Po predpovedanom konci kariéry sa vrátil ešte silnejší. Patrik Le Giang si získal pražských fanúšikov

Odchovanec MŠK Žilina má vlastnú neziskovú organizáciu.

9. apr 2020 o 12:17 Dominika Mariňáková

Pochádza z Fiľakova, no od pätnástich rokov bol súčasťou Akadémie MŠK Žilina. Pred štyrmi rokmi odišiel hľadať svoje futbalové šťastie do susednej Českej republiky, kde aktuálne pôsobí v prvoligovom klube Bohemians 1905.

S brankárom Patrikom Le Giangom sme sa rozprávali o aktuálnej situácii, o pôsobení v najmenšom z troch pražských klubov, o aktivite na sociálnych sieťach a v neposlednom rade o jeho neziskovej organizácii a rôznych charitatívnych projektoch, na ktorých sa podieľa už niekoľko rokov.

Ako momentálne trávite dni?

"Mne to až tak veľmi neovplyvnilo denný harmonogram. Teda, okrem toho, že nechodím na tréningy s chalanmi, ale trénujem sám v domácich podmienkach."

Existujú aktivity, ktorým sa teraz, keď máte viac času, venujete?

"Mám viac priestoru na veci, ktoré boli v úzadí, keď som chodil na spoločné tréningy do tréningového centra a cez víkendy sme mali zápasy. Viac sa venujem čítaniu, vzdelávaniu sa v rozličných oblastiach či hre na gitaru. Začal som zase pracovať aj na projekte našej neziskovej organizácie Step by step. Mám viac času sadnúť si k tomu, tak dávam dokopy hlavné myšlienky a projekty, do ktorých sa potom chceme oprieť."

Čo máte aktuálne rozčítané?

"Umenie byť zdravý od Honzu Vojáčka, s ktorým sa poznám osobne. Je to výborná kniha, ktorú odporúčam."

Ako vnímate súčasnú situáciu?

"Môj celkový pohľad na život je taký, že sa nám nič nedeje náhodou a všetko má svoj dôvod. Toto je veľká facka pre celý svet. Každý žije vo svojej bubline, naháňali sme sa za niečím a ani sme poriadne nevedeli za čím.

Teraz máme možnosť zastaviť sa a uvedomiť si hodnoty, na ktorých naozaj záleží. Existujú veci, ktoré neovplyvním. Ale to, čo dokážem ovplyvniť vždy, je môj postoj ku každej situácii. A aj táto situácia nás môže veľa naučiť. Mňa osobne takisto. Napríklad, dlho som chcel vyskúšať, že celý mesiac nebudem chodiť do reštaurácií. Hoci veľmi rád a často varím, nikdy sa mi nepodarilo vydržať celý mesiac. Teraz som do toho donútený, ale vnímam to ako pozitívum."

Bývate v Prahe, ktorá je v rámci Českej republiky najviac zasiahnutá koronavírusom. Ako to momentálne vyzerá v českom hlavnom meste?

"Nespoznávam ho. Praha je z historického pohľadu nádherná, vždy je všade veľa turistov. Teraz sú však ulice prázdne. Keď idem raz za týždeň do obchodu na nákup alebo si idem zabehať do parku, stretávam minimum ľudí."

Chytáte za pražský klub Bohemians 1905, ktorému v tabuľke českej najvyššej súťaže patrí po 24 kolách 11. priečka. Ako hodnotíte doterajší priebeh sezóny?

"Do Bohemians som prišiel v lete a veľmi som sa z toho tešil. Pred začiatkom sezóny som sa však zranil pri dopravnej nehode. Kým som sa dostal do brány, ubehlo dvanásť kôl. Ale aj to bolo ešte pomerne skoro, za čo som vďačný. Telo vždy vráti to, čo mu dávame.

Prečítajte si tiež: Štartujeme novú futbalovú tipovaciu súťaž Čítajte

Odchytal som teda 12 zápasov. Sme prví v spodnej tabuľke. Cieľom bolo hrať v strednej, o európske poháre. Šanca tam stále je, akurát škoda, že sa to teraz stoplo. Jar sme totiž začali výborne, víťazstvom nad Slaviou, ktoré asi nikto nečakal. Máme akurát jednu jarnú prehru z Liberca, inak sme boli dobre rozbehnutí."

