako bude zvládnutá a odkomunikovaná, tiež na individuálnych charakteristikách jedinca, jeho prístupe k ťažkostiam a prekážkam. Ak bol psychický stav seniora už pred karanténnymi opatreniami zlý, označila by som ho za viac rizikového, pretože mal zrejme oslabenú schopnosť vyrovnávať sa s akoukoľvek záťažou. Presiahnutie našich zvládacích schopností je vždy rizikové, pretože dysregulácia emočného prežívania je spojená aj s telesnou dysreguláciou a naše telo si pamätá všetko, čím prejde. Z tejto situácie teda seniori môžu vyjsť posilnení novou zvládnutou situáciou alebo oslabení a nevyrovnaní.