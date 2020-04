Chlebodarca pomáha rodinám v núdzi naďalej

Ani v týchto neľahkých časoch sociálnej izolácie a obáv o naše zdravie projekt CHLEBODARCA pod záštitou o. z. BILLA ľuďom, Nadácie Pontis a pekární Penam Slovakia nepoľavuje vo svojej činnosti. Ba práve naopak.

Charitatívna aktivita, ktorá pomáha ľuďom v núdzi preklenúť ťažké časy, v marci podporila finančnou a potravinovou injekciou až dve rodiny. Obe sa prihlásili do projektu prostredníctvom nového online formulára na stránke chlebodarca.sk.

Hravý Slávko s mentálnym hendikepom

Sympatický 41-ročný Slávko žije sám v rodičovskom byte pod starostlivým dohľadom svojej staršej sestry Marianny. Súrodenci nemali ľahké detstvo, časť z neho strávili v detskom domove, Slávko aj v internátnej škole pre nepočujúcich. Okrem tejto diagnózy má stanovenú aj mentálnu retardáciu, no napriek tomu je nesmierne spoločenský a samostatný. Nebolo tomu však stále tak. Až v dennom centre v DSS Hrabiny začala jeho najdôležitejšia životná púť. Slávko sa začal vzdelávať, ako piatak znova absolvoval prvý ročník a plynule prešiel päť tried základnej školy. Tu získal základné zručnosti, zvládol sa obliecť, obuť, či umyť.

Slávkovo postihnutie je len v mentálnej rovine, fyzicky bol a je zdatný. Neskôr dokonca vyštudoval odbor záhradníctvo, miluje fyzickú aktivitu, šport, či pohyb. Je členom Špeciálnych olympiád Slovensko, pred rokom sa stal majstrom Slovenska v chôdzi, získal druhé miesto vo vrhu guľou a pred dvomi rokmi bol tretí na Majstrovstvách Slovenska ŠOS v stolnom tenise.

Projekt CHLEBODARCA pomôže Slávkovi s rekonštrukciou okien a radiátorov v byte, nakoľko zimy v ňom sú neznesiteľné. Okná sú už v celom byte vymenené a nové radiátory sa budú inštalovať v lete, keď skončí vykurovacia sezóna. „Slávko išiel vyskočiť od radosti z kože, keď som mu oznámila, že ideme meniť okná. Hneď sa podujal upratovať, odkladať a stále sa pýtal, kedy to už bude. Nesmierne si vážime pomoc od Chlebodarcu a o. z. BILLA ľudom,“ teší sa sestra. Dokonca sa na výmene okien spolupodieľal, pobehoval okolo majstrov, urobil im kávu a občerstvenie, zametal, umýval, odnášal čo bolo treba s úsmevom a spokojným výzorom na tvári. Marianna sa mu každý jeho deň snaží spríjemniť. „Nechcem, aby sa cítil byť iný, chcem mu dopriať čo najpohodlnejší život v tejto spoločnosti,“ uzatvára.

Výnimočná Natálka

Druhou marcovou rodinou sú manželia Miriam a Ondrej, ktorí si po 22 rokoch márneho čakania na dieťa, adoptovali polročnú Natálku. Dievčatko malo za sebou napriek nízkemu veku veľmi ťažkú minulosť. Vykazovalo veľký hendikep, jeho vyšetrenia ho dokonca kategorizovali ako „neadoptovateľné“. Informácie, ktoré mala Miriam o Natálke k dispozícii, pred ňou postavili imaginárnu stenu.

„Nevedela som ich spracovať, stále sa mi vynárali v hlave. Do dojčenského ústavu som išla s tým, že adopciu odmietnem, bola som však na dieťa zvedavá. Nečakala som však, že bude také nádherné,“ spomína Miriam a hneď v ten deň si dievčatko viezli domov. Urobili za Natálkinou minulosťou hrubú čiaru a začali pracovať na tom, aby bola šťastná. „My ju len ľúbime, to je celé,“ vyznáva Miriam. Natálka si nesie ťažkú vývinovú traumu a jej následkom trpí množstvom strachov. Nedokáže byť sama, bojí sa, že ju rodičia opustia. Okrem toho sa bojí hluku, hlasných zvukov, ktoré ju limitujú len na pobyt doma, prípadne v aute. Rodina hľadala miesta, kde by sa dievčatko nebálo, až naveľa našli jednu horu. Tam je ticho a pokoj a Natálka je tam schopná vydržať aj tri hodiny.

„Teraz, keď je situácia taká, aká je a sme zavretí doma, nemôžeme tam z finančných dôvodov chodiť, lebo to je 20 kilometrov ďaleko a naše auto to už tiež nezvláda,“ vysvetľuje mama. Projekt CHLEBODARCA preto rodine prispeje na kúpu nového auta. Okrem toho obe rodiny dostanú aj dobíjateľnú BILLA kartu na nákup potravín a pravidelnú dodávku pekárenských výrobkov od spoločnosti Penam Slovakia. „Rozhodli sme sa v marci podporiť až dve rodiny, nakoľko príbehy, ktoré nám cez prihlasovací formulár prichádzajú, sú všetky veľmi silné a dojímavé. A teraz, počas epidémie, je možno ešte viac rodín odkázaných na pomoc iných. Preto budeme radi, ak sa nám ozvú cez stránku chlebodarca.sk a budeme im vedieť pomôcť,“ hovorí Jana Gregorovičová z o. z. BILLA ľuďom.