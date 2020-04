Študenti aj odborníci Žilinskej univerzity pomáhajú rôznymi spôsobmi

Zamestnanci i študenti vytvárajú inovatívne prostriedky a riešenia proti pandémii nového koronavírusu.

8. apr 2020 o 17:55

Študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity vytvorili miestny spolok Slovenského červeného kríža a venujú sa nielen šitiu rúšok, ale aj meraniu teploty pri vstupe do žilinskej nemocnice či distribúcii potravinovej pomoci sociálne slabším občanom. (Zdroj: UNIZA)

Potreba pomáhať počas súčasnej pandémie koronavírusu je neustála. Pripájajú sa aj študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Pomáhajú nemocniciam, okresným úradom a mestám, inštitúciám, ľuďom v núdzi aj rodičom s vypracovaním školských úloh detí. Ďalej tlačia kompletizované ochranné štíty, vyvíjajú vlastné iniciatívy a sú súčasťou nových projektov.

Do projektu Pomôž nemocnici, ktorý vznikol koncom marca, sa zapojila Fakulta riadenia a informatiky (FRI), Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT), Strojnícka fakulta (SjF) a Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS). Fakulty začali výrobou časti ochranných štítov pre zdravotníkov na 3D tlačiarňach, ktorých je nedostatok. Na základe potrieb lekárov však vyrábajú aj kompletizované ochranné štíty a dodávajú tak hotové výrobky. Viacerí študenti i absolventi UNIZA sa do projektu Pomôž nemocnici začali zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni fakúlt. Dodali stovky kusov ochranných štítov a na ďalších stovkách pracujú. Individuálne aj v skupinách.

Na Fakulte riadenia a informatiky pod vedením Ing. Lukáša Čechoviča, PhD. pracujú študenti dobrovoľníci zo študijných programov Počítačové inžinierstvo a Informatika. Denne vytvoria viac než 120 kompletizovaných štítov, ktoré dodávajú do niekoľkých nemocníc a zariadení. Fakulta iniciovala crowdfundingovú výzvu s názvom Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam na webovej stránke www.ludialudom.sk/vyzvy/7422.

Na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) sa Ing. Pavol Pecho, PhD. obrátil na miestne nemocnice a získal informácie o tom, čo potrebujú. Pán Pecho dodáva ochranné štíty do nemocnice a lekárne v Partizánskom a do nemocnice v Topoľčanoch.

Fakulty Žilinskej univerzity vyrábajú časti ochranných štítov pre zdravotníkov na 3D tlačiarňach. (zdroj: UNIZA)

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) prišla iniciatíva na tlač tvárových štítov od p. primátora Vrútok Mgr. Branislava Zacharidesa, ktorý sa obrátil na Žilinskú univerzitu v Žiline (UNIZA) s požiadavkou na 50 ks takýchto štítov. Na túto požiadavku reagoval prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. z Katedry Multimédií a Informačno-Komunikačných Technológií, ktorý na fakulte zaktivizoval ďalšie 3 katedry fakulty, ktoré tiež vlastnia 3D-tlačiarne. Fakulta dodáva kompletizované ochranné štíty pre lekárov prvého kontaktu a ošetrovateľov v domovoch sociálnych služieb VÚC Žilinského kraja. Na 3D tlač je možné prispieť cez transparentný účet na UNIZA.

Strojnícka fakulta sa najskôr zapojila do projektu Pomôž nemocnici, potom však študenti prišli na zjednodušenie výroby a konštrukcie, čo vyústilo do dvoch návrhov úžitkových vzorov. Samotný prototyp ATTA-CII bol už otestovaný v Univerzitnej nemocnici v Martine na KAIM UNM u primára MUDr. Richard Koyša. Na návrhu ešte spolupracoval aj Ing. Ján Raffaj, ktorý navrhol materiál na konštrukciu rámu. Marek Macko, študent Strojníckej fakulty vytvoril prototyp respirátora, ktorý by mal mať 95 % účinnosť (zatiaľ netestované). Nielen v Open Source komunite (Open Source COVID-19 Medical Supplies) bol o ňu veľký záujem, ale aj na úrovni VÚC Žilina. SjF spolupracuje na vývoji respirátora v spolupráci s VÚC Žilina ako samostatného riešenia pre nezávislú výrobu respirátorov.