Ako ste prežívali spomínané obdobie, keď ste sa hneď po prestupe do Bohemians zranili?

"Tomu zraneniu predchádzali ešte ďalšie dve operácie, ktoré som absolvoval za necelý rok. Od októbra 2018 som mal tri operácie. Najskôr zlomený lakeť zo zápasu, po ktorom mi niektorí už predpovedali koniec kariéry. S mojím osobným silovým a kondičným koučom sme to však dokázali dať dokopy a začal som zimnú prípravu. Už vtedy som bol v kontakte s Bohemians a dohodli sme sa, že pokiaľ sa udržia v lige, stanem sa od leta ich hráčom.

Hľadal som možnosti, kde by som odchytal celú polsezónu a prišiel Prostějov. S lekárom v Prahe som bol dohodnutý, že po sezóne mi vyberie drôty z lakťa. Deň pred odletom na Bali mi ich vybral a odletel som s tým, že si na dovolenke oddýchnem a pobyt pri mori mi pomôže aj rýchlejšie sa zotaviť. Tam som si však pri dopravnej nehode zlomil kľúčnu kosť. Dovolenka sa teda skončila predčasne, letel som rovno do Prahy, k tomu istému lekárovi. V rovnaký deň ako sa stala nehoda ma Bohemka oznámila ako prvú letnú posilu. Po psychickej stránke to bol ďalší úder. V taxíku smerom do nemocnice som mal slzy na krajíčku a pýtal som sa, prečo zas, práve teraz, keď to všetko išlo tak dobre.

Po skúsenosti so zlomeným lakťom som si však povedal, že aj toto má svoj dôvod a život mi prinesie iba to, na čo som dostatočne silný, aby som to zvládol. Zaumienil som si, že aj po tomto sa vrátim ešte silnejší. Bolo to však naozaj ťažké."

Aké prostredie ste našli v Bohemians 1905?

"Slovíčko rodinné sedí asi najviac. Je to najmenší z troch pražských klubov, Sparta a Slavia patria dlhodobo medzi českú špičku. Najmä Slavia v posledných rokoch vystrelila. V podstate už tri roky som koketoval s Bohemians a som šťastný, že sa to konečne podarilo. Som hrdý, že som súčasťou tohto klubu a že za nich môžem chytať. Fanúšikovia mi dávajú spätnú väzbu, myslím, že som si ich získal nielen svojimi výkonmi, a o to je to cennejšie. Som naozaj rád, že môžem byť súčasťou Bohemians Praha."

Cítiť v zápasoch so Spartou a Slaviou, že ide o mestské derby?

"Určite áno. Čo sa týka rozpočtu či podobných vecí, so Spartou a Slaviou sa nemôžeme porovnávať. Sú to prestížne kluby. My sme síce malý klub, ale s históriou, stoja za nami fanúšikovia a v tom cítiť našu silu.

V takýchto zápasoch sme síce outsiderom, ale keď idú hrať iné tímy ku nám, tak sa boja, pretože vedia, že v Dolíčku sa hrá veľmi ťažko."

Je o vás známe, že máte aj rôzne benefičné záujmy. Ako ste sa k tomu dostali?

"Dva a pol roka dozadu som mal v drese Karvinej premiéru v najvyššej českej lige. Proti Slavii Praha. Bol to pamätný zápas, po ktorom ma fanúšikovia zvolili za muža zápasu. Vtedy sa vo mne niečo zlomilo. Po zápase som nemohol zaspať, ešte pôsobil adrenalín, tak som len ležal na posteli a premýšľal. O tom, ako som začínal s futbalom. Vzorom pre mňa vtedy bol Ján Bahleda, brankár Fiľakova, ktoré hralo piatu ligu. Malému chlapcovi je to však jedno, videl som len jeho a bol pre mňa ako boh.

Uvedomil som si, že som chytal v MŠK Žilina, v mládežníckych reprezentáciách a momentálne chytám prvú českú ligu. Od šestnástich rokov si píšem na papier svoje ciele a jedným z nich bolo, darovať mojej základnej škole sadu dresov. Povedal som si, kedy, keď nie teraz. Spojil som sa s vedením školy a po jesennej časti som sa po desiatich rokoch vrátil do Fiľakova.

Prečítajte si tiež: Obdivuje Škorvánkovú a Ronalda, futbal hrá súťažne za chlapcov aj za dievčatá Čítajte

Na škole sa odohral vianočný turnaj, rovnaký, ako som absolvoval ja, keď som ju navštevoval a bol jej žiakom. Pomenovali ho po mne, čo bola pre mňa obrovská pocta. Mal som 25 rokov a vlastný turnaj. Daroval som im sadu dresov a nikdy nezabudnem na tie pohľady detí, keď ich uvideli.

S mojím osobným koučom a zároveň najlepším kamarátom Matejom Halajom sme to však poňali tak, že tie deti chceme aj vzdelávať. Na druhý deň teda bola motivačno-vzdelávacia beseda, ktorá mala názov Step by step. O tom, ako ísť krok za krokom za svojím cieľom a keď pôjdeme malými krôčikmi, urazíme oveľa dlhšiu cestu, ako keď urobíme obrovský skok, po ktorom príde tvrdý pád.

Opisoval som im vlastnú skúsenosť, chcel som im ukázať, že pred desiatimi rokmi som bol jedným z nich. Chodil som na tú istú školu, potil sa v tej istej telocvični. Mojím chlapčenským snom však bolo stať sa profesionálnym futbalistom a napokon sa mi to splnilo. Napriek všetkému, čo sa udeje na ceste, cieľ sa dá dosiahnuť.

Ďalšou myšlienkou bolo, že každé dieťa má svoj sen a nevníma žiadne hranice. Ale postupne, ako dospievame, tak rodičia, učitelia, okolie nám pristrihávajú krídelka a stávame sa súčasťou väčšiny. Zabúdame na svoje sny. Chcel som tým deťom povedať, aby neprestali veriť v krásu svojich snov.

Zároveň som chcel, aby malo každé dieťa v škole odo mňa niečo na pamiatku. Inšpiroval ma LeBron James, ktorý má silikónové náramky s vlastným heslom. Ja som teda dal urobiť náramky s heslom Step by step, ktoré všetci dostali. Malo to super odozvu, až takú, že sa z toho stala tradícia a o rok som do Fiľakova išiel znovu."

Začiatkom minulého roka ste pomohli aj detskej onkológii v Banskej Bystrici.

"Jedným z ďalších mojich napísaných cieľov bolo, mať neziskovú organizáciu a prostredníctvom nej pomáhať. Spojil som sa s reprezentantom Patrikom Hrošovským, s ktorým sme spoločne pôsobili v mládežníckych reprezentáciách. Pozval ma k sebe do Plzne a daroval mi svoj dres podpísaný všetkými reprezentantmi. Ten sme dali do dražby, ktorá sa však šírila iba prostredníctvom môjho profilu na instagrame a na Facebooku. Žiadna reklama. Dražba prebiehala v predvianočnom období a dokopy trvala osem dní. V rovnakom čase sa predávali spomínané náramky, s tým, že celý zisk poputuje na detskú onkológiu do Banskej Bystrice.

Udiali sa veci, ktoré mi potvrdili, že toto je správna cesta. Dres sa vydražil za 500 eur. Pogratuloval som výhercovi a poprosil ho, aby mi poslal screenshot transakcie. A tá bola napokon tisíc eur, takže poslal dvojnásobok sumy, za ktorú dres vydražil. Za náramky sa nám podarilo získať ďalších 1600 eur, takže dokopy som do Banskej Bystrice osobne odniesol 2600 eur.

Pri návšteve detskej onkológie som zažil veľmi emotívne momenty, keď som sa rozprával s deťmi a ich rodičmi. Dával som im náramky a oni mi povedali, že niektoré z nich sa presne takto, krôčik po krôčiku, uzdravili. A tie ostatné za uzdravením kráčajú. Uvedomil som si, že tá myšlienka je platná nielen pre športovú kariéru, ale pre akúkoľvek oblasť života."

Ako to pokračovalo?

"Začal som zbierať informácie o založení neziskovky. Zistili sme, že najjednoduchšie bude v takomto prípade mať občianske združenie. Nám je v podstate jedno, akú formu to má. Podstatné je, že môžeme prostredníctvom toho pomáhať. Uvedomujem si, že som čoraz viac sledovaný a keďže môj dosah na ľudí je čoraz väčší, rád by som ho využíval k niečomu prospešnému. Chcem pomáhať a zároveň inšpirovať mladých, deti, lebo oni sú naša budúcnosť, naša nová generácia.

Prečítajte si tiež: Dôležité je predať skúsenosti, tvrdí Radoslav Zabavník. V Rosine a v MŠK Žilina trénuje deti Čítajte

Venujem sa tomu tretí rok a napadlo mi, že by bolo fajn, keby peniažky smerovali aj tam, odkiaľ pochádzam. Do Fiľakova. Aby ľudia mali pocit, že to nedávam niekomu cudziemu, aby cítili spolupatričnosť. A hneď sa ku mne dostal prípad malého Matiaska, ktorý sa narodil bez sacieho a prehĺtacieho reflexu. Šancu na "normálny život" mu dávajú len špeciálne rehabilitácie v súkromnom centre a jedna stojí štyritisíc eur.

Videl som nejaké zábery a objavil sa na nich jeho otec, s ktorým som vyrastal, hrávali sme spolu futbal od 5 rokov. O to viac ma to chytilo a rozhodol som sa vydražiť svoje rukavice.

Zapojili sa aj naši fanúšikovia. Najskôr dali motivačku na zápas s Ostravou. Za každý gól, ktorý dáme, sľúbili 15-tisíc korún. Za moju nulu ďalších 15-tisíc korún. Lenže my sme prehrali 0:2. Po zápase mi však prišla esemeska od šéfa fanklubu, že posielajú 30-tisíc korún, napriek tomu, že sme prehrali.

Takýmto projektom sa chceme venovať a posúvať to ďalej. Mať pozitívny vplyv a niečo tu po sebe zanechať. To je naším poslaním."

Ste pomerne dosť aktívny na sociálnych sieťach. Vnímate ich ako prirodzenú súčasť života profesionálneho športovca?

"Presne tak. Podľa mňa dnes hýbu svetom. Dnešné deti prichádzajú do úplne iného sveta. Nevidno ich na ihriskách, tak, ako sme po nich behali my. Až do tmy, kým sme nevideli na loptu. Téma druhého ročníka vianočného turnaja vo Fiľakove znela Pohyb je liek. Dnes je doba počítačov a smartfónov, ale netreba zabúdať na ten liek.

Uvedomujem si silu sociálnych sietí a chcem ich využiť na niečo dobré, nasmerovať ich tak, aby som mohol inšpirovať druhých. Sociálne siete totiž nemajú pozitívny alebo negatívny náboj. Sú len také, ako na ne nazeráme. Je na nás, či budeme ich otrokmi, alebo pánmi. Myslím si, že ak ich dokážeme dobre spravovať, sú skvelým nástrojom, ako zdieľať nejaký odkaz."

Ste odchovancom MŠK Žilina. Sledujete, ako sa vášmu bývalému klubu darí?

"Jasné, sledujem ich v každej sezóne a držím im palce. To, že som zo Žiliny odišiel, neznamená, že som na ňu zanevrel. Odišiel som v dobrom a navždy pre mňa ostane srdcovkou. Prežil som tam svoje najkrajšie roky, od pätnástich do 23 rokov. Vždy sa tam rád vraciam, mám tam množstvo skvelých kamarátov a spomienok na krásne futbalové momenty. Žilina je v podstate môj domov."

Aký bude podľa vás osud aktuálnej sezóny?

"Sú veci, ktoré nemám vo vlastných rukách a nijako ich nemôžem ovplyvniť. Jedine tak, že pôjdem sám príkladom. Teraz sa musíme riadiť tým, čo nám nakážu ľudia, ktorí problematike rozumejú. Čas ukáže, aký to bude mať priebeh. Zatiaľ je všetko pozastavené a ktovie, či bude vôbec priestor dohrať sezónu. Bol by som nerád, keby sa nedohrala, ale najdôležitejšie je momentálne zdravie každého človeka. Musíme držať spolu, aby sme to zvládli.

Možno nám má táto situácia ukázať, akým dôležitým článkom je každý jeden z nás. Ako puzzle, potrebuje každý dielik, aby nakoniec vznikol krásny obraz. Aby si ľudia nemysleli, že oni sa nemusia správať zodpovedne, lebo nič neovplyvnia. Práve naopak, na každom jednom záleží."

Pristupujú české kluby ku kráteniu hráčskych výplat?

"Niektoré kluby už hráčom ich platy skresali. Nám zatiaľ v tejto súvislosti nikto nič neavizoval."