Starostka obce Kunerad núti učiteľov chodiť do roboty

Zo situácie je zúfalá riaditeľka školy.

8. apr 2020 o 16:01 Michal Filek

KUNERAD. Môže starosta obce v tejto dobe nariadiť učiteľskému zboru, aby pracovný čas trávil v škole, alebo si zobral dovolenky?

Starostka obce Kunerad Monika Kavecká, ktorá je zároveň čerstvou poslankyňou NR SR za najsilnejšiu vládnu stranu OĽaNO, sa o to pokúsila. Pre odpor riaditeľky a ostatných pedagogičiek, zatiaľ neuspela.

Redakcia MY Žilinských novín má k dispozícii SMS správu, ktorou Kavecká nariaďuje riaditeľke školy Márii Martinkovej, aby učiteľky zvolala počas vyučovania na pracovisko.

„Vážená pani riaditeľka, v pondelok 30. 3. 2020 od 7.30 hod do 15.30 hod prosím, aby boli v práci všetci pedagogickí zamestnanci .... Obedy si môžu nahlásiť buď dnes, alebo cez víkend, ale v pondelok do 7.30 hod prostredníctvom OU Kunerad (potom si treba doniesť aj obedáre dva ks, lebo jeden z toho na výmenu. Poprosím, aby si to pretlmočila pracovníkom. Pani riaditeľka, inštrukcie upresním v pondelok v priebehu dňa. Ďakujem za ústretovosť a spoluprácu. S pozdravom Monika Kavecká, starostka obce Kunerad.“

Kto by učil deti cez dovolenku?

Riaditeľka školy to odmietla. Podľa jej slov to však nebol jediný nezákonný pokyn starostky smerom k učiteľskému zboru.

„Najskôr nám chcela nariadiť čerpanie dovolenky. To sme samozrejme odmietli, veď učíme deti z domu, podľa nariadenia ministerstva školstve. Potom nám nariadila ísť do práce. To sme tiež odmietli. A začalo sa peklo,“ hovorí Mária Martinková.

Ústne vraj starostka opätovne informovala riaditeľku, že im od 14. apríla nariadi dovolenky.

„Pýtala som sa jej, ako to bude, keď sa naše deti nebudú dva týždne učiť. Minister nám totiž nariadil, že riaditelia majú vyučovanie zabezpečiť. Pripadá mi to zo strany starostky ako veľmi zvláštne správanie. Ja som zodpovedná za to, aby vyučovací proces prebiehal. Urobili sme si s kolegyňami plán, spájame sa s deťmi, aj rodičmi cez internet. Keby som zriaďovateľa poslúchla, a zobrali by sme si dovolenky, mňa by stíhali za to, že som nezabezpečila vyučovací proces. Vyučujeme z domu, online, ale je náročné robiť pod takýmto tlakom. Neviem, dokedy to vydržíme,“ povzdychla si Martinková.

Experiment

Riaditeľka je zúfalá. Nevie, čo má robiť. O pomoc požiadala právnikov školských odborov, ba obrátila sa aj na inšpektorát práce. Všade na Slovensku totiž pravdepodobne učitelia vyučujú deti z domu. Len v Kunerade plánuje starostka akýsi experiment.