Ukážková pomoc zdravotníkom s live streamom z UNIZA

Verejnosť sa môže finančne podieľať na výrobe ochranných štítov.

8. apr 2020 o 13:12

V súčasnej situácii je súdržnosť a vzájomná pomoc veľmi dôležitá. Študenti a zamestnanci Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) sa rozhodli bojovať proti COVID-19 svojou pomocou zdravotníkom tým, že vyrábajú pre nich ochranné štíty pomocou 3D tlačiarní, ktoré bežne používajú na výskum a vzdelávanie.

Samotná tlač štítu je zverejnená širokej verejnosti prostredníctvom live streamu z tlače na facebookovej stránke fakulty @feit.uniza.sk. Niektoré pasáže sú dokonca komentované, čím sa snažia ľuďom, ktorí neprišli do kontaktu s 3D tlačou ukázať čaro tejto technológie. Vďaka tomu má výroba štítov aj pridanú edukatívnu hodnotu.

„Hlavným cieľom FEIT UNIZA je vzdelávanie, preto sa snažíme na naše aktivity pozerať aj z tohto pohľadu. Vďaka tejto „vychytávke“ je bežným ľuďom priblížená 3D tlač, ktorá sa stáva bežnou súčasťou nášho života. Vnímame to ako spojenie príjemného s užitočným, na jednej strane pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú a na druhej ide o istú formu vzdelávania. FEIT UNIZA ma veľmi blízko k 3D tlači a multimédiám, najčastejšie s ňou prichádzajú do kontaktu študenti študijného programu Multimediálne technológie, ktorí sa učia 3D modelovanie nielen pre multimediálne, ale tiež pre priemyselné aplikácie.“ uviedol prodekan prof. Peter Brída.

Výroba štítu je poctivá ručná práca, každý štít sa skladá z piatich častí, ktoré je potrebné najskôr pripraviť a následne zmontovať. Vytlačenie výtlačku potrebného na jeden štít zaberie 1,5 hodiny. Samotná finálna montáž trvá približne 5 minút.

FEIT UNIZA tlačí štíty nepretržite už viac ako týždeň a vyrobené štíty bezplatne odovzdáva nielen lekárom, ale aj domovom sociálnych služieb. Doposiaľ dodala fakulta viac než 250 štítov a ďalších 200 je pripravených na odovzdanie pre FNsP Žilina. Naše štíty už používajú v zdravotníckom zariadení ŽILPO v Žiline, lekári v Kysuckom Novom Meste, v Domove pokoja Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom, v zariadení SENIOR vo Vrútkach, ošetrovatelia z agentúry ADOS v Šali, vo Važeckej lekárni, v zdravotnom stredisku v obci Nedožery-Brezany a mnohí ďalší.

Prostredníctvom sociálnych sietí FEIT UNIZA zverejnila výzvu, na identifikáciu zariadení, ktoré nemajú tento typ ochranných pomôcok a nevyhnutne ich potrebujú pre svoju činnosť. Záujem verejnosti milo prekvapil, informácia sa začala rýchlo šíriť a ozývajú sa ľudia z celého Slovenska. Aj na základe týchto požiadaviek sú štíty distribuované tým, ktorí ich potrebujú.

„Aj napriek neľahkej situácii v školstve sme sa rozhodli podporiť aktivitu našich študentov a zamestnancov. Výrobu sme začali z vlastných zdrojov. Z dlhodobého pohľadu to je ekonomicky neudržateľné a preto sme sa rozhodli požiadať o pomoc verejnosť, ktorá sa môže finančne podieľať na výrobe štítov. Za týmto účelom sme zriadili v Štátnej pokladnici darovací účet s číslom IBAN: SK43 8180 0000 0070 0008 0743. Budeme vďační za každý finančný dar, pokiaľ sa rozhodnete podporiť túto dobročinnú aktivitu zadajte pri platbe variabilný symbol VS: 103 a do popisu k platne uveďte svoje meno, aby vedeli, komu sa majú poďakovať. Vyzbierané peniaze budú použité na nákup materiálu. Náklady na materiál na výrobu jedného štítu predstavujú 5 EUR. Amortizácie tlačiarní, doprava a ľudské zdroje nie sú kalkulované v tejto sume. Verím, že spolu to zvládneme. Zároveň by som rád poďakovali darcom, ktorí doposiaľ našu aktivitu podporili,“ dodal na záver dekan FEIT prof. Pavol Špánik.