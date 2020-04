Posilnili tímy, plánovali postup. Namiesto toho museli v Tepličke zavrieť areál OFK

Milan Janči hovorí, že post predsedu klubu pre neho predstavoval výzvu.

7. apr 2020 o 18:43 Dominika Mariňáková

V klube OFK Teplička nad Váhom sa zodpovedne pripravovali na jarnú časť. Mužský A-tím ukončil jeseň na 6. mieste tabuľky IV. ligy, „béčku“ patrila v oblastnej II. triede priebežná druhá priečka a chystalo útok na špicu. Vedenie klubu oba mužské celky cez zimu posilnilo hosťujúcimi hráčmi, tí však na jar v drese Tepličky na trávnik nevybehnú.

„Aj keď sa o tom veľa rozprávalo, spočiatku som si myslel, že to azda nebude také zlé. Ale dnes môžeme asi všetci skonštatovať, že to zo strany zväzu bolo dobré rozhodnutie,“ reaguje Milan Janči, predseda OFK Teplička nad Váhom na otázku, ako vníma rozhodnutie SsFZ i ObFZ Žilina o predčasnom ukončení sezóny.

Nie je to len o zápase v nedeľu

Na situáciu promptne zareagovali aj v Tepličke. Zrušili tréningy, prípravné zápasy a uzatvorili prístup do areálu OFK. „Tréneri aj hráči sa musia prispôsobiť danej situácii. Je jasné, že každý by chcel pokračovať v nasadení a zužitkovať zimnú prípravu, ale pochopili to. Kto môže, trénuje aspoň individuálne,“ približuje Milan Janči.

Na poste klubového predsedu je v Tepličke tri roky. Hovorí, že táto funkcia bola pre neho výzvou: „Viesť v takej veľkej obci, ako je Teplička, futbal, to nie je iba o tom, stretnúť sa v nedeľu na zápase. Momentálne máme sedem celkov – dve dospelé a päť mládežníckych. Ku každému treba pristupovať osobitne.“