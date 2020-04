MINÚTA PO MINÚTE: Diskusia na tému opatrení nemocnice v boji proti koronavírusu

Diskusiu prinášame formou minúta po minúte.

8. apr 2020 o 15:07 Branislav Koscelník

Ako bojuje žilinská nemocnica s nákazou COVID-19? Aké bezpečnostné opatrenia prijímajú v súčasnosti nemocnice?

Jedným z príznakov šíriaceho sa ochorenia je aj zvýšená telesná teplota. Ako predísť ohrozeniu zdravia zamestnancov, ktorí sú nútení vykonávať meranie teploty na vstupoch do nemocníc, ale i v súkromnom sektore?

Na otázky o aktuálnej situácii v zdravotníctve odpovedá generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Igor Stalmašek a CEO spoločnosti Optima Ideas Richard Hollý, ktorá ponúka bezkontaktný systém pre hromadné meranie telesnej teploty.

15:43 Igor Stalmasek potvrdil, že Veľkú noc bude tráviť v práci a bude monitorovať situáciu, aby sme predišli talianskému scenáru. Prihovára sa za to, aby po sviatkoch prišlo uvoľnenie opatrení a deti išli do školy.

Richard Hollý bude v karanténe s rodinou. "Bol by som rád, keby nebolo treba použiť to, čo má žilinská nemocnica pripravené pre prípad rozšírenia nákazy."

15:40 S kamerami už nikto nemá problém, tak aj dodatočné technológie na detekovanie teploty budú bežné a spoločnostiam budú znižovať straty, ktoré by na pracovisko prinieslo zanesenie choroby, ďalej predstavuje zariadenie ako dobrú investíciu do budúcnosti Richard Hollý. "Tolerancia systému sa uvádza plus mínus 0,3 stupňa Celzia," hovorí o presnosti technológie. "Záujem narástol v stovkách percent. Záujem je zo strany tých, ktorým by mohla choroba na pracovisku priniesť stratu." Potvrdil, že na budúci týždeň sa inštaluje ich systém v banskobystrickej nemocnici.

15:34 V pandemickom pavilóne máme akolo 40 lôźok, ďalších šesť miest vieme vytvoriť na JIS-kách. Tiež vieme vytvoriť 120 miest na LDCH. Žilina vie vytvoriť 160 - 180 pandemických miest, kde by mohli byť umiestňovaní pacienti z celého kraja.

15:30 Richard Hollý hovorí jednoduchších termografických zariadeniach, ručných, alebo umiestniteľných na stojan. Dajú sa prispôsobiť pre veľký i malý podnik, ale i menší kancelársky priestor," predstavuje alternatívy generálny riaditeľ spoločnosti Optima Ideas Richard Hollý.

15:25 "V źilinskej nemocnici testujeme pacientov. Už tento týždeň sa vytvárajú predpoklady, aby sme na mobilnom odberovom mieste mohli začať testovať najmä našich zamestnancov, ale aj podozrivých pacientov. Konečne sa tento proces spúšťa a čísla pôjdu výrazne hore," naznačil novinku Igor Stalmašek. Tiež hovorí o nepodarenej stratifikácií, keď sa zrušili v Žiline infekčné oddelenie. Zrušené lôźka sa pritom nevytvorili v iných nemocniciach v kraji. "Po tejto pandémii sa budú musieť prehodnotiť mnohé záležitosti v zdravotníctve, pretože Žilina mohla dopadnúť omnoho horšie, ako dopadla,"doplnil Stalmašek.

15.22 "Máme veľa darcov, ktorí nám pomohli, keď rúšok nebolo dostatok. Vydal som už v polovici januára pokyn, aby sme ochranné pomôcky nakúpili. Niečo sa podarilo zohnať a preklenúť situáciu. Dnes stále chýbajú respirátory typu 3, ktoré sú dôležité v Covid pavilóne. Nemáme ich toľko, aby sme si povedali, že je to fajn a nevieme ich ani zohnať," hovorí generálny riaditeľ nemocnice o stave ochranných pomôcok v žilinskej nemocnici.

15:19 "Súčasná situácia je špeciálna, všetci dávajú význam prevencii. Taká prevencia neinvazívnym systémom je dôležitá aj v čase, keď kríza ustúpi. Nemusí to byť len koronavírus, ale môže nájsť ľudí, ktorí prichádzajú na pracovisko s teplotou. Keď systém, nájde chorého, systém to vyhlási ako alarm, môže byť napojený na turniket, ktorý chorého človeka nepustí ďalej," hovorí Richard Hollý."

15:14 "Minulý týždeň sme mali obavu, naši zamestnanci boli konfrontovaní s koronovírusom na našom pracovisku. Bolo to cvičenie v praxi. Som rád, žemáme za sebou prvý zážitok," hovorí riaditeľ nemocnice o prvom prípade vo FNsP Žilina a nútenej karanténe niekoľkých desiatok zamestnancov nemocnice. Dodáva, že zo 71 testovaných bol iba jeden pracovník pozitívny. "Treba sa mentálne zžiť s tým, že takáto pandémia tu nemusí byť poslednýkrát.

15:11 "To, čo predávame, detekuje ľudí s rúškami, nerozoznáva iba Ázijcov, upozorňuje na ľudí, ktorí sú bez rúška a s rúškom, ďalej predstavuje systém hromadného merania teploty Richard Hollý.

15:09 "Vzdialenosť je jedným z benefitov riešenia, pretože nedochádza ku kontaktu pracovníkov s detekovaným. Dokáže merať z niekoľkometrovej vzdialenosti a dav sa nespomaľuje, ale z davu vyberie určených ľudí," tvrdí o hromadnom meraní Richard Hollý.

15:03 Richard Hollý hovorí o hromadnom detekovaní teploty. "Viacerí sme si povedali, že ideme do toho aj úo tom, keď vláda prikázala meranie teploty v obchode, alebo výrobe. Obchod by mal problém merať teplotu klasickým teplomerom. Podniky potrebujú dostať stovky ľudí do výroby v krátkom čase a naše riešenia sú dôležité," hovorí zakladateľ spoločnosti Optima Ideas o termokamerách, ktoré detekujú tváre a merajú teplotu.

15:01 "Žilinská nemocnica sa vyľudnila. No na druhej strane sú niektoré zložky nemocnice exponované deň a noc. Zatiaľ sme reprofilizovali lôžka, vytvorili pandemický pavilón , kde od včera už máme dvoch podozrivých pacientov. Verme, že tie lôžka sme vytvorili zbytočne," hovorí o opatreniach v FNsP Žilina jej riaditeľ Igor Stalmašek.

15:00 Richard Hollý hovorí o ceste z Bratislavy v čase veľkonočných obmedzení. Tvrdí, že cesta bola plynulá, diaľnica voľná, ale napočítal 5 hliadok, no zastavila ho len jedna, ktorej poskytoval svoje údeje.