Katedra Aplikovanej Matematiky na Strojníckej fakulte sa snaží prispieť v rámci svojich možností k zmierneniu dopadov epidémie pripomienkovaním a vylepšovaním existujúcich modelov šírenia vírusu v populácii, ktoré realizuje Inštitút zdravotnej politiky. V externom tíme odborníkov je náš pracovník RNDr. Ján Šimon, PhD. Navrhol niekoľko riešení, niektoré z nich boli do súčasného modelu implementované.

Model s vekovo štruktúrovanou populáciou ponúka realistickejší pohľad šírenia ochorenia COVID-19 v populácii a zásadným spôsobom ovplyvňuje predikciu vývoja epidémie. Dokáže predpokladať približnú potrebu kapacity lôžok a pľúcnych ventilátorov na infekčných oddeleniach a na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá bude potrebná pre každý región. Matica pohybu osôb nezahŕňa pohyb zo zahraničia a mobilitu , je vyvodená na základe odborných odhadov, bez informácií od mobilných operátorov, ktoré by mohli presne určiť migračné toky, predikcie nových nákaz ako aj rizikové oblasti v krajine.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) v spolupráci so Sekciou krízového manažmentu MV SR spustila aktivitu na registráciu dobrovoľníkov pre potreby MV SR. Rozsah činností je väčší. Žiadaní sú dobrovoľníci do centier, call centier, výpomoc Okresným úradom v rôznych formách, v rámci dobrovoľných hasičov a ďalšie.

Študenti FBI sú členmi Slovenského Červeného kríža (SČK), Územného spolku Žilina. Vytvorili miestny spolok SČK pri FBI, prostredníctvom ktorého sa v súvislosti s ochorením COVID – 19 venujú nielen šitiu rúšok (od zháňania materiálu až po samotnú distribúciu konkrétnym objednávateľom), ale i meraním telesnej teploty pri vstupe do FNsP ŽILINA, distribúciou potravinovej pomoci sociálne slabším občanom a mnohým ďalším činnostiam.

Fakulta humanitných vied (FHV) začala pracovať na projekte „Pomoci Rodičom“ pri vypracúvaní úloh ich detí - žiakov základných a stredných škôl. Prostredníctvom siete Cvičných škôl FHV UNIZA plánuje osloviť rodičov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostatočne venovať svojim deťom pri vypracúvaní a kontrole zadaní svojich detí. Rodičia budú môcť osloviť vybraných dobrovoľníkov – študentov učiteľských študijných programov FHV UNIZA, ktorí im s uvedeným pomôžu. Študentka FHV vytvára webstránku vasalekarnicka.sk, ktorá bude slúžiť ako porovnávač cien a dostupnosti produktov v našich najvyhľadávanejších lekárňach. Chce tak zjednodušiť nákupné rozhodovanie ľudí a podporiť online predaj, aby ľudia nenakupovali vo veľkom počte v kamenných lekárňach.

Veľa študentov, absolventov a zamestnancov UNIZA sa zapojilo nielen do 3D tlače, v rámci projektov a organizácií alebo na základe vyhlásených výziev ministerstva, ale pomáhajú aj ako jednotlivci, kamaráti, rodinní príbuzní a dobrovoľníci. Prostredníctvom moderných technológií, sociálnych sietí, internetu, telefónu, ale aj vlastnou prítomnosťou. Šijú rúška, poskytujú potravinovú pomoc, darujú krv, pomáhajú v núdzi a v nestabilite, psychicky podporujú. Svojimi činmi konajú lokálne, ale myslia aj globálne. Uvedomujú si, že je dôležité sa nielen učiť, ale predovšetkým tieto vedomosti použiť v praxi. Samostatne a aj v tímoch. Tvorivosť, produktivita a efektivita, inžinierske riešenia sú kľúčom k zlepšeniu životov všetkých ľudí.

„Študenti aj zamestnanci UNIZA vedia vyhľadávať podstatné informácie, majú praktické skúsenosti aj z projektov v priemyselných firmách, získavajú cenné benefity pre svoju profesijnú kariéru, vytvárajú nové veci, sú tvoriví a vynaliezaví. Som na nich veľmi hrdý,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